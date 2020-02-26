 Польше нужны украинские врачи, - Rzeczpospolita

Об этом пишет влиятельное польское издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это может стать решением проблемы отсутствия специалистов в Польше. Вопрос только в том, примет ли такую ​​смелую концепцию само медицинское сообщество", - пишет издание.

По мнению автора Rzeczpospolita, аргумент о якобы более низкой квалификации украинских медиков не выдерживает критики, ведь разное образование не означает автоматически меньшую компетентность.

"Есть ли у нас другой выбор? ... Обычно молодые поляки получают образование за деньги налогоплательщиков, а после стремятся получить более прибыльную практику в более богатых странах", - сказано в материале.

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Польша уже столкнулась с подобной проблемой 20 лет назад, отмечает издание. Тогда речь шла о том, чтобы позволить иностранцам оказывать полякам юридические услуги. Резко против выступали юридические корпорации. Но вопрос был решен позитивно, и оказалось, что приезжие юристы справляются с работой ничем не хуже польских.

"Конечно, система здравоохранения более сложная. Решения врача часто касаются жизни пациента, а не только состояния его кошелька, поэтому систему подбора персонала следует создавать с осторожностью. Речь идет не об открытии границ для всех медиков, а о постепенном объединении их с польской системой здравоохранения и ее правилами", - отмечает издание.

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Rzeczpospolita упоминает опыт Великобритании, также допустившей к себе медиков-иностранцев и обязывающей их каждый год обновлять лицензии.

"Также была введена адаптационная стажировка, позволяющая больше узнать о специфике британской медицинской практики, языка и даже местной культуры. На эту модель стоит ориентироваться", - подытоживает издание.