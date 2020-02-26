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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (595) Тигипко (1837)

 Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко

7 лет назад, в 2013 году, Сергей Лещенко называл Тигипко "главным лузером последних трех лет" и "человеком, которого кинули все, кто мог".

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця", экс-депутат и бывший журналист Сергей Лещенко позитивно отозвался о возможном кандидате на должность премьер-министра Сергее Тигипко, информирует Цензор.НЕТ.

Свое мнение Лещенко высказал в комментариях к посту журналистки Кристины Бердинских в Фейсбуке.

"Тигипко на фоне всех остальных выглядит очень неплохо. И за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала", — написал Лещенко.

Этот комментарий вызвал шквал возмущения других пользователей. Они упрекнули Сергея Лещенко в лицемерии и напомнили, что в феврале 2013 года он отзывался о Тигипко совсем по-другому.

Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Я действительно встречался с Тигипко, - Зеленский. ВИДЕО

Сам экс-журналист написал в Telegram, что в последний раз общался с Тигипко более 7 лет назад. "Но мое впечатление всегда было такое, что он человек амбициозный в политике и при этом не был замечен в коррупционных скандалах", — отметил Лещенко.

Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко 02Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко 03

7 лет назад Лещенко отзывался о Тигипко совсем по-другому. "Первый спикер возле микрофона - главный лузер последних трех лет Сергей Тигипко, человек, которого кинули все кто мог, забрали рейтинг, премьерство, спикерство, даже бюджетный комитет... Маленькая ремарка - группой РосУкрЭнерго в парламенте, от Юлии Левочкиной до Ивана Фурсина, руководит именно Тигипко", — писал  он  в февале 2013 года.

Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко 04

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, Тигипко, - поиск продолжается, - Бутусов

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.

Источник: https://censor.net.ua/n3178072
 
 
 Топ комментарии
 
Говнорот вписывается за СЕПАРКА!))))
вот вам и Слуги))))
Не забувайте ЗЕдурники...
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
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Тоді вже повертайте у колю азірова.
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А афера с ТАС-Коммерц банком? Сведбанк раздел и почти по миру пустил. А как там фейк-партия Сильная Украина поживает? А как штаб Януковича поживает, которым руководил все тот же Тигипко?
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Переговоры с Тигипко о его вхождении в Кабинет Министров вместо Милованова с вице-премьерством по экономике, Зеленский ведет уже давно. Но ситуация тяжелая и Тигипко, который понимает в этом лезть в это все упорно не желал. Но есть один нюанс который может подвинуть Тигипко на согласие - купленный судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
Тигипко судостроение не интересует, а вот огромные площади в Киеве - очень. Получить разрешение на снос промышленных объектов и смену целевого назначения территории, задача не из легких с большими социальными проблемами.
Будучи вице-премьером (а тем более премьером) Тигипко это задачу решит.
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За 300 тисяч в місяць за нічєгожеланія можна і похвалити вибір шефа. Революційна справедливість сховалася до слідуючого безробіття.
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Лещенко у нас где? На железной дороге дармовое бабло кует. Точно его профиль.
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А где у нас еще один борец за правду Наем? В оборонпроме сотнями тысяч в месяц зарплату гребет. А какое отношение он имеет к оборонпрому? Никакого. Коррупция.
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Не совсем. А кто действительно святой, это уборщица в кабмине, баба Маня. За 25 лет с момента захода в кабмин - действительно, ни одного скандала. Вот ее бы в премьеры.
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Конченная бородатая вульва лещенко- самая большая антиреклама для любого человека. Если эта тварь кого -то хвалит- все, можно смело говорить, что человек редкий подонок и мразь. Так это если бы мы не знали рыгоАнального тигипка. Знаем очень даже хорошо- сепар, ворюга, редкая дрянь.
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Є два ключові моменти, за які політика Тігіпка потрібно було списувати.

