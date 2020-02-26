 "Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что если бы я баллотировалась в следующую Раду, еще раз пошла бы с другой партией. Но мы бы очень хотели, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова. И президент этого не хочет. Все-таки люди хотят запомниться в истории чем-то хорошим, а не какими неоправданными надеждами. И депутаты тоже, поверьте", - сказала нардеп.

Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук