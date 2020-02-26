 Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №58/2020 размещен на сайте главы государства.

Согласно Указу в Украине устанавливается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будут отмечать ежегодно 26 февраля.

А Кабинету Министров Украины поручено обеспечить разработку при участии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждения планов мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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