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 Политика Украины
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Все про:Луганск (3014) сепаратизм (11210) Тигипко (1837)

 Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", я слышал это своими ушами, - журналист Спирин

Журналист, экс-заместитель главного редактора издания "The Бабель" Евгений Спирин обнародовал информацию о том, что в 2014 году в Луганске Сергей Тигипко агитировал за Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Спирин отметил: "В ночь на 9-е апреля 2014 года Тиипко приехал в Луганск и пошел в захваченное здание СБУ. Его сопровождали вооруженные головорезы террориста-песенника Алексея Мозгового. Толпа у СБУ, а это были местные люмпены вперемешку с гастролерами из Ростовской области, разогрелась сиськами "Арсенала" міцне. Градус веселья повышался, потому, пока Тигипко шел в окружении людей с автоматами, ему чуть не разорвали пиджак, юлюлюкали. кричали и свистели.

Но Мозговой провел его внутрь здания. Тигипко провел там очень много времени, о чем он говорил, с кем (тогда внутри находилась "армия юго-востока", Валерий Болотов, Цыпкалов и другие деятели первой волны, все они мертвы), наверное мы не узнаем. Когда стемнело и была уже ночь, Тигипко также вывели из здания, под охраной и повели в сторону его автомобиля.

Мы с Костей Реуцким стояли рядом, кто-то дернул Тигипко за рукав. Я дрожащими руками достал мыльницу и включил видеозапись. Тогда впервые я увидел людей с калашами и даже, кажется, пулеметом. Я очень боялся снимать, руки мокли, а мыльницу я прятал. Тигипко остановился и сказал в толпу: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России". Головорезы провели его в авто и он уехал. Запись я залил на ютуб, на ней 88к просмотров, но она так дрожит, что ничего не понятно, а фразы его не слышно. Комментаторы написали, что это не доказательство, а автор наркоман. Запись в первом каменте.

Но звук этих слов до сих пор в моих ушах. Через месяц меня выгнали из дома. Это все, что мне нужно помнить о Тигипко".

Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: Пацаны, все нормально, через месяц мы в России, я слышал это своими ушами, - журналист Спирин 01

 В комментариях журналист подтвердил, что лично слышал такие слова от Сергея Тигипко

Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: Пацаны, все нормально, через месяц мы в России, я слышал это своими ушами, - журналист Спирин 02

Также Спирин опубликовал видеозапись

Отметим, что в интервью изданию Лига 25 апреля 2014 года Тигипко отрицал связь с терроритсами. 

Отвечая на вопрос "В соцсетях обсуждают, что на встрече в Луганске во время общения "оффрекордс" вы якобы заявили следующее: "Держитесь, мужики, через два месяца будем в России". -

Тигико заявил: "Это ложь. Никогда ни одного шага я не сделаю, который бы вел к сепаратизму, к тому, чтобы хотя бы один квадратный метр передать России"

- Как вы считаете, российские диверсанты есть на Донбассе?

- Думаю, да. Не могу сказать, что уверен. Но все говорит о том, что там есть влияние Москвы. Спецслужбы должны вылавливать диверсантов и показывать по телевизору для того, чтобы люди понимали, что идет провокация. Россия причастна к дестабилизации на юго-востоке. Чьими руками она это делает - спецслужб или тех людей, кто уехал из Украины - не столь важно. Но без российского начала эта явно хорошо организованная дестабилизация на юго-востоке не сработала бы.

