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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (18003) Россия (75032) санкции (7592) США (16164)

 Порошенко о продлении США санкций против РФ: "Мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора"

Продление санкции США против России - мощный сигнал всем тем, кто мыслит категориями умиротворения агрессора, возвращения к отношениям как когда-то.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый Президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Хорошая новость из Вашингтона, который продлил на очередной годовой период действие санкций против России! Мы благодарны за подтверждение преданности нашей общей борьбе с российским агрессором и твердость американской политики единства и солидарности с Украиной", - подчеркнул он.

По его словам, этим решением Соединенные Штаты направляют четкий сигнал о том, что считают действия Российской Федерации в отношении Украинеы подрывом демократических институтов, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности, угрозой и собственным национальным интересам.

"Это и есть позиция настоящего друга и союзника. Как и мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора, возвращения к отношениям как прежде, верой в то, что в Кремле готовы к изменениям в своем поведении и отказа от дальнейшей гибридной агрессии", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова. ВИДЕО

Порошенко о продлении США санкций против РФ: Мощный сигнал всем тем, кто грезит категориями умиротворения агрессора 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178064
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапів, зебілів і ригів крутить від Порошенка, як чортів від святої води.
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- Что это за вой стоит на болотах , Беримор .?

- Это Цензор подкинул зебилам тему про Порошенка , сэр .! Решение США о продлении санкций против РФ - позиция настоящего союзника и друга, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9249 .
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Так в апреле прошлом и послали, забыл?))
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снова Порох мешает зебилам и шмаркле лечь под рашку? Проклятый Госдеп, прекращай помогать Пороху!
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Навеки слава)))
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Ты каким боком к этому, запойное?))
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Кацапів, зебілів і ригів крутить від Порошенка, як чортів від святої води.
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такая же реакция у всех) ведь зебилы и ватники рашки - мышебратья.. с одной ватой на двоих.
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Дивні створіння зебіли, як тільки починають хамити і отримують заслужено по писку - починають скіглити. Решение США о продлении санкций против РФ - позиция настоящего союзника и друга, - Порошенко - Цензор.НЕТ 906Зроби милість - пожалійся адміну, як ти завжди звик робити.
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рефлексія..до усіх позитивів - причетний..для усіх жп - має залізне алібі.. Порошенко про продовження США санкцій проти РФ: "Потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора" - Цензор.НЕТ 1864
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У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением. Остальные все эвакуированные чувствуют себя хорошо, ни у кого нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ.
Всего в Татарстан доставили восемь пассажиров. Среди них - один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке.
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А на карті розповсюдження коронавірусу в рохляндії чистота і порядок. Решение США о продлении санкций против РФ - позиция настоящего союзника и друга, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4095
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр.
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Товарооборот России с США.
За 9 месяцев 2019 года товарооборот России с США составил 19 424 116 949 долл. США, увеличившись на 5,79% (1 063 262 994 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт России в США за 9 месяцев 2019 года составил 9 522 292 320 долл. США, увеличившись на 6,25% (560 490 037 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Импорт России из США за 9 месяцев 2019 года составил 9 901 824 629 долл. США, увеличившись на 5,35% (502 772 957 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Не первый раз вставляешь это фуфло. Запиши в блокнот-США потребляют 20 млн в день!
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Спасибо, я в курсе. А добывают 13. Поэтому и приходится докупать.
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Ну и? О чем ты хочешь донести? Свою продают с востока, покупают из засРашки на западе. В разных техпроцессах нужна разная нефть. И газ оттуда везут, со своего месторождения, а свой продают в Китай и ЕС. Частные компании.
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Всё верно, только насчёт востока-запада не уверен.
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сильно много?)) т.е. США добывает 13 млн. в ДЕНЬ, или 400 млн.бар в месяц...
И купили в рашке аж 20 млн.бар за МЕСЯЦ, верно?))
кОшмар.. рашка захватила рынок енфти в США))


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"рашка захватила рынок енфти в США))" Это Ваши слова
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ага.. смеюсь с тебя.. поди, паникуешь что АЖ 20 млн в месяц идет из рашки?)
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п.с. https://investbrothers.ru/stata/stata_oil/zapasy-i-doby-cha-neft-ssha/
Запасы и добыча нефти (США)


МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в России к 2025 году, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook.
"На долю США придется 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива. К 2025 году общий объем добычи сланца в США (нефти и газа) превысит общий объем добычи нефти и газа в России", - отмечается в докладе.
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Кто это? свидетель пока что?
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- Что это за вой стоит на болотах , Беримор .?

- Это Цензор подкинул зебилам тему про Порошенка , сэр .! .
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А ты лахудра как залипла на Петю год назад, так и мастурбируешь. Отдохни на марше.
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