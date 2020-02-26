 Мы будем расстроены, если некоторые "слуги народа" не проголосуют за землю, но это не может быть причиной для исключения, - замглавы фракции Кравчук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, что у нас будут еще какие-то потери среди членов фракции. Даже не могу прогнозировать, когда и за что", - сказала нардеп.

На вопрос о том, почему потери могут быть, Кравчук заметила:

"Очевидно, в какой-то момент могут быть решения, которые отдалят какую-то часть. Какая-то часть будет за одно, а другая часть может быть постоянно против. У меня, например, спрашивали: вы будете выгонять за то, что не проголосуют за земельную реформу? Ответила: мы, конечно, будем очень расстроены. И президент, я думаю, расстроится, когда увидит, что часть фракции не проголосовала за земельную реформу, которую он обещал, которую партия обещала. Это же обещание всех программ. Но, очевидно, это не может быть единственной причиной исключения из фракции".

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