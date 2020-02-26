EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1376  17
Все про:Зеленский (4703) Кабмин (11650) рейтинг (1284) Кравчук Евгения (27)

 Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что рейтинг президента Владимира Зеленского падает медленнее, чем Кабинета министров и Верховной Рады.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я больше обратила внимание на цифры по доверию к правительству. Но скажем так - доверие к Зеленскому и его рейтинг падает гораздо медленнее, чем может упасть доверие к Кабинету Министров и Верховной Рады. Почему? Мы тоже делали социологию. Например, как видят люди ситуацию с платежами: кто виноват в этой ситуации? - Премьер. А кто должен спасти? - Президент", - рассказывает Кравчук.

На замечание о том, что премьер в Украине "всегда был громоотводом для президента", она сказала:

"Да. Но ввиду того, что у нас монобольшинство, одна команда - оно все равно тянет. Всех может затянуть. Поэтому - да, будем требовать от Кабмина результатов".

Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем расстроены, если некоторые "слуги народа" не проголосуют за землю, но это не может быть причиной для исключения, - замглавы фракции Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3178067
 
 
 Топ комментарии
 
сцарь, хуроший, буяре плахия! Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2896
 показать весь комментарий
 
"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодец Вакарчук . Умеешь петь , пой . Если клоун , смеши людей .
 показать весь комментарий
 
"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
 показать весь комментарий
 
 
Мальдивы как-то позабылись... сейчас в тренде Оман и "деловой отпуск" (пример оксиморона) клоуна в сюртуке президента, его охраны, охранной тёщи, ленки и ермака... от это шик!
 показать весь комментарий
 
Так то зрозуміло, якщо політтехнологи з московії! Це ж там цар хороший, а бояри пагані. Тут працюють за тим же сценарієм. От тіко народ тут не московитський нащастя!
 показать весь комментарий
 
 
об боже! как мне нравиться, когда так говорят о себе!
Читаем между строк: рейтинг Зеленского ниже плинтуса, но Разумков будучи владельцем украинского негосударственного аналитического центра по вопросам государственной политики "Центр Разумкова" натянул этот рейтинг Зеленского за уши.
 показать весь комментарий
 
 
И на чем основывается Ваше утверждение, что рейтинг Зеленского ниже плинтуса? Довіра до Зеленського та його рейтинг падають набагато повільніше, ніж довіра до Кабміну та Верховної Ради, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9126 Где это между строк в статье отслеживается?
 показать весь комментарий
 
Бред от зеленых запроданців
В них сьогодні день благодарения великого и лучезарного ЗЕ
Или свежие методички подвезли И начинаються они слався слався.....
 показать весь комментарий
 
 
"Доверие к Зеленскому и его рейтинг падают гораздо медленнее, чем доверие к Кабмину и Верховной Раде, - "слуга народа" Кравчук" - Зеленского выгонят после КМ и ВР.
 показать весь комментарий
 
Та вони вже всі на дні - ці "слуги народу" разом з клоЗЕтом.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. холопы думают, как... холопы: "Царь хароший, эта бояре плахия!"
 показать весь комментарий
 
Ця пані хоче видате бажане за дійсність, довіри до ради та кібінету міністрів у народу не було останні 28 років, були лише сподівання, так само як і до зеленського, але сподівання так і залишились сподіванням, оскільки довіру потрібно заслужити...але нажаль заслуг на цей час невидно, видно тільки те, що як була пенсія у пересічних громадян 2тисячі такою вона і залишилась, а от у горе "топменеджирів" та так званих "віппенсіоненерів" доходи зросли в рази, так за що народ повинен довіряти.. за пусті обіцянки та брехню...
 показать весь комментарий
 
 
как я погляжу, скоро за слова "слуга народа" будут бить морду лица, поскольку это словосочетание вызывает рвотный рефлекс)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх