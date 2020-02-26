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Все про:мониторинг (160) Кравчук Евгения (27) Министерство культуры, молодежи и спорта (39)

 Минкульт планирует создать мониторинговый аналитический центр, который будет отслеживать информационные вбросы, - "слуга народа" Кравчук

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует создать мониторинговый аналитический центр, который будет отслеживать информационные вбросы.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я знаю, что у Бородянского в министерстве есть идея, и они это будут внедрять через несколько месяцев - создание мониторингового аналитического центра, гражданского. Чтобы такой центр мог отслеживать определенные нарративы, которые искусственно забрасываются в информационное пространство. Я допускаю, что нечто похожее должно быть в СНБО", - сказала Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук

Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3178075
 
 
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Мать вашу,у вас больше не на чего тратить средства налогоплательщиков?
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Мать вашу,у вас больше не на чего тратить средства налогоплательщиков?
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В Черновцах три пациента в состоянии средней тяжести. У двоих - пневмония. Это нарратив или вброс?
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Кравчучка, даю бесплатно: понаблюдай за информационными вбросами портянки, лени лукаш, рабиновича и прочей рыганальной швали... мудвеччук - тот разговор особый...
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Все що було, зруйнували. Нічого, окрім сотень комісій, халявщиків за державний кошт, не створили. Піпець
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В Минкульте наплевали на требование президента Зеленского, выписав себе заоблачные премии
Да клали они "с прибором" на того Зелю, своя рубашка ближе...

Стало известно, какие премии выписали себе сотрудники Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Копия документа за подписью государственного секретаря министерства культуры Артема Биденко опубликована в Telegram-канале "Темный рыцарь".

Согласно документу, первый заместитель министра Анатолий Максимчук заработал премию в размере 361% от должностного оклада. Ирина Подоляк получит 539% от должностного оклада. У остальных - премии несколько меньше, но тоже впечатляют.

"Проект премирования работников Минкульта. Все так, как потребовал президент", - говорится в сообщении телеграм-канала.
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"Тройки" в медіа просторі? Діджиталізація, ****! Хто там ще з тих дибілєтів про свободу слова та демократію не збрехав?
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