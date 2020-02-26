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 Политика Украины
  1994  38
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 Конец Российской Федерации начнется с возвращения Крыма Украине, - "слуга народа" Потураев

Конец Российской Федерации начнется с возвращения оккупированного Крыма Украине.

Об этом заявил на форуме "Age of Crimea" народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга народа"), комментируя заявления экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что стоит господину Суркову, который в своих медитациях добрался до таких глупостей, вспомнить, что когда-то Советский Союз, на который они там молятся и пытаются восстановить, начал трещать по швам и разваливаться на куски с Прибалтики. Так вот, я убежден, что конец того чудища ... под названием Российская Федерация начнется с возвращения Крыма домой, в Украину ", - заявил Потураев.

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В обнародованном сегодня интервью бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что "Украины нет", зато есть "украинство, то есть, специфическое расстройство умов".

Источник: https://censor.net.ua/n3178059
 
   
 Топ комментарии
 
Не согласен. Возврат крыма начнется с розвала паРаши
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Один Потураєв нічого з цим не зробить.
СН його в цьому не підтримують. Серед них практично немає борців- патріотів.
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Совет форумчанПравила форума
 
знає про що говорить. Бо в найближчі сто років цього не відбудеться
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Штати вже прямим текстом кажуть про те щоб ми домовлялись з рашкою, Європа в особі Франції та Німеччині теж час від часу цю лобуду штовхають. А НАТО воювати замість нас з країною, що має ядерну зброю не буде
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Та ясно, что ты, трусло, первым руки подымешь и упадешь на колени
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Пусть говорят. Главное вас 314таров и дальше в этом состоянии держать, кацап. Глядишь и прибьют ***** бояре. А там дальше по накатаной так пойдет. Окуеете😷
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ми не Японія 1905 року. Калініградську область рашка повинна давно віддати Німеччині але кому вона на сьогодні належить? Давайте дивитись на речі реально. Одна Україна нічого не вирішить якщо буде тягнути Туреччина, то питань немає. Але тоді крим повинен стати таким собі Гонконгом з подальшою незалежністю та повною деокупацією. Ви гадаєте це можливо? Я гадаю так але в дужн далекий перспективі.
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Да не москеруйся кацап. Жди пока у вас начнет заканчиваться бабло. Вот тогда будет веселье в паРаше😷
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станет нормальной пруссией.это реально.так же и все остальные регионы самоопределятся,начиная с дальнего востока.особенно северный кавказ и поволжье.
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Все залежить від того, чи вдасться путінській моделі влади зберегтися після відходу у пекло самого путіна. Якщо модель захитається і буде чергова спроба демократизації росії, щанси на її швидкий розвал доволі високі. РФ- не природнє утворення, суб`єкти якого утримуються разом не завдяки спільним інтересам, а завдяки грошам та грубій силі диктатури.
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Відвалитись може Кавказ, Повользькі республіки, Тува, Якутія. Донбас, Крим, Калінінград це те за що рашка за будь-яких обставин буде вести боротьбу, читайте зрештою історію минулго століття. Ми що просто так втратили незалежність тоді?
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Дякую за пораду.) Маю достатьньо інформації з історії. Саме на базі неї і роблю свої припущення. Росія ніколи не мала демократії. Це шкідлива форма правління для будь якої імперії. Адже демократія це свободи, а імперії тримаються на поневоленні. На початку дев'яностих Ельцинська спроба демократизувати россію ледь не розпочала процес її руйнації. "Вчасно" трапився путін. Який заливши кровью Чечню и закрутивши гайки в системі, втримав це велике непорозуміння ще на декілька десятків років. Але це утримання штучне. Варто йому ослабнути і конструкція знову затріщить.
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вона то тріщить але дуже повільно до того ж зараз ми тріщимо під її агресією.
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Не согласен. Возврат крыма начнется с розвала паРаши
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Один Потураєв нічого з цим не зробить.
СН його в цьому не підтримують. Серед них практично немає борців- патріотів.
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Ну так пора штурмовать перекоп! Веди нас, Потураев!
