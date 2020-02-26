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 Общество
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Все про:обыск (1441) Украинский киберальянс (1)

 "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине

Общественная организация "Украинский киберальянс" намерена прекратить работу по поиску и реагированию на киберугрозы, пока правоохранительные органы не извинятся за обыски и обвинение во взломе информационной системы аэропорта "Одесса".

Об этом заявил на пресс-конференции член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", - сказал он.

Карпинский уточнил, что альянс прекращает любое сотрудничество с государственными и правоохранительными органами страны.

"Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось", - заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: У активистов и сооснователей Украинского киберальянса проходят обыски: в организации заявляют о политическом давлении

Члены "Киберальянса" заявили на пресс-конференции, что обыски у них проходили с нарушением УПК. У Галущенко конфисковали даже роутер забирать который не было необходимости. У Перевезия изъяли ноутбук без батареи, жесткого диска и оперативной памяти, а также телефон ребенка. Была сломана дверь и перерезан интернет-кабель, ведущий в квартиру.

"Ukrainian Cyber Alliance объединяет специалистов по кибербезопасности, киберзащите и информационной безопасности. Каждый из нас – сертифицированный специалист… И обвинять нас в том, что мы выкладываем фотографии потому что нам нечего делать – как минимум абсурдно", - добавил Перевезий.

Также на Цензор.НЕТ: Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

В свою очередь Карпинский подчеркнул: Ukrainian Cyber Alliance уже третий год официально занимается проблемами кибербезопасности и проблемами объектов критической инфраструктуры Украины.

"За всю деятельность не было ни единого прецедента обвинять нас в каких-либо взломах или в нарушении целостности автоматизированных систем в этой стране", – подчеркнул он.

25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов "Украинского киберальянса". Согласно постановлению Малиновского райсуда Одессы, обыски провели Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta".

Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

В 2017 году был представлен документальный фильм об операция украинского киберальянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3178085
 
   
 Топ комментарии
 
Чого власне і домагалася пліснява влада... "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 9630
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Зашибісь...все шобло виповзає...

22 лютого 2020 року! Заборонена «Компартія» проводить збори. Ні, не в Ростові, не в окупованому Донецьку. А в Києві!

Петро Симоненко взяв участь в роботі об'єднаного пленуму Київського обкому КПУ і обласної КРК

"Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 8219
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черговий успіх зеленої команди!!!!!!!!!!!
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Чого власне і домагалася пліснява влада... "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 9630
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А представь себе, как эти антихристы будут плескать в ладони, когда Святого человека в наручниках приведут на допрос.
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ні вони не цього домагалися,і це вже явно видно,вони прийшли щоб просто знищити країну яку я люблю...
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чому ще шини не палиш, а лише скиглиш?
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Зашибісь...все шобло виповзає...

22 лютого 2020 року! Заборонена «Компартія» проводить збори. Ні, не в Ростові, не в окупованому Донецьку. А в Києві!

Петро Симоненко взяв участь в роботі об'єднаного пленуму Київського обкому КПУ і обласної КРК

"Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 8219
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Ну шо зебіли, зелень зробила вас разом? Далі буде.
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Здається наприкінці 2019 року також розпустили відділ протидії російській агресії (за точність назви не ручаюся) при МЗС... "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 9115
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А, зачем вы ломали сеть аэропорта Одессы?
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Які докази, воно під VPNном зі срашки, само і ламало.
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Статью прочти, и предыдущие тоже, лошара соевая
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Крім підозр є ще щось? Чи як у справі Шеремета - підозри капітальні, але доказів немає? Якщо є якісь факти - наводь тут. Може і є в твоїх словах щось від правди
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Це ЗЕшибенний інвестиційний клімат!

Кожному по "інвестиційній няні" яка буде двері вибивати!
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Волонтеров тоже уберут как сепаратистов
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Цих здихались, хто на черзі? Скоро в Україні: прем'єр - Мікола Бімбовіч, Міністр ВС - Захарченко, Голова ВР - янеовощ, ширма на троні Президента - той самий віслючок...
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Пэидиоты, вы чего такие придури?
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Зебилоид, уже скоро год, как твой припизидент янелох оманский у власти!
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Що, тварюко, радієш? Ще одну справу для кацапії зроблено - "урряяяя, капут усраине"?
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так їм цього і потрібно - наказх ***** виконаний. Шмаркля - молодець.
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Важнейшим из исскуств для Зеленина является Фейсбук и инет. Не любить критики, наш сатирик
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Какой звиздец!
Эта зеленая власть, все делает, что бы уничтожить Украину!
Зебилы вы виноваты во всём!
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Її 30 років нищили..треба ж комусь добити, шоб нє мучалась
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Прес-конференція щодо обшуків у волонтерів Українського Кіберальянсу (Відео)

Режим Зеленського використовував для штурму приватних помешкань українських волонтерів, де мешкають діти та жінки, загони поліції спеціального призначення КОРД з бойовими набоями і світлошумовими гранатами, та спеціальні комплекси радіоелектронної боротьби, які зробили неможливим мобільний та інший зв'язок у районі проживання волонтерів.
Тобто людей, що зробили для захисту країни від російського агресора більше, ніж уся кіберполіція разом взята - штурмували та глушили як особливо небезпечних ворогів країни. При чому все закінчилось банальною крадіжкою коштовної комп'ютерної техніки та телефонів, навіть у дітей. https://youtu.be/z9034dyD0UY
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Блин, что ж теперь делать, как дальше жить!
Они столько добра делали каждому украинцу!
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Откуда вы, малоросы, лезете в таких количествах на цензор...
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В кремле нет президента. Уголовник-самозванец.
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Їм саме це і потрібно. Виконують завдання кремля. Прибрають всіх, хто захищає Україну
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"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране..."

Зебилы, теперь они вас будут трахать не из этой страны. А какая разница? "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 2196
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