Источник: https://censor.net.ua/n3178071
 
 
 Топ комментарии
 
Бибибка вообще редкая сука , тот ещё комсомолец .
В своей жизни успел предать и продать всё , что мог , даже собственную партию .
Уникальная тварь .
Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
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яке прозріння..а раніше він цього не пам'ятав..? чи тоді пукін міг напасти..?
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Переговоры с Тигипко о его вхождении в Кабинет Министров вместо Милованова с вице-премьерством по экономике, Зеленский ведет уже давно. Но ситуация тяжелая и Тигипко, который понимает в этом лезть в это все упорно не желал.
Но есть один нюанс который может подвинуть Тигипко на согласие - купленный судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
Тигипко судостроение не интересует, а вот огромные площади в Киеве - очень. Получить разрешение на снос промышленных объектов и смену целевого назначения территории, задача не из легких с большими социальными проблемами.
Будучи вице-премьером (а тем более премьером) Тигипко это задачу решит.
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А раніше, що був варіант, що Тігіпка стане премьєр -міністром України?
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хз..та посадити вже давно тре було..як і усю ригівську зграю..нє..?
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Теперь посадят, но не на шконку, а в премьерское кресло.
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5 років у керма країни найпатріотичнішого кацофоба було замало щоб посадити..?
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Понимаешь, зебобик, сколько ваших после очередного Майдана не сади и не выгоняй из страны, вы все равно на следующих выборах найдете ватников и приведете их к власти.
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Хороший такой самокат, компактный - если благодарный электорат возжелает затолкать в жопу, травмы будут не столь значительными.
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Бибибка вообще редкая **** , тот ещё комсомолец .
В своей жизни успел предать и продать всё , что мог , даже собственную партию .
Уникальная тварь .
Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
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смеешься? это власть большевики 2.0: "все продать, раздерибанить и сь#баться" для них этот кадр то что доктор "х@й в жопу" прописал!
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"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
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А де ж тут всі ці правдоборці з баригами-марадьорами: Тимошенки, Хмари, Скрипіни, Бігуси, Дроздови, та й Шарій ?
Де вони?
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Значить з успіхом пройшов всі тести для роботи зЕкоманді. І знову таки, "новАє литцо"
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День у день нас б'ють обухом по голові. А ми кріпимось… ну що ж- тигипко так тигипко. Але нам вже гидко!!!
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Если Зеленский решил вызвать политическую проститутку №1 (№2 - это Литвин), то Украине реальный трындец!
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Та ладно, есть еще Мороз, ну и Ющенко по сволочизму не далеко ушел.
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Что ж вы основателя ПР забыли, может обидеться.
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А зачем ему идти в премьеры к Зе?
Он самодостаточный политик ему ни кормушка, ни поводырь не нужны.
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Я так понял, вы просто перечислили полит*лядей, вот я и напомнил.
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Сугубо Ваше личное восприятие личности.
Как по мне то это единственный Президент Украины. Все остальные - мусор.
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Да все по отлаженной в Кремле схеме, сначала скоморохи обсираются, а на смену им приходят настоящие "хозяйственники", нарид безмолствует. И вуаля!!! Молдавский вариант! Через пол года весь кабмин отирается в мацкве, через год мацква и мацквичи в Киеве...
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Червоні лінії кажете? Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", я слышал это своими ушами, - журналист Спирин - Цензор.НЕТ 1246
Зробили разом!
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Если власть нуждается в такой суке - грош цена такой власти .
26.02.2020 17:14
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И таким выборцам
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Где заведенное уголовное дело? Ето же измена Родины и терроризм-самая серьезная статья
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Пристрелить кремлевского ********
Снайперов хватает
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Мдааа, представляю как было журналисту - снимать зная что если "запалят", то будет нехорошо. Но хоть нормально что вырвался и теперь премьер Бибипко будет с подмоченными штанами вместо Гончарука с сухим самокатом.
да ну, лучше уже Аваков(на кладбище).
А где Сеня? Сень, верниииись, мы все простим Тигипко говорил в апреле 2014 террористам в Луганске: "Пацаны, все нормально, через месяц мы в России", я слышал это своими ушами, - журналист Спирин - Цензор.НЕТ 1711
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Депутат Тигипко не пришел 20 февраля 2014 в Верховную Раду, когда каждый голос был на счету, чтобы прекратить бойню на Майдане. Он тогда торговался за должность премьера. Гнилой человек.
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Серьезное обвинение. Поэтому требуется полная экспертиза записи - фильтры позволят вычленить все, что говорилось и кто что говорил. Если там был действительно Тигипко и он сказал эти слова, то он должен ответить. Если же там его нет и он этого не говорил, за клевету должен ответить журналист. Никогда не был тигипкиным поклонником, но любое обвинение не должно быть голословным.
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Отнюдь не фанат ватноватого экс регионала Тигипко, однако в самом тексте ясно видно что Тигипко это сказал чтобы успокоить толпу показав ей что он якобы свой. Это не доказательство того что он явный предатель формата Яныка, Бойка, Рабиновича, Медведчука и т.п.
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Он еще хуже, подлее и хитрее и вы скоро в этом очередной раз убедитесь. Это паразитическое жидобольшевицкое дежавю...
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Так пусть бы там и оставался. Что-то не слышно от него было по приезду назад, что этих тварей стрелять надо всех.
Даже гриценко умудрился сказать что стране нужны фильтрационные лагеря, от этих шмар внутри. А тут прям быдло пророссийское так выгораживать начали :"та проста сказал", ага, просто.
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Чувак ты идешь по улице тебе навстречу пьяное ватное быдло с автоматами, ты идейно будешь кричать им Слава Украине?)
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МОЛДОВАН будет топить за Украину ??? не смешите !!!
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А кстати да, я и забыл, еще один нацмен рвется доить украинский народ
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Началась грязная война за кресло министра.
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