 Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, - Кучма на переговорах по Донбассу в Минске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Трехсторонняя контактная группа продолжает работу над реализацией договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже.

Украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста

Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 стала попытка НЗФ ОРЛО устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе.

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Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже.

Системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Возвращение неподконтрольной Украины части Донбасса к мирной жизни должна начаться по выполнению безопасности блока Минских соглашений.

"Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей по безопасности Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинской-российской границей", - отметил Леонид Кучма".

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