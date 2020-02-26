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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №58/2020 размещен на сайте главы государства.

Согласно Указу в Украине устанавливается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будут отмечать ежегодно 26 февраля.

А Кабинету Министров Украины поручено обеспечить разработку при участии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и утверждения планов мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня есть банка с бирками освобожденных украинских политузников. Пока она на половину пустая, но заполнится совсем скоро, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3178074
 
   
 Топ комментарии
 
Поведение младшего сына Порошенко на концерте российского рэпера в Лондоне - доказательство фальшивого патриотизма, благодаря которому его отец стал президентом. Такой патриотизм не имеет ничего общего с настоящей национальной идеей. А попытки скрыть скандал еще раз доказывают: для Порошенко и его окружения антироссийская риторика - политический инструмент и не более - лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий
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А что мешало это сделать сивому мародёру последние 5 лет? Видать, паста в ручке закончилась, а купить некогда...
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павлик, из бюджета Украины украдено почти 60 лярдов! и это за последние полгода!!! я не понял, это что порошенко продолжает красть?!
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коли під кримською радою стояли татари і намагалися виштовхать руське бидло.
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Поведение младшего сына Порошенко на концерте российского рэпера в Лондоне - доказательство фальшивого патриотизма, благодаря которому его отец стал президентом. Такой патриотизм не имеет ничего общего с настоящей национальной идеей. А попытки скрыть скандал еще раз доказывают: для Порошенко и его окружения антироссийская риторика - политический инструмент и не более - лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий
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павлик, из бюджета Украины украдено почти 60 лярдов! и это за последние полгода!!! я не понял, это что порошенко продолжает красть?!
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Акторкою з німецьких порнофільмів Україну не називав, ні?- Тоді йдеш на х... Ну, лісом.
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"Рюсские в Лондоне, ёпта!" (с)
Цитата из первоисточника. Позорище!
Слава Украине.

Зеленський підписав указ про День спротиву Криму російській окупації 26 лютого - Цензор.НЕТ 7330
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Фальшивого патриотизма его сына не самого Пороха.Не жонглируй понятиями глупая лахта
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Блин.... Ну что ж так поздно!
Я и посопротивляться не успел...
Теперь что, целый год ждать?
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Помню из истории, Севастополь сопротивлялся оккупации англо-французами в 1855, но дня такого не помню. А с Крымом в 2014 наоборот получается.
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НУ А ШО? квартал продолжается.
ЗЕбилы вы зробылы це разом!
Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля - Цензор.НЕТ 9098
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Ето как же нужно было издеваться Пете над народом что народ выбрал такого чем Петю?
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будущий указ зебилов про подачу воды в Крым - это и есть "сопротивление оккупантам"?
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Дно сопротивления...какая-то новая величина.
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Желательно каждый день сопротивляться.
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Как Белоруссия против Орды когда вас «поставили раком» (с)
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Это мы их. Данилов сказал, что Путин опять хочет на нас напасть, но мы на страже и так.
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А что мешало это сделать сивому мародёру последние 5 лет? Видать, паста в ручке закончилась, а купить некогда...
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Не богохульствуй, прокремлівський розхитувач будки! Святий Преподобний Вальцманіель за час каденції схуд на 50 кг (недоїдання, стрес у Мінську), збіднів на 1 трильйон $ (прибутки бізнес-імперії загубились у сліпому трасті, і невідомо, кому тепер їх віддавати). Останні мільярди доларів, зекономлені на опусканні гривні до рівня туалетного паперу, і відкладені на чорний день, щедра МарЫна віддала у Фонд розвитку аеробіки, а Підро Мальдівський - на армію, закупляючи сам у себе техніку. Шикаладник власноручно розточував на токарному верстаті стволи до мінометів "Молот" - ******** потужної і високоточної зброї, яка не знає аналогів у світі. Заробленими каторжною працею біля станка мозолями, наш Святий героїчно прорвав торгову блокаду окупованого торговими партнерами Лугандону. У вільний від порятунку країни час, Свиночолий Недогетьман розробив геніальну схему "Роттердам+", за новизну котрої Він цілком заслужено може висуватись на шНобелівську премію. Бо досі нікому не вдавалось телепортувати тисячі тон вугілля з Донбабве в Україну через Роттердам
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А закон о сопротивлении украинского народа голосованию "Закона о рынке земли" когда будет? Не будет? Очень плохо. Сопротивление в данном случае есть в отличие от отсутствия сопротивления Крыма.
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Как всё таки удачно, что сегодня 26 февраля. Начинаю отмечать.
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Назабаром рік цим запитанням

1.Скільки можна наживатися на війні?
2.Чому така висока комуналка?
3.Чому не сидять бариги та всякі свинарчуки?
4.Навіщо оточив себе кумами та друзями?
5.Де результати по справам Майдану?
6.Чому Медведчук на свободі?
7.Чому гинуть наші хлопці?
8.Де реформа суду та прокуратури?
9.Чому провалена реформа поліції?
10.Чому зарплата міністрів КабМіну така висока?
11.Чому депутати ВР отримують зарплати в конвертах?
12.Не соромно під час війни відпочивати по курортах?
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