 "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине

Об этом заявил на пресс-конференции член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", - сказал он.
Карпинский уточнил, что альянс прекращает любое сотрудничество с государственными и правоохранительными органами страны.
"Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось", - заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.
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Члены "Киберальянса" заявили на пресс-конференции, что обыски у них проходили с нарушением УПК. У Галущенко конфисковали даже роутер забирать который не было необходимости. У Перевезия изъяли ноутбук без батареи, жесткого диска и оперативной памяти, а также телефон ребенка. Была сломана дверь и перерезан интернет-кабель, ведущий в квартиру.
"Ukrainian Cyber Alliance объединяет специалистов по кибербезопасности, киберзащите и информационной безопасности. Каждый из нас – сертифицированный специалист… И обвинять нас в том, что мы выкладываем фотографии потому что нам нечего делать – как минимум абсурдно", - добавил Перевезий.
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В свою очередь Карпинский подчеркнул: Ukrainian Cyber Alliance уже третий год официально занимается проблемами кибербезопасности и проблемами объектов критической инфраструктуры Украины.
"За всю деятельность не было ни единого прецедента обвинять нас в каких-либо взломах или в нарушении целостности автоматизированных систем в этой стране", – подчеркнул он.
25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов "Украинского киберальянса". Согласно постановлению Малиновского райсуда Одессы, обыски провели Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta".
Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".
В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.
В 2017 году был представлен документальный фильм об операция украинского киберальянса.
22 лютого 2020 року! Заборонена «Компартія» проводить збори. Ні, не в Ростові, не в окупованому Донецьку. А в Києві!
Петро Симоненко взяв участь в роботі об'єднаного пленуму Київського обкому КПУ і обласної КРК
Кожному по "інвестиційній няні" яка буде двері вибивати!
- Больно-о-о!!!
Эта зеленая власть, все делает, что бы уничтожить Украину!
Зебилы вы виноваты во всём!
Режим Зеленського використовував для штурму приватних помешкань українських волонтерів, де мешкають діти та жінки, загони поліції спеціального призначення КОРД з бойовими набоями і світлошумовими гранатами, та спеціальні комплекси радіоелектронної боротьби, які зробили неможливим мобільний та інший зв'язок у районі проживання волонтерів.
Тобто людей, що зробили для захисту країни від російського агресора більше, ніж уся кіберполіція разом взята - штурмували та глушили як особливо небезпечних ворогів країни. При чому все закінчилось банальною крадіжкою коштовної комп'ютерної техніки та телефонів, навіть у дітей. https://youtu.be/z9034dyD0UY
https://twitter.com/i/status/1232415581367918592
Они столько добра делали каждому украинцу!
Зебилы, теперь они вас будут трахать не из этой страны. А какая разница?