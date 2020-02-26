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Все про:медицина (1943) Польша (5095) врачи (662) заробитчане (397)

 Польше нужны украинские врачи, - Rzeczpospolita

Польские молодые врачи массово выезжают в другие страны Евросоюза, где заработки больше. Их место в Польше могут занять медицинские заробитчане из Украины.

Об этом пишет влиятельное польское издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это может стать решением проблемы отсутствия специалистов в Польше. Вопрос только в том, примет ли такую ​​смелую концепцию само медицинское сообщество", - пишет издание.

По мнению автора Rzeczpospolita, аргумент о якобы более низкой квалификации украинских медиков не выдерживает критики, ведь разное образование не означает автоматически меньшую компетентность.

"Есть ли у нас другой выбор? ... Обычно молодые поляки получают образование за деньги налогоплательщиков, а после стремятся получить более прибыльную практику в более богатых странах", - сказано в материале.

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Польша уже столкнулась с подобной проблемой 20 лет назад, отмечает издание. Тогда речь шла о том, чтобы позволить иностранцам оказывать полякам юридические услуги. Резко против выступали юридические корпорации. Но вопрос был решен позитивно, и оказалось, что приезжие юристы справляются с работой ничем не хуже польских.

"Конечно, система здравоохранения более сложная. Решения врача часто касаются жизни пациента, а не только состояния его кошелька, поэтому систему подбора персонала следует создавать с осторожностью. Речь идет не об открытии границ для всех медиков, а о постепенном объединении их с польской системой здравоохранения и ее правилами", - отмечает издание.

Также на Цензор.НЕТ: Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк

Rzeczpospolita упоминает опыт Великобритании, также допустившей к себе медиков-иностранцев и обязывающей их каждый год обновлять лицензии.

"Также была введена адаптационная стажировка, позволяющая больше узнать о специфике британской медицинской практики, языка и даже местной культуры. На эту модель стоит ориентироваться", - подытоживает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3178057
 
 
 Топ комментарии
 
А мудрому наріду нужни "свати". А луччє "інтерни".
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Комаровского ещё можем, в виде бонуса..
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Заберіть нашу міністерку - задарма. Польше нужны украинские врачи, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 7092
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А мудрому наріду нужни "свати". А луччє "інтерни".
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А куда это мазать? А в карман хоть влезет?
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Придется прибить гвоздем прямо в голову
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Пусть поляки немного подождут до 1 апреля, когда начнется второй этап геноцидной реформы и все украинские врачи с зарплатами 5 тыс грн. ринутся в Польшу.
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Так ще заплановані масові звільнення лікарів.
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Ага. І лише свиночолий гетьман зможе виправити ситуацію!!! Скоро!!!
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Заберіть нашу міністерку - задарма. Польше нужны украинские врачи, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 7092
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Комаровского ещё можем, в виде бонуса..
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Польше нужны врачи а не пи:доболы -ватники. Читайте правильно текст 🤪🤪🤪
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ну несмотря на вату головного мозга, как врач Комаровский говорит правильные вещи. Многим истеричкам особенно из овуляшек надо бы к нему прислушиваться.
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Вона не має освіти, такі ні кому окрім українського уряду не потрібні))
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пока что никто никуда не поедет. Пока поляки раздуплятся...
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Молодці пани. Так створюється ВЕЛИКА ПОЛЬША. В Україні залишити неповнолітніх і пенсіонерів.
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Великая страна не строится на конкуренции местных и гастарбайтеров. Вон чехи украинцев не пускают и живут лучше поляков.
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для этого Зеленский и разваливает сейчас медицину, что б наши медики выехали все в Польшу..
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Головне, що не пєця, бо какая разніца.
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у нас один прекрасний хірург - молодий, розумний, золоті руки. Збираєця в Польшу.... шо ми робитемем без нього???
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таке лайно лише неадеквати могли обрати....
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залишиця лічитись Молітвой і Маліной
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сьодні в аптеці не купив ліки, щоденно необхідні мені - подорожчали вдвічі. Виясняю, але схоже шо це не помилка
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Соросу и Внешнему управлению ОНИ не нужны...и ВУЗы в Украине не нужны.....так миллионов 15 на территорию.....
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А рептилоидам не нужны даже наши найродючіші в галактике чернозёмы, потому шо они мухами и стрекозами питаются.

Поэтому когда жидомасоны знищать священне українське село - рептилоиды знищать жидомасонов, и кругом останется одно сплошное болото, с мухами, жабами и стрекозами.
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Сегодня врачи знают лучше стоимость болезни, чем её лечение...
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тут диспансер закрыли у пшекию поехал там или горшок мыть или хирургом--все равно в 20раз зп больше Польше нужны украинские врачи, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 3669
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ага, в 200. Врачом сейчас в пшекию не поедешь, наших максимум санитарами берут.
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Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
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Якщо зебіли звільняють лікарів, то вони поїдуть у Польщу.
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Те что работают - хрен поедут в Польшу. Там взятки не дают и ответственность - реальная. А те кто уже проработал в нашей системе и не уволился сам - так работать (без взяток и с ответственностью) уже не смогут.
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Не хрін поїдуть, а вже багато виїхало і продовжують їхати.
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Не увидел в статье упоминания именно про Украинских врачей (в отличии от заголовка). Или "иностранец" єто только Украинцы ? Странная система синонимов
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А більше нема лікарів, окрім України, з якої поїдуть у Польщу працювати.
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Ну то й що. Безвіз соєвого є, поки що. Пенсіонери, вчителі та інші виборці Зеленського і "слуг" можуть поїхати в Польщу і отримати портібну допомогу. Врешті- решт, в Україні залишається юрист- скалецька, шоумен-комаровський і клініка "борис", "проктолога"-радуцького. РНБО, підключається. Палені кацапські тести, для перевірки коронавірусу, закупає
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Ждите.....
Слуги народа и их назначенный министр МОЗа делают ВСЕ, что бы наши польские друзья были довольны!!!!!
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В 1984 году Польща стала независима от совка а уже в 1991 году с Украины начали ехать на зароботки по тому что во власти был в Польше Польский Порошенко 10 лет с програмой реформ которые получили название "шоковая терапия" как у нас при Пороху только без войны
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Ніхто не хоче горбатитись на спритників , які не ******* чесно платити . Країни мають конкурувати за людину , бо країна - це і є люди . Немає людей - немає розвитку , а отже немає країни .
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