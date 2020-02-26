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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Италия (987) Черновцы (407) госпитализация (134) COVID-19 (329)

 Мужчину, вернувшегося из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА

В Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали уже второго человека с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с больными на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"Сейчас в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состоянию. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента - мужчины диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными на коронавирус, то их анализы отправили в Киев для проверки", - сказала она.

Также она рассказала, что грипп у пациентов не подтвердился.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178056
 
 
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В Україну швидко вірус привезуть.
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потому что там тест системы работают, а у нас вируса нет.
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В Україну швидко вірус привезуть.
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Пневмония может быть вызвана бактериями или вирусом. Если у этих двоих не вирусное её происхождение, то она лечится антибиотиками и не имеет отношения к коронавирусу.
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зачем?
у них спросили - у вас чё? грипп?
те ответили - нет! откуда? просто сопли!
и тогда сразу диагноз - грипп не подтвердился


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А вот обязательно каждого госпитализированного в новости помещать???
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Чего они в Украину едут и везут эту заразу? Пускай сидят в этих Италиях.
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потому что там тест системы работают, а у нас вируса нет.
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у нас свої тест-системи. вони виявляють грип. наші системи самі з усамі
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Немає різниці звідки , рано чи пізно це мало статись. Цьому процесу Україна не може завадити. До чого тут макаронники? Завтра завезли б з Румунії.
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ти ще подивишся, що до нас його не завезуть, бо наші системі НАШІ і не виявлять саме той вірус. у нас помиратимуть від грипу. 38 вже є. і цих туди додадуть.
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За неделю гриппом заражено было 200К. И это не учитывая тех, кто к врачу не обращался. 10 умерло. Без всякого коронного вируса.
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ну так про грип у смі не так говорили, як про коронавірус. і дотого ж вже до грипу звикли. своє говно не так страшне. а тут заморська діч.
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Импорт - это у нас быстро!
С экспортом, проблема.
И вирусы в том числе.
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Свято наближається! Свято наближається! (с)
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дивлюся на сайти міністерств здоров"я різних країн і ось що бачу: повідмляєтья про стан ситуації спчатку у країні, а потім вже у світі. на сайті українському чогось перше речення про світ, а потім про Укаїну. добре, що перше речення відносно невелике і до нступного недалеко.
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у австріяк стоїть таке:
Stand, 26.02.2020, 10:00 Uhr
Bisher durchgeführte Testungen: 321
Bestätigte Erkrankungsfälle: 2
Coronavirus Hotline: 0800 555 621
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
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Я ще вчора написав, що в нас почнеться з Буковини. Хіба що пальму перехопить в останній момент Львів... Чоловіка, який повернувся з Італії, госпіталізували в Чернівцях, - ОДА - Цензор.НЕТ 3605
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