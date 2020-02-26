 Порошенко о продлении США санкций против РФ: "Мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
"Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России! Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной", - подчеркнул он.
По его словам, этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации в отношении Украинеы подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам.
"Это и есть позиция настоящего друга и союзника. Как и мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора, возвращения к отношениям как прежде, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказа от дальнейшей гибридной агрессии", - отметил Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.
У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением. Остальные все эвакуированные чувствуют себя хорошо, ни у кого нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ.
Всего в Татарстан доставили восемь пассажиров. Среди них - один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр.
За 9 месяцев 2019 года товарооборот России с США составил 19 424 116 949 долл. США, увеличившись на 5,79% (1 063 262 994 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт России в США за 9 месяцев 2019 года составил 9 522 292 320 долл. США, увеличившись на 6,25% (560 490 037 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Импорт России из США за 9 месяцев 2019 года составил 9 901 824 629 долл. США, увеличившись на 5,35% (502 772 957 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
И купили в рашке аж 20 млн.бар за МЕСЯЦ, верно?))
кОшмар.. рашка захватила рынок енфти в США))
Запасы и добыча нефти (США)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в России к 2025 году, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook.
"На долю США придется 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива. К 2025 году общий объем добычи сланца в США (нефти и газа) превысит общий объем добычи нефти и газа в России", - отмечается в докладе.
- Это Цензор подкинул зебилам тему про Порошенка , сэр .! .