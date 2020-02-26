 Ветеран УПА Слипецкий из Запорожской области получил статус и удостоверение участника боевых действий. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Документ ему торжественно вручили представители Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Мелитопольского военного комиссариата. Работа по присвоению ветерану УПА статуса участника боевых действий продолжалась с марта 2018 года.

"В 1991 году принимается закон по реабилитации жертв политических репрессий. Ветеранов УПА реабилитируют. В 1993 году принимается закон Украины о статусе ветеранов войны, куда записывают ветеранов УПА, но хитро записывают: тех, кто воевал до конца 44-го года и те, которые были реабилитированы как жертвы политических репрессий. Закон приняли, а порядок выдачи статуса участника боевых действий им утвердили только в среде 2019 года. Получается, что они 26 лет ждали утверждения этого порядка выдачи статуса участника боевых действий ветеранам УПА", - рассказал представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Запорожской области Константин Денисов.

Поздравить ветерана с получением статуса участника боевых действий приехали мелитопольские и запорожские ветераны войны в Донбассе, волонтеры и местные активисты.

"Большое спасибо, что вспомнили, а так враг народа был. В УПА я вступил мне еще 17 лет не было. Я в УПА поступил в 1944 году в марте месяце. И так я пробыл там до тех пор, пока не оккупировали все. Нас собирались вывозить, а немцы нас перехватили и забрали в лагерь. Нас 11 человек было: 10 было раненых, а я заболел тифом. И вот так я остался живым, потому что тех расстреляли немцы ... И так я был у немцев в лагере, пока война закончилась. Освободили американцы нас. Приехал домой, а дома - в тюрьму. Дали мне 15 лет, но дошло им, что я несовершеннолетний - уменьшили до 7 лет. Это был Норильск ", - поделился своей историей Константин Слипецкий.

Ветеран УПА Константин Слипецкий родился в 1928 году в Черновицкой области. В 1944 году вступил в ряды куреня УПА "Лугового". Срок в лагере отбывал до 1952 года. В 1970-х годах вернулся в Украину и поселился в Мелитопольском районе. В 1991 году был реабилитирован как жертва политических репрессий.

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