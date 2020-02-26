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 Политика Украины
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Все про:земля (1681) исключение из фракции (31) Слуга народа (683) рынок земли (124) Кравчук Евгения (27)

 Мы будем расстроены, если некоторые "слуги народа" не проголосуют за землю, но это не может быть причиной для исключения, - замглавы фракции Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что если некоторые нардепы от "СН" не проголосуют за рынок земли - это огорчит руководство, но не может быть единственной причиной для исключения из фракции.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, что у нас будут еще какие-то потери среди членов фракции. Даже не могу прогнозировать, когда и за что", - сказала нардеп.

На вопрос о том, почему потери могут быть, Кравчук заметила:

"Очевидно, в какой-то момент могут быть решения, которые отдалят какую-то часть. Какая-то часть будет за одно, а другая часть может быть постоянно против. У меня, например, спрашивали: вы будете выгонять за то, что не проголосуют за земельную реформу? Ответила: мы, конечно, будем очень расстроены. И президент, я думаю, расстроится, когда увидит, что часть фракции не проголосовала за земельную реформу, которую он обещал, которую партия обещала. Это же обещание всех программ. Но, очевидно, это не может быть единственной причиной исключения из фракции".

Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нашу идеологию мы вернули к президентским выборам, когда в Зеленском увидел каждый что-то свое, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3178061
 
 
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Мерзость высшей степени! Эта особь говорит одно делает совсем другое. Она одна из авторов законопроекта о СМИ, журналистике, свободы слова...Внучка Гебельса как и Ткаченко, Бородянский.....
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Мерзость высшей степени! Эта особь говорит одно делает совсем другое. Она одна из авторов законопроекта о СМИ, журналистике, свободы слова...Внучка Гебельса как и Ткаченко, Бородянский.....
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А тех, кто проголосуют, линчуют, не??😁
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Донбасс и Крым не вернули . Что-то еще осталось .
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в каждой шутке есть доля шутки:" так землю вместе людями продавать будут, или нужно будет отдельно платить?"(c) Мы будем расстроены, если некоторые "слуги народа" не проголосуют за землю, но это не может быть причиной для исключения, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 8558
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По 100 ударов розгами по . .пе - каждому!!
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Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
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"Страна" выяснила, как и по сколько депутатам "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах. -"Руководители получили по 25-50 тысяч долларов на руки., замы главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" ,рассказали депутаты. /Траты Коломойского окупятся многократно после перепродажи юкрейнчернозём еврейским и российским латифундистам.
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"...мы, конечно, будем очень расстроены. И президент, я думаю, расстроится, когда увидит, что часть фракции не проголосовала за земельную реформу, которую он обещал..."

Обещал?

Да мне пофиг, обидится он или нет. Украинская земля - не собственность маркиза Карабаса!
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