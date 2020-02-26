 Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.
"Немного лонгрида в ленту. Шум немного стих, теперь могу спокойно прокомментировать события последних дней. Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - заявил Богдан.
"Для различных критиков моего финансового состояния))) За время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность))) Всем позитива и до скорых встреч)))", - добавил он.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
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Развалили страну, уроды ЗЕленые.
У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.
А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.
разбавили прошлых дармоедов артистами 95-квартала?
только местами поменяли
если кто реально и пострадал, так это элиты типа Парубия и Шкиряка
хотя вроде даже Шкиряк в теме остался, у авакова корыта вместе с герычем)
кстати а младший пашинский так оборонзакупками и командует?) никто не в курсе?)
рыги будут жить
пока медведчука к куму не отправят
ВЫКЛ.)
но я уже начинаю сомневаться в том что все что сегодня твориться в Украине
происходит без предварительно согласия Петра Алесевича П.
и свинарчуки сыты, и медведчуки целы
мне кажется такого без договора не бывает
- свинарчуки тупо ни в чем не виноваты (бигус просто дешевый пестун)
- медведчука не за что привлечь - быть кумом пуцькина не есть уголовно наказуемым деянием.
вот сила пропаганды:
- раньше ты смотрел на черное, и видел, что оно белое
- теперь ты уже видишь, что черное это таки черное, но еще не можешь поверить своим глазам
дальше будет этап тяжелого похмелья, когда ты поймешь, что В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ УКРАИНЫ (не выдуманной Украины, а РЕАЛЬНОЙ) - Порох с Яцем сделали практически невозможное, и лучшее из всего, что можно было сделать.
просто возможно катера и санитарные автомобили петр алексеевич делал так же хорошо
как шоколад, согласиь шо его шоколад реально лучший если отбросить политику в сторону
имхо не надо было ему на войне зарабатывать, и не было бы вопросов
я уже даже телевизор не смотрю с полгода
возможно, но об этом никто не узнает ... как вариант больше всего нам помогли те несчастные которых россияне живьём сожгли в летящем боинги думаю если бы не они рашка полезла бы дальше
как то так ... хватит мне на сегодня цензора
в 2013 г. - состояние Петра Алексеевича 1 500 млн. долларов.
в 2019 г. - состояние Петра Алексеевича 750 млн. долларов...
В ДВА РАЗА.
"Заработал".
Повторю - это не бигус, не квартирыч и не шарий.
Это ФОРБС.
И это БЛУМБЕРГ.
Вот так РЕАЛЬНО (не выдуманно, а реально) зарабатывал на войне Петр Алексеевич.
И вот так - в абсолютно всем, в чем его 5 лет обвиняли и топили.
В абсолютно всем.
А теперь подумай, кому же выгодно было его топить и обвинять? а? кто ж такой денежный, что способен 5 лет оплачивать лай и вой всяких шариев и квартирычей ?
Ни одна фамилия не приходит в голову?
Ну, там на букву "П", например?
зебильство это реально диагноз
Работает только то, что не трогали или скопировали у папередников.
В остальном за что брались, то и просрали.
И безвиз с ЕС тоже ЗЕ.
И ассоциация с ЕС тоже ЗЕ.
Тогда, возможно, дойдет - ЕСЛИ ТЫ ЧЕГО "ПОМЕНЯЛ", ТО ЭТО НЕ ЗАНЧИТ, ЧТО ПОМЕНЯЛ К ЛУЧШЕМУ.
Чем гордишься? - развалом и кризисом?
https://youtube.com/watch?v=gWvQ8ItGj2w
Що у нас нового питає фейсбук. А в нас нічого нового. Просто в черговий раз проспект Григоренка перейменовано рішенням міськради на проспект Жукія.
Закон України про декомунізацію? Міськрада не зважає на нього.
Рішення суду про незаконність такого минулого рішення? "Пфф, а що ви нам зробите?"- питають харківські депутати.
Забаганка Кернеса? - "Так наш володарю! Виконуємо!"
Таким чином ми можемо зробити висновок, що в Харкові немає міськради, а є лише Гепа та його міньони.
Дякуємо тим 8 депутатам, що проголосували проти. Сподіваємось, що ви і надалі будете чинити спротив Гепі та його міньонам.
А ми будемо продовжувати боротись за те, щоб міський голова дотримувався букви закона. Знову і знову виходити на пікети, знову і знову подавати заяви в суд. Бо питання стоїть вже не стільки про недопустимість увічнення імені Жукова, скільки про беззаконість дій міської влади під гарною обгорткою.
Демократична Сокира. Харків.
Оце так оновили ви систему !
Не даремно ж ні рада, ні уряд, ні всі правоохоронні структури мають низький рейтинг довіри.
Как работал народ за еду, одежду и кров - ничего не изменилось. Многим даже на это не хватает.
ага, звание заслуженного адвоката он тоже типа "честно" получил))
її перезапускати: лише історичний могильщик олігархату Його Величність Середній клас, прийде час, перезапустить систему влади й політичну у тому числі.