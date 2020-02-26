 Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", я слышал это своими ушами, - журналист Спирин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Спирин отметил: "В ночь на 9-е апреля 2014 года Тиипко приехал в Луганск и пошел в захваченное здание СБУ. Его сопровождали вооруженные головорезы террориста-песенника Алексея Мозгового. Толпа у СБУ, а это были местные люмпены вперемешку с гастролерами из Ростовской области, разогрелась сиськами "Арсенала" міцне. Градус веселья повышался, потому, пока Тигипко шел в окружении людей с автоматами, ему чуть не разорвали пиджак, юлюлюкали. кричали и свистели.

Но Мозговой провел его внутрь здания. Тигипко провел там очень много времени, о чем он говорил, с кем (тогда внутри находилась "армия юго-востока", Валерий Болотов, Цыпкалов и другие деятели первой волны, все они мертвы), наверное мы не узнаем. Когда стемнело и была уже ночь, Тигипко также вывели из здания, под охраной и повели в сторону его автомобиля.

Мы с Костей Реуцким стояли рядом, кто-то дернул Тигипко за рукав. Я дрожащими руками достал мыльницу и включил видеозапись. Тогда впервые я увидел людей с калашами и даже, кажется, пулеметом. Я очень боялся снимать, руки мокли, а мыльницу я прятал. Тигипко остановился и сказал в толпу: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России". Головорезы провели его в авто и он уехал. Запись я залил на ютуб, на ней 88к просмотров, но она так дрожит, что ничего не понятно, а фразы его не слышно. Комментаторы написали, что это не доказательство, а автор наркоман. Запись в первом каменте.

Но звук этих слов до сих пор в моих ушах. Через месяц меня выгнали из дома. Это все, что мне нужно помнить о Тигипко".

В комментариях журналист подтвердил, что лично слышал такие слова от Сергея Тигипко

Также Спирин опубликовал видеозапись

Отметим, что в интервью изданию Лига 25 апреля 2014 года Тигипко отрицал связь с терроритсами.

Отвечая на вопрос "В соцсетях обсуждают, что на встрече в Луганске во время общения "оффрекордс" вы якобы заявили следующее: "Держитесь, мужики, через два месяца будем в России". -

Тигико заявил: "Это ложь. Никогда ни одного шага я не сделаю, который бы вел к сепаратизму, к тому, чтобы хотя бы один квадратный метр передать России"

- Как вы считаете, российские диверсанты есть на Донбассе?

- Думаю, да. Не могу сказать, что уверен. Но все говорит о том, что там есть влияние Москвы. Спецслужбы должны вылавливать диверсантов и показывать по телевизору для того, чтобы люди понимали, что идет провокация. Россия причастна к дестабилизации на юго-востоке. Чьими руками она это делает - спецслужб или тех людей, кто уехал из Украины - не столь важно. Но без российского начала эта явно хорошо организованная дестабилизация на юго-востоке не сработала бы.