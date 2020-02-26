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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (683) Кравчук Евгения (27)

 "Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в будущем не планирует баллотироваться в Верховную Раду с другой партией и хочет, чтобы по завершении срока "СН" запомнилась чем-то хорошим.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что если бы я баллотировалась в следующую Раду, еще раз пошла бы с другой партией. Но мы бы очень хотели, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова. И президент этого не хочет. Все-таки люди хотят запомниться в истории чем-то хорошим, а не какими неоправданными надеждами. И депутаты тоже, поверьте", - сказала нардеп.

Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3178081
 
 
 Топ комментарии
 
Розумово-відсталі керують країною і немає жодного законного механізму їх звільнення через невідповідність займаним посадам, як це елементарно робиться, скажімо, у приватних компаніях. Суспільство хворе, демократія не працює, бидло наступає, руйнуючи все на своєму шляху.
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если землю ( страну Украина) продадите спекулянтам - перекупщикам более европейских норм в одни руки --- анафема народная вам обеспечена на ВЕКА
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і Сивоху "Хрен Зна Що Таке" акванавта з собою заберіть
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...так как накопление негатива уже пошло , улучшений не предвидется
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Слуг походу починають юзати. Випадкова зустріч в Харкові з Куницьким від ЗЄнарко)


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Розумово-відсталі керують країною і немає жодного законного механізму їх звільнення через невідповідність займаним посадам, як це елементарно робиться, скажімо, у приватних компаніях. Суспільство хворе, демократія не працює, бидло наступає, руйнуючи все на своєму шляху.
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розумово відстале керує країною, що найменш, з 1654 роки..ти тіку помітив..?
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тобто ви не згодні, що за часів кацапського панування Україною правили дебіли..?
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бачу ви він різних недоумків фанатієте..мабуть приватні фото..сам на сам..
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Вираз обличчя пихатого марнославного павича, повний презирства, зневаги, зарозумілості та огидного пафосу!!

"Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4467
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Кому що не вистачає, той те і показує "Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8319
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Как говорят: поздно пить "боржоми", в лучшем случае помянут "незлим,тихим словом" а то и дадут ниже спины.
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Никто ничего не скажет!
Вот камнями, это да.
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что - уже ссыте "Очень хотели бы, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 850 , правельно ...- но это будут не слова- это будут криминальные процесы...
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Так они еще и глухие!! Все! Ко всем их "качествам"... И количеству.
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А кто ее дуру клиническую куда то еще возьмет? Эти , даже не знаю как их назвать, существа, что ли, это чисто слугонародные зверушки, без ума, совести, чести и гражданской ответственности, что-то среднего рода, биомасса. Кому нужно это зеленое дерьмо?
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Ukrpatriot 1d7ca949

А кто ее дуру клиническую куда то еще возьмет? ...Кому нужно это зеленое дерьмо?

"Очень хотели бы, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3321
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Вам в спину говорить не будут...вам в спину СТРЕЛЯТЬ будут....
Тормозы вы тупорылые))))
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Ви вже в історії України, як долботятли яких ще пошукати потрібно.
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Щоб в спину не харькали а нижче копняка не давали??
Нюню...
🤔
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"Очень хотели бы, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4362
шо вони курять ? Моліться шоб не кидали каміння вам у спину
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Слуги почитують що про них пишуть на Цензорі і почали підозрювати щось не гарне для себе. "Очень хотели бы, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5814
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Так таки так, но решение о принудительном приводе депутата Порошенка суд принял без его присутствия.
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"мы бы очень хотели, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова" Источник: https://censor.net.ua/n3178081

А ви проїдьте в громадському транспорті і почуйте, що ВЖЕ про вас кажуть... Може вже повернетесь на грішну землю України?
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каденция слуг народа закончится после отбывания внеочередного отпуска в колонии строго режима. через 15-20 лет вам люди ничего и не скажут в спину, потому уже не будут помнить что вы натворили в турборежиме.
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Уже не получится,все коррупционеры и казнокрады на воле и при делах,он вас ждали противоположного,будем недеяться,что следующая власть вас затолкает за решетку и не будет щадить,как потрох регионалов и зелька свинарчуков.
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ну,об этом надо было думать в прошлом году,при выдвижении себя кандидатами "Очень хотели бы, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9094
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Неужели проводы а ля Барна с цветами лучше ?
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не закончите вы каденцию! сраной метлой вас выметут
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Уже поздно. Каждый кто туда попал, во власть, ( даже под крики "УРЯ!!!") в итоге обречен на плевки, матюки и проклятия. Без вариантов.
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"Мы бы очень хотели, чтобы мы закончили эту каденцию, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова". Время "нехороших слов" уже заканчивается, приходит время камней, а при предательстве страны - пуль.
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Та говорить будут всё равно "Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7638главное чтобы не стреляли ...
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Не переживай...плевать не будут...вас будут бить...и возможно ногами...
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А з українською мовою як хочеться запам'ятатись?
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Термин "срок" - оговорочка по Фрейду!
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«........и нам люди в спину не говорили какие-то плохие слова.......»(с)
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Подозреваю, что уже поздно=>меньше чем за один(!!!) год достаточно было/имеются про@бов/зашкваров.........
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...не о том совсем красавица думает...как бы Голобородько какой, да с 2 -мя Узи в Раду не зашел и не устроил вам там 95-й, последний квартал -шоу...вот о чем подумать нужно бы нужно..
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а все украинцы очень бы хотели что б ваш следующий срок был в тюрьме за всё то что вы творите гниды!
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про "срок" то ви правильно думаєте. раньше сядеш, раніше вийдеш, мо іще за співпрацю зі слідством трохи скостять.
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"Очень хотели бы, чтобы мы закончили этот срок, и нам люди в спину не говорили какие-то нехорошие слова", - "слуга народа" Кравчук - вам в глаза скажут.
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Вы крепкие, все выдержите, просто переселитесь в страну с незнакомым языком, и вам будет пох, что говорят за спиной.
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