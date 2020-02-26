 Тигипко выглядит очень неплохо, за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала, - Лещенко

Член наблюдательного совета АО "Укрзализныця", экс-депутат и бывший журналист Сергей Лещенко позитивно отозвался о возможном кандидате на должность премьер-министра Сергее Тигипко, информирует Цензор.НЕТ.
Свое мнение Лещенко высказал в комментариях к посту журналистки Кристины Бердинских в Фейсбуке.
"Тигипко на фоне всех остальных выглядит очень неплохо. И за 24 года с момента захода в Кабмин ни одного крупного скандала", — написал Лещенко.
Этот комментарий вызвал шквал возмущения других пользователей. Они упрекнули Сергея Лещенко в лицемерии и напомнили, что в феврале 2013 года он отзывался о Тигипко совсем по-другому.
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Сам экс-журналист написал в Telegram, что в последний раз общался с Тигипко более 7 лет назад. "Но мое впечатление всегда было такое, что он человек амбициозный в политике и при этом не был замечен в коррупционных скандалах", — отметил Лещенко.
7 лет назад Лещенко отзывался о Тигипко совсем по-другому. "Первый спикер возле микрофона - главный лузер последних трех лет Сергей Тигипко, человек, которого кинули все кто мог, забрали рейтинг, премьерство, спикерство, даже бюджетный комитет... Маленькая ремарка - группой РосУкрЭнерго в парламенте, от Юлии Левочкиной до Ивана Фурсина, руководит именно Тигипко", — писал он в февале 2013 года.
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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.
Тигипко судостроение не интересует, а вот огромные площади в Киеве - очень. Получить разрешение на снос промышленных объектов и смену целевого назначения территории, задача не из легких с большими социальными проблемами.
Будучи вице-премьером (а тем более премьером) Тигипко это задачу решит.
Перший - це участь в акціях "Фашизм не пройдет". Ці акції регіонали влаштовували під наглядом росіян. Гасла поширювали телеканали регіоналів. До 2013-го було штучно творено істерію, що от прийдуть націоналісти і всіх повбивають.
"Антифашист" Тігіпко на акції у жовтні 2013-го. Таким чином готувалася анексія Криму та захоплення кількох областей. Уже у 2014-му це "фашизм не пройдет" я чув і в Криму, і на Донбасі. Поводири розбіглися, а в головах людей це залишилося...
Другий ключовий момент - кульмінація Майдану. Жертв могло бути менше, якби у лютому 2014-го Рада посипалася на пару днів раніше. Хоча б на один день. У ті дні регіонали хиталися. І частина з них орієнтувалася на Тігіпка. А він все ніяк не з'являвся у парламенті. Бо торгувався з режимом, який вже летів у прірву. Навіть у тих умовах Тігіпко розраховував отримати осаду прем'єра. Не вийшло. Тож у змінених умовах йому просто довелося швидко переорієнтовуватися.
Про Тігіпка 21 лютого 2014-го. Але навіть потім він до останнього тримався за Партію регоінів, сподівався стати кандидатом на посаду президента від регіоналів. І от тепер цей підстаркуватий флюгер може стати членом Зе-команди.
Видно, справи у Зеленського геть кепські, якщо він повертає "політичних пенсіонерів". Тих, кого закликав "зробити разом".
не, эсли это говно Зеля сделает премиком, то "они сделали себя вместе".
вот вам и Слуги))))
Не забувайте ЗЕдурники...
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
Они слишком поиздержались без бюджетной сиси Украины)))
Блин, везде лгут, как же ненавистно от этого то
Самый крепкий влогер - Шапошников. Очень крут - претензии имеет ко всем, и непонапрасну то. Мало ли, еле выжил после вывоза в лес титушками.
вон о Портнове и Авакянену:
https://www.youtube.com/watch?v=m1Q8CkxktKw
Быдло-Шмарий в десятки раз популярней.
только идиоты могут Петушарика смотреть, оно высрало: Авакова я не трогаю(и есть интервью Шарика - с 10 раз был арестован раньше тут).
Это по нынешним меркам подвиг.
І таки так- ви зробили це разом.
Обдирает страну, но молча, без выпендрежа.
Лещенко как та прости господи за денежку и на шпагат сядет грустно смотреть на этот цирк
Ну еще расскажи Янукович был успешный менеджер смотрю на соросят продажные
Стоп. Так с Ахметовым тоже нет скандалов.
Пороблено.
K0५EGAR
@Rage4oK
·2 ч
Обратите внимание на биомусор позади бибибка, на 50 секунде сгребающий калаши из-под стола.. Зеля, это не просто зашквар.. Это твой дембельский аккорд.ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1232650265951657985
краще б мовчав би
Но мы ж еще не вымерли.
Его обманули.
Alex N Alex Noyt
4 ч. ·
Новые лица и старые шл%хи... 🤔