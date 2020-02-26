 Лидеры на выборах в Раду по 179 округу: Светличная (самовыдвижение) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Диденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг, информирует Цензор.НЕТ.

За Светличную готовы проголосовать 62,3% опрошенных среди тех, кто собирается пойти на выборы и определился с предпочтениями. За кандидата от Слуги народа Викторию Алексейчук готовы проголосовать 12,5%, за кандидата от ОПЗЖ Александра Диденко - 8,5%. Остальные кандидаты набирают меньше 2% голосов.

При этом за парию "Слуга народа" по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8% избирателей, на втором месте - ОПЗЖ, ее поддерживают 30,4%, Батькивщина получила бы 4,8%, Радикальная партия - 4,2%.

Опрос проводился 15-22 февраля среди 1200 жителей избирательного округа №179 от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На промежуточных выборах в Раду на 179 округе Харьковщины зарегистрировано 40 кандидатов, - ЦИК

Напоминаем, выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там народным депутатом Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.