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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11650) строительство (1696) Гончарук_Алексей (746)

 Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук

Сегодня Кабмин дал старт программе "Большая стройка" - утвердили перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет государственного фонда регионального развития. Это 402 проекта, из них 206 - объекты "Большого строительства".

Об этом сказал глава Кабмина Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Логика заключается в том, чтобы сразу, как стартует сезон - начинаем строительные работы на всех возможных направлениях и объектах, которые были определены. Строим не просто объекты, а новые возможности для людей. Большая стройка - это новые рабочие места для людей и качественная инфраструктура в этом году. До конца года построим минимум 100 садов, 100 школ, 100 стадионов и не менее 4 тыс. км дорог по всей Украине", - сказал Гончарук.

Минрегион распределяет деньги ГФРР между областями в соответствии с планами строительства на этот год. Сейчас речь идет о 5,2 млрд гривен ГФРР из 7,5 млрд гривен, предусмотренных в 2020 году.

Гончарук сообщил, что благодаря благоприятным погодным условиям, на отдельных участках дорог уже начато строительство. Уже закончены все подготовительные работы, чтобы начать строительные работы на таких важных объектах, как Запорожский мост, соединение дороги Львов-Мариуполь.

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Также Кабмин утвердил порядок использования средств на строительство и реконструкцию трасс:

  • Одесса - Мелитополь - Новоазовск на участке "Одесса - Николаев - Херсон";
  • Киев - Сумы - Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178078
 
   
 Топ комментарии
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Якщо дати під дупу копняка - самокат поїде швидше. Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5439
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Лехе, доморощенному доктору философии, уже пора чемодвны паковать, а не большие проекты объявлять.
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а "дороги" вже зроблені ...., що там з "іпотекою", ну і т. д.
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дороги ще гнойсман зробив..німці нервово курять..
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Ерунду Вы написали. Большевизм был реакцией евреев на погромы в России.
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И на черту оседлости, и на невозможность получить высшее образование.
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Стратег куев-когда пенсии индексировать думаете?Писали -постановления еще нет. Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8782
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якось совком тхне.
усе велике та пятілетку за два роки
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всего по 100!..... чего уж мелочиться, киздеть не мешки ворочить.....
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Бааальшой подпрыг!
Китайцы курят бамбук в сторонке, завидуя...
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старт большого деребана бюджетных денег, потому что до осени зебилы могут и не дотянуть во власти.
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а почему по 100 Давай 99 садов,99 школ,99 стадионов 3999 км дорог
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Большой Дерибан приходит, зелики пилить будут.....
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Это как большевистские тройки пришли увидели обобрали инвестиционные няньки приходите с деньгами уходите пустые
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один премьер уже попытался под прораба закосить .... плохо кончил ,выгнали ,бриться перестал.... Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5232
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Цели ясны, задачи определены, - на Сейшелы, товарищи.
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