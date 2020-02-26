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Все про:бизнес (1260) Кабмин (11650) космос (624) Минэкономразвития (524)

 Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия

Правительство Украины по итогам заседания правительства в среду сняло запрет на привлечение частных предприятий к проектам космической деятельности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест, будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", — цитирует пресс-служба замминистра Светлану Панаиотиди.

По ее словам, соответствующее решение может повлиять на увеличение объема инвестиций в космическую отрасль уже в первом квартале текущего года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Государственное космическое агентство возглавил бизнесмен Усов, - распоряжение Кабмина

Теперь предприниматели могут получить разрешение на проведение испытаний космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных), в том числе их агрегатов и составных частей.

ЧП также смогут получать разрешение на запуск, управление и возвращение на Землю с околоземной орбиты или из космического пространства ракет-носителей и космических аппаратов.

Для того, чтобы заниматься космической деятельностью, частные предприятия должны подать декларацию о хозяйственной деятельности в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178080
 
   
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ФОПы с РРО кинулись осваивать космос. Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 2309
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Все. SpaceX на звалище історії.
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Гончарук бьет очередные рекорды...
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ФОПы с РРО кинулись осваивать космос. Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 2309
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ЗЕбилы собрались в космос???
Скатертью дорога!
Только все и сразу!
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маск нервово курить, коли почув цю новину.... десятки тисяч конкурентів Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 1237
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нарешті, здійснилася мрія всіх ФОПів..... Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 8328
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Алльо ! РедактОри Цензор.нет, а що таке "космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных)",Источник: https://censor.net.ua/n3178080 ?
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Может космических кассовых аппаратов? Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 9531
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вы сначала асфальт и тротуарную плитку класть научитесь,кремлёвские мечтатели...
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Бегу регистрировать: "Ха-ха спейс". Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 7193
Сегодня видел толпу ФОПов киосочников, стояли за разрешениями запускать межпланетные корабли.
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"Теперь предприниматели могут получить разрешение на проведение испытаний космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных), в том числе их агрегатов и составных частей"

Судьбоносный проект! Главное "кроме компьютерных" Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 9174 Что это значит, кто в курсе?
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Раздерибанят теперь частники космос, как пить дать.
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Южмаш развалили падлы.
А космоса нет, никто дальше геостационарной орбиты не был.
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