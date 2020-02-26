 Инвестор должен быть уверен, что заработает норму прибыли при инвестиции в электросети, - эксперт

Для модернизации сектора электроэнергии надо много инвестиций. Необходимо привлекать новых партнеров с частным капиталом, которые готовы будут вкладывать в сети. Но важно создать привлекательные условия для этих партнеров. Об этом рассказал журналистам Главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу на международном форуме Ukrainian Energy Forum, передает УНИАН.





Господин Чоу считает, что инвестору нужно быть уверенным, что он сможет заработать норму прибыли: "Инвестору нужны предсказуемые и понятные условия". В рамках привлечения инвесторов в украинскую энергетику, правительство должно всерьез рассмотреть вариант внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB тарифов). "Если есть возможность привлекать новых партнёров с частным капиталом, тогда стоит это делать. Можете делать лучше и быстрее, если вы найдёте дополнительные инвестиции. Я думаю, что мы говорим о десятках миллионов долларов на модернизацию сетей". - уверяет Едвард Чоу.

Международный эксперт уверен, что привлечение частных инвесторов в модернизацию электросетей поможет сэкономить государственные деньги для других проектов, где инвестиции привлечь невозможно. "Государство должно давать гарантии. Люди должны понимать правила игры. Сейчас они лишь наблюдают, они видят огромный потенциал Украины как страны" - подчеркнул Эдвард Чоу.

Ответственным за переход к стимулирующему тарифообразованию в Украине является НКРЭКУ, она рассматривает возможность введения данного метода тарифообразования с 2012 года.

, заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив заявила, что сейчас вся команда власти сосредоточивает свои усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов в украинскую экономику.





