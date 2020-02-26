 Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця", экс-депутат и бывший журналист Сергей Лещенко позитивно отозвался о возможном кандидате на должность премьер-министра Сергее Тигипко, информирует Цензор.НЕТ.

Свое мнение Лещенко высказал в комментариях к посту журналистки Кристины Бердинских в Фейсбуке.

"Тигипко на фоне всех остальных выглядит очень неплохо. И за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала", — написал Лещенко.

Этот комментарий вызвал шквал возмущения других пользователей. Они упрекнули Сергея Лещенко в лицемерии и напомнили, что в феврале 2013 года он отзывался о Тигипко совсем по-другому.

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Сам экс-журналист написал в Telegram, что в последний раз общался с Тигипко более 7 лет назад. "Но мое впечатление всегда было такое, что он человек амбициозный в политике и при этом не был замечен в коррупционных скандалах", — отметил Лещенко.

7 лет назад Лещенко отзывался о Тигипко совсем по-другому. "Первый спикер возле микрофона - главный лузер последних трех лет Сергей Тигипко, человек, которого кинули все кто мог, забрали рейтинг, премьерство, спикерство, даже бюджетный комитет... Маленькая ремарка - группой РосУкрЭнерго в парламенте, от Юлии Левочкиной до Ивана Фурсина, руководит именно Тигипко", — писал он в февале 2013 года.

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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.