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Все про:Одесса (5928) Нацполиция (11005) увольнение (1832)

 Одесские полицейские, обокравшие офис организации слепых, уволены

В Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Их уволили за нарушение служебной дисциплины и законности.

"За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами.

Напомним, что этот инцидент произошел в офисе предприятия, на котором работают незрячие люди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесских полицейских, обокравших офис, где работали слепые, отстранили от службы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3178084
 
 
 Топ комментарии
 
А хіба не мають бути посажені?
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Скорее пойдут на повышение после того как суд их востановит.
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А если я украду мешок картошки, то посадят?
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Скорее пойдут на повышение после того как суд их востановит.
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Не пропадут - красть научились на работе, бывшие коллеги отмажут если что...
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Почему "бывшие"?!
Через месяц будут на своих постах - ВСЕ УВОЛЕННЫЕ МЕНТЫ НА 100 % ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СУД.
В нете были расценки и т.п. - все, кста, по-божески - судейские с ментовскими не грызутся, там все свои.
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За то бомжу в супермаркете за кусок колбасы 5 ку дадут
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А реально без сарказма за мешок пшеницы в селе мужику дали пятерку
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Так у нас за воровство теперь увольнение ? Одесские полицейские, обокравшие офис организации слепых, уволены - Цензор.НЕТ 274Так теперь значит ВОРУЙ-НЕ ХОЧУ ,или для мусоров закон особый ...
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Уволили - это правильно.
А как насчёт посадить ворюг в погонах ?
Это же не просто "украли" - это с использованием власти и подрывом общественного доверия к государственным институтам.
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Красти у сліпих - це якась гидота. Або зливати соляру зі швидкої допомоги.
Наче ластівку вбити. Як ті, що приймали на роботу цих збоченців, нічого не розгледіли чи закрили очі?
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Прикольно мусорам,у них за кращу просто увольнениеа за убивство штраф?
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Жестяк!Их просто вынуждают умереть от стыда.
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«Уволены за нарушение законности». Сюр якийсь.
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А должно судейским и правохранителям вдвое жёстче....
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Нет, а почему только лишь уволили, а где ещё статья за кражу??? И почему покрываете своих полицейских, ведь закон для всех, или на них никакие законы не действуют, воруй что хочешь, да и сколько хочешь, посадить не посадят, но уволить с полиции могут.
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Чому не звільнили і не посадили так називаного міністра мвс авакова
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Суки останні. Красти у незрячих. Платники податків, кого ми кормимо?
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Какаято мразь а не менты... Воровать, да еще и у слепых...
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А почему воры в погонах только уволены а не посажены в каталажку на 2-3 года за кражу личных вещей??
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дисциплинарные взыскания...? ????????????????????????????
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