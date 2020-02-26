 Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №58/2020 размещен на сайте главы государства.
Согласно Указу в Украине устанавливается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будут отмечать ежегодно 26 февраля.
А Кабинету Министров Украины поручено обеспечить разработку при участии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждения планов мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
х... Ну, лісом.
Цитата из первоисточника. Позорище!
Слава Украине.
Я и посопротивляться не успел...
Теперь что, целый год ждать?
ЗЕбилы вы зробылы це разом!
1.Скільки можна наживатися на війні?
2.Чому така висока комуналка?
3.Чому не сидять бариги та всякі свинарчуки?
4.Навіщо оточив себе кумами та друзями?
5.Де результати по справам Майдану?
6.Чому Медведчук на свободі?
7.Чому гинуть наші хлопці?
8.Де реформа суду та прокуратури?
9.Чому провалена реформа поліції?
10.Чому зарплата міністрів КабМіну така висока?
11.Чому депутати ВР отримують зарплати в конвертах?
12.Не соромно під час війни відпочивати по курортах?