Перший - це участь в акціях "Фашизм не пройдет". Ці акції регіонали влаштовували під наглядом росіян. Гасла поширювали телеканали регіоналів. До 2013-го було штучно творено істерію, що от прийдуть націоналісти і всіх повбивають.

"Антифашист" Тігіпко на акції у жовтні 2013-го. Таким чином готувалася анексія Криму та захоплення кількох областей. Уже у 2014-му це "фашизм не пройдет" я чув і в Криму, і на Донбасі. Поводири розбіглися, а в головах людей це залишилося...

Другий ключовий момент - кульмінація Майдану. Жертв могло бути менше, якби у лютому 2014-го Рада посипалася на пару днів раніше. Хоча б на один день. У ті дні регіонали хиталися. І частина з них орієнтувалася на Тігіпка. А він все ніяк не з'являвся у парламенті. Бо торгувався з режимом, який вже летів у прірву. Навіть у тих умовах Тігіпко розраховував отримати осаду прем'єра. Не вийшло. Тож у змінених умовах йому просто довелося швидко переорієнтовуватися.
Про Тігіпка 21 лютого 2014-го. Але навіть потім він до останнього тримався за Партію регоінів, сподівався стати кандидатом на посаду президента від регіоналів. І от тепер цей підстаркуватий флюгер може стати членом Зе-команди.

Видно, справи у Зеленського геть кепські, якщо він повертає "політичних пенсіонерів". Тих, кого закликав "зробити разом".
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эти твари тупо совки, раз визжа о фощизмах, имеют в виду Рейх №III
не, эсли это говно Зеля сделает премиком, то "они сделали себя вместе".
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А король-то оказался голым, совсем голым.
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Говнорот вписывается за СЕПАРКА!))))
вот вам и Слуги))))
Не забувайте ЗЕдурники...
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
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90% приколистов даже не поняли , что натворили .
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За свои по приколу...они еще будут харькать кровью
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Тоді вже повертайте у колю азірова.
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И Табачника с Бакаевым)))
Они слишком поиздержались без бюджетной сиси Украины)))
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Походу правы те кто обсерает Серлеща, но Серлещевые стримы пару раз смотрел - очень грамотно наложил аргументов, лапша она такая, полезная)
Блин, везде лгут, как же ненавистно от этого то Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4182

Самый крепкий влогер - Шапошников. Очень крут - претензии имеет ко всем, и непонапрасну то. Мало ли, еле выжил после вывоза в лес титушками.

вон о Портнове и Авакянену:

https://www.youtube.com/watch?v=m1Q8CkxktKw
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Нафик народу качественная аналитика с реальными фактами.
Быдло-Шмарий в десятки раз популярней.
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кстати да, Рост сделал видео со скринами и всем что надо, уже не раз Шариков так сказать,.... "манипулировал фактами", более того, высрал что Рост у него ноут украл, тот написал в полицию Литвы и ответили что нету заявления, как выспал Шарик(типо обратился в органы).

только идиоты могут Петушарика смотреть, оно высрало: Авакова я не трогаю(и есть интервью Шарика - с 10 раз был арестован раньше тут).
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В курсе... Есть и другие разоблачители его многих фейков и манипуляций....
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Хоч молдованина, аби не українця... І що такого видатного зробив цей "танкіст"? Продавав-купував нікчемні банки? Балатувався у президенти, виглядаючи з танкового люка? Ну, ще "мужчіна во всєх отношєніях". Мабуть, проканає - клоун же проканавТигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2208
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Та какой же это скандал?
Это по нынешним меркам подвиг.
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Місце цієї бородатої курви в американській в'язниці!
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МОРАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ ЛЕЩЕНКО СКАЗАЛ, ЭТО ВАМ НЕ БЫК ПЕРДНУЛ
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Зрозуміло. Тигіпко уже прем'єр.
І таки так- ви зробили це разом.
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А кто такой Лещенко, что его цитируют? Продажный и нечистоплотный тип, типичный грантоед, работающий под заказ своих хозяев-спонсоров.
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Опять всплыло это лайно. В смысле лещенко.
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Интересно как Сережа Т воспримет "комплимЭнт" от Сирожи Л)))) Думаю как приглашение на ГЕЙ парад.
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Ага, женщинам пенсионный возраст только на 5 лет поднял, а так да, ничего страшного, типичный рыг бессовестный
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Тигипко - тихий олигарх.
Обдирает страну, но молча, без выпендрежа.
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Лещенко задницу тигипко вылизывает
Лещенко как та прости господи за денежку и на шпагат сядет грустно смотреть на этот цирк
Ну еще расскажи Янукович был успешный менеджер смотрю на соросят продажные
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Ніякі. Кацапи, провину за створений хаос, звично перекладають на "піндосов"
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А Серлещ молодец. Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3806

