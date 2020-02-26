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 Политика Украины
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Все про:выборы (23124) Харьковщина (1467) Светличная (66) Слуга народа (683)

 Лидеры на выборах в Раду по 179 округу: Светличная (самовыдвижение) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Диденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Бывшая глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная лидирует в рейтинге кандидатов в депутаты Верховной Рады в избирательном округе №179 в Харьковской области.

 Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг, информирует Цензор.НЕТ.

За Светличную готовы проголосовать 62,3% опрошенных среди тех, кто собирается пойти на выборы и определился с предпочтениями. За кандидата от Слуги народа Викторию Алексейчук готовы проголосовать 12,5%, за кандидата от ОПЗЖ Александра Диденко - 8,5%. Остальные кандидаты набирают меньше 2% голосов.

Лидеры на выборах в Раду по 179 округу: Светличная (самовыдвижение) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Диденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - Рейтинг 01

При этом за парию "Слуга народа" по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8% избирателей, на втором месте - ОПЗЖ, ее поддерживают 30,4%, Батькивщина получила бы 4,8%, Радикальная партия - 4,2%.

Опрос проводился 15-22 февраля среди 1200 жителей избирательного округа №179 от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На промежуточных выборах в Раду на 179 округе Харьковщины зарегистрировано 40 кандидатов, - ЦИК

Напоминаем, выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там народным депутатом Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3178068
 
 
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То есть кретины начинают что-то подозревать.. и за слуг урода уже совсем не 73%....
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То есть кретины начинают что-то подозревать.. и за слуг урода уже совсем не 73%....
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У вас облегчение наступает от такого самовнушения? Ведь знаете, что чушь городите, но упрямо продолжаете талдычить на каждой ветке байки про крах рейтига зеленского. На выборах в раду СН по списку взяла 43,16%. Выше социология даёт 42,8%. Откат в 0,36%- это безусловно крахенный крах.)
Вот и флаг американский и про Петра ни слова... тем не менее, из пары слов сразу видно- порохобот.))
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Это те с телевизора в голову насрано?.. Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 788
Если просто в глаза нассали - то, поверь, это не роса?... Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 788

*********... ©сивыйМерин
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У вас чудиков своя альтернативная реальность. )) Хожу на этот форум как в дурдом заглядываю. Зебил, насцал, насрал, абырвалг...))
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прикметніше: Харківська область. Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони.
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Мветличная - десочка умненькая... но уж слишком под райниным буквально и фигурально... пока райнин был при Порохе, она вела себя по-порошенковски. Сейчас, когда райнин убежал к мудвеччуку, Светличная представляет из себя загадку...
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вот так ржака. надутые 73% сдулись до 12. и это после 10 месяцев ишачего цирка. к осени, голосовавшие по приколу весной, сами будут бить морду тому, кто будет агитировать за ослиную свору на местных выборах.
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Зокрема, в 2019-му році на одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, при підрахованих 100% протоколів, переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер з 50,61% (37127 голосів). На другому місці в цьому окрузі виявився представник "Опозиційного блоку" Сергій Чернов - за нього віддали голоси 17,25% виборців (12654 голосів) - https://www.mediaport.ua/ponad-50-kucher-zdolav-chernova-v-okruzi-no179
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Плохо, что Пташник от нашей ЕС проигрывает, но отлично, что к ипенема улетает "слуга"!

"слуги" - худшее из зол.
главное, это "служивое" говно вычистить.
а с рыгами потом как-то разберемся...
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