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это только большевики и нынешние дурачки могут так начинать...
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Надеюсь что наместных выборах эти слуги продуют по всем фронтам. Недовольны все вокруг ( каждый по своему но счастливых не встречала).
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та да... одни уже предсказывали в 2018 году х.ло ласты склеет...и что-то как-то не очень...
поэтому прогнозы и предсказания такая неблагодарная вещь, особенно на фоне эпидемии вселенского масштаба...
поживём - увидим!!!
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та я бы на это не надеялся...скорее его подельники угостят тем же новичком,когда он принесет неприятностей больше,чем денег от распила Кінець Російської Федерації почнеться з повернення Криму Україні, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 874
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Уявіть собі Россію, в історії якої не був би присутній жодний українець у будь якому вигляді, та жодний метр української території.
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це буде слидство а не причина развалу мордору.
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Це ДУЖЕ цікаве питання... - чому дурний? бо гаварю па русскі...чому гаваріш па русскі? бо дурний...питання причини першопричини...
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Потураев предупредил *****, вернешь Крым Украине - и тебе )I(опа .
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Точные сроки он не сказал? Подготовиться нужно всё таки, бояру шампанское там купить по скидке, шакаладку.
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Якраз навпаки - повернення Криму почнеться з кінця Російської федераціі...Тут головне кому його повернуть...Після війни вже бігала одна по призвіщу Жемчужина до Сталіна з проханням зробити в Криму єврейський автономний округ...Натомість Сталін її посадив,а єврейський округ зробив в Сибіру і назвав його Біробіджан...Але переселити туди встиг тільки одного єврея - керівника округу...
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Далекосхідний федеральний округ а назва від річки))
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СССР относительно легко распался, потому что Ельцин сам был сторонником распада. Держать союз пыталась старая гвардия, но ее ряды дали трещину - немало переметнулось к Ельцину. Если бы та, даже ослабленная РСФСР пыталась удержать союз, еще неизвестно как бы все обернулось. Поэтому наивно считать, что вот союз так быстро распался, и РФ тоже ждет. Москва в Чечне показала, что ждет желающих отделиться, и не надо тут про какую то дань чеченцам из Кремля. Это не дань, а покупка лояльности, метод пряника. Не станет пряника, снова будет метод кнута, но не отпустят просто так.
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Совок не за год распался. Жопа началась ещё с начала 80-х. СССР уже не мог сам себя обеспечивать. Я хорошо запомнил из детства пустые полки в магазинах и километровые очереди за хлебом. Почему так произошло сложно однозначно ответить. Ведь при Хрущеве и Брежневе было всё относительно хорошо. Возможно это последствия холодной войны и замкнутая система не могла развиваться. А может некомпетентность руководства страны. У коммунистического Китая тоже ведь было всё очень плохо пока она не сменили систему на социал-капитализм. Тогда сразу всё заработало товары пошли на экспорт и Китай стал активно развиваться. А КНДР он ничего не меняет и продолжает находиться в жопе.
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Чечено-еврей считающий себя русским что ещё блеет на Украину)
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Развал россии начнётся с её реальной федерализации, ибо сейчас эта федерация абсолютно бутафорская. Всё решается в кремле и никаких реальных полномочий у регионов нет. Как только такие полномочия появятся, центробежные процессы неизбежны.
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В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".(с)
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І почати ви вирішили з подачи дніпровської води на півострів? Бо як інакше розуміти зникнення зі списків об'єктів, що не підлягають приватизації, Північно-Кримського каналу та каналу, що проходить по Херсонщині? На щастя той перелік ще не затверджений, начебто... Але ж шалений принтер та монобільшість працюють!
Щоб вам, курви, і земля, і небо, і Дніпровські кручи стали поперек життя, слуги, @лядь, @бучі!
Прошу вибачення за мою "французську"...
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Навіщо він це сказав, москальня вже хотіла віддавати, тепер точно не віддасть)
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Параша розпадеться раніше. А потім Крим попроситься. Крим заберемо разом з татарами, а поліціїв відправимо в рашу.
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