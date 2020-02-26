 "Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Не думаю, что если бы я баллотировалась в следующую Раду, еще раз пошла бы с другой партией. Но мы бы очень хотели, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова. И президент этого не хочет. Все-таки люди хотят запомниться в истории чем-то хорошим, а не какими неоправданными надеждами. И депутаты тоже, поверьте", - сказала нардеп.
Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.
Вот камнями, это да.
А кто ее дуру клиническую куда то еще возьмет? ...Кому нужно это зеленое дерьмо?
Тормозы вы тупорылые))))
Нюню...
🤔
шо вони курять ? Моліться шоб не кидали каміння вам у спину
.
А ви проїдьте в громадському транспорті і почуйте, що ВЖЕ про вас кажуть... Може вже повернетесь на грішну землю України?
зедрисня, у відставку!
--------------------
Подозреваю, что уже поздно=>меньше чем за один(!!!) год достаточно было/имеются про@бов/зашкваров.........