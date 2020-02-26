 Минкульт планирует создать мониторинговый аналитический центр, который будет отслеживать информационные вбросы, - "слуга народа" Кравчук

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Я знаю, что у Бородянского в министерстве есть идея, и они это будут внедрять через несколько месяцев - создание мониторингового аналитического центра, гражданского. Чтобы такой центр мог отслеживать определенные нарративы, которые искусственно забрасываются в информационное пространство. Я допускаю, что нечто похожее должно быть в СНБО", - сказала Кравчук.
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Вбросов хоть отбавляй.
Да клали они "с прибором" на того Зелю, своя рубашка ближе...
Стало известно, какие премии выписали себе сотрудники Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Копия документа за подписью государственного секретаря министерства культуры Артема Биденко опубликована в Telegram-канале "Темный рыцарь".
Согласно документу, первый заместитель министра Анатолий Максимчук заработал премию в размере 361% от должностного оклада. Ирина Подоляк получит 539% от должностного оклада. У остальных - премии несколько меньше, но тоже впечатляют.
"Проект премирования работников Минкульта. Все так, как потребовал президент", - говорится в сообщении телеграм-канала.