Стоп. Так с Ахметовым тоже нет скандалов.
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Никогда не слушайте Серю Лещенко, этот ******* в любом куске дерьма найдёт золотые вкрапления и наоборот .... всё зависит от обстоятельств Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4745
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лещенко уже давно не журналист. это обычная проститутка, кто платит того он и любит.
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Тьху, опять эти жабы с гадюками, или петухи с кукушками..
Пороблено.
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тот самый случай когда гей Лещенко оказался *********...




K0५EGAR

@Rage4oK

·2 ч

Обратите внимание на биомусор позади бибибка, на 50 секунде сгребающий калаши из-под стола.. Зеля, это не просто зашквар.. Это твой дембельский аккорд.ВИДЕО


https://twitter.com/i/status/1232650265951657985





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Лещенко несет ахинею в последнее время. Бачок он и есть бачок. Мозга не обнаружено.
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а еще сЫрожа подзабыл упомянуть о созданной партейке тигипопки "справедливая Украина",которая в 2010 году отдала свои голоса за януковича,подгадив тимошенко,а потом была пенсионная "реформа".......И у тигипопки все чисто??????
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Вот интересно на что ещё готов Лещенко ради бабок ?!
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Схоже у Лещенка глисти. З такою зарплатою і морду не відї.в
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Может он на наркотиках плотно сидит. Они сжигают вес.
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О да, тигибко. Свинская ты *********, что ты мелешь вообще?
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щось недобре з головою у лещенка стало взагалі..

краще б мовчав би
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Тігіпко, нагадую, був з ригоаналами до самого кінця й розійшовся виключно бо не поділили хто там буде попереду після втечі Януковича. Сам він і всі, хто його зараз підтримує - кончені покидьки.
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Серьоня Лещ обісрався і йому віри немає. Є підозра, що все що він просуває, робить тупо за гроші. Януковощ заплатить - він завтра пояснить який овощ крутий господарник і про переворот в в 2014 році.
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Як уже дістали ці риги. Народ їх двічі посилав, а вони все одно пруть. З двох разів не дійшло, третій раз буде дуже жорсткий, щоб риги нарешті зрозуміли, що народ України не хоче їх.
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Цук покажите хоть одного кто плохо выглядит при зарплате 300 штук?
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Ну, для недавно засланного в Украину, может показаться, что возглавлять штаб Януковича и отдыхать за бугром с проститутками, это и не скандал вовсе.
Но мы ж еще не вымерли.
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Ну, там сепаров поддерживал, так человек заблуждался.
Его обманули.
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что то Лещенко (жалкое подобие Яценюка) слишком много говорить стал... а Тигипко за последних 24 года как и Вакарчук только спрігивал с ответственности
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Ему Янык яйца отбил раз и навсегда. Не его кинули! Он сам себя кинул в обмен на сохранение банка. Абсолютно безидейний прагматик кошелька. Дерьмо короче.
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Лещенко всегда работал ни как журналист, а как проститутка "кто больше заплатит"
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Новіє літса, кажете? Придурки, пілять... І ті, кого вибрали, і то, хто їх вибирав.
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Как бы он не выглядел - сколько волка не корми......
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ЗЕБИЛЫ как вам хуже не будет вы этого хотели?
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