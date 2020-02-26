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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4703) отставка (2512) Богдан Андрей (267)

 Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан перечислил свою зарплату, которую получил в ОП, в благотворительный фонд "Таблеточки".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Немного лонгрида в ленту. Шум немного стих, теперь могу спокойно прокомментировать события последних дней. Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - заявил Богдан.

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"Для различных критиков моего финансового состояния))) За время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность))) Всем позитива и до скорых встреч)))", - добавил он.

Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы 01
Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы 02
Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы 03

Источник: https://censor.net.ua/n3178052
 
 
 Топ комментарии
 
Шо они перезапустили?

Работает только то, что не трогали или скопировали у папередников.
В остальном за что брались, то и просрали.
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Перезапустили. З української на холуйсько-макшанську. Валєнтінки шлемо Пуйлу.
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Наворовал ЗЕбобик столько, что и зарплата не нужна.
Развалили страну, уроды ЗЕленые.
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Перезапустили. З української на холуйсько-макшанську. Валєнтінки шлемо Пуйлу.
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"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от "ОПЗЖ" Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России "4 сезона". Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в "Инстаграме"", - пишет журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/202014_1582706265
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Щоб ти був у батька на трусах засох! Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы - Цензор.НЕТ 1486
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В чомусь він правий-перезавантажити. Дебіли.
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СН не перезавантажили, а встановили зебільну неліцензійну програму.
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Он имеет в виду реванш рыгов и других русских подстилок и агентов
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загрузили старое сохранение с рыгами.
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Благотворительный фонд "Белый порошочек". Завдяки рішучості Зеленського ми провели перезапуск політичної системи, - Богдан про результати своєї роботи - Цензор.НЕТ 4446
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Наворовал ЗЕбобик столько, что и зарплата не нужна.
Развалили страну, уроды ЗЕленые.
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Из сегодняшнего. Кто-то уже начинает понимать, что приходит полная задница.

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.

А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.
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Вряд ли портновы и остальная погань - новые люди.
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Поменять людей это действительно перезапустить, а не изменить систему и не придерёшься...
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кого поменяли?
разбавили прошлых дармоедов артистами 95-квартала?
только местами поменяли
если кто реально и пострадал, так это элиты типа Парубия и Шкиряка
хотя вроде даже Шкиряк в теме остался, у авакова корыта вместе с герычем)
кстати а младший пашинский так оборонзакупками и командует?) никто не в курсе?)
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Перезапустили, в их понимании, вернули рыгов, но перезапустили - красиво звучит..
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Т.е. результат их деятельности -- только звук. И то -- дай бог, чтобы не хуже...
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рыги жили
рыги будут жить
пока медведчука к куму не отправят
ВЫКЛ.)
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тут он прав
но я уже начинаю сомневаться в том что все что сегодня твориться в Украине
происходит без предварительно согласия Петра Алесевича П.
и свинарчуки сыты, и медведчуки целы
мне кажется такого без договора не бывает
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но ты даже допустить не можешь, что:
- свинарчуки тупо ни в чем не виноваты (бигус просто дешевый пестун)
- медведчука не за что привлечь - быть кумом пуцькина не есть уголовно наказуемым деянием.

вот сила пропаганды:
- раньше ты смотрел на черное, и видел, что оно белое
- теперь ты уже видишь, что черное это таки черное, но еще не можешь поверить своим глазам

дальше будет этап тяжелого похмелья, когда ты поймешь, что В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ УКРАИНЫ (не выдуманной Украины, а РЕАЛЬНОЙ) - Порох с Яцем сделали практически невозможное, и лучшее из всего, что можно было сделать.
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я не говорю что они виноваты
просто возможно катера и санитарные автомобили петр алексеевич делал так же хорошо
как шоколад, согласиь шо его шоколад реально лучший если отбросить политику в сторону
имхо не надо было ему на войне зарабатывать, и не было бы вопросов

я уже даже телевизор не смотрю с полгода

возможно, но об этом никто не узнает ... как вариант больше всего нам помогли те несчастные которых россияне живьём сожгли в летящем боинги думаю если бы не они рашка полезла бы дальше

как то так ... хватит мне на сегодня цензора
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про "заработки на войне" Петра Алексеевича лучше всего написали Форбс и Блумберг:
в 2013 г. - состояние Петра Алексеевича 1 500 млн. долларов.
в 2019 г. - состояние Петра Алексеевича 750 млн. долларов...
В ДВА РАЗА.
"Заработал".
Повторю - это не бигус, не квартирыч и не шарий.
Это ФОРБС.
И это БЛУМБЕРГ.
Вот так РЕАЛЬНО (не выдуманно, а реально) зарабатывал на войне Петр Алексеевич.

И вот так - в абсолютно всем, в чем его 5 лет обвиняли и топили.
В абсолютно всем.
А теперь подумай, кому же выгодно было его топить и обвинять? а? кто ж такой денежный, что способен 5 лет оплачивать лай и вой всяких шариев и квартирычей ?
Ни одна фамилия не приходит в голову?
Ну, там на букву "П", например?
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Ты сегодня уже усрался пару раз, не нервничай, не виноват, это тоже он. У быдла из зассанной хрущевки, с телевизором в башке, всегда кто то должен быть виноват, что оно быдло. Не может же быдло стать быдлом из ничего, его заколдовал Порошенко, или кто то другой, неважно, главное оно точно знает, что должен был стать олигархом, не повезло.
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И снова Порох вам насрал в штаны, уже год скоро как не президент, но снега нет тоже из-за него.
зебильство это реально диагноз
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Шо они перезапустили?

Работает только то, что не трогали или скопировали у папередников.
В остальном за что брались, то и просрали.
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Недавно услышал от одной женщины, которая разговаривала со своей приятельницей из Украины, что это Зелемойский сделал семейных врачей...
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Как же, как же. Конечно же он. Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы - Цензор.НЕТ 511
И безвиз с ЕС тоже ЗЕ.
И ассоциация с ЕС тоже ЗЕ.
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Більших парашників як білорасєяни у світі не існує, такі самі як їхній голова колгоспу...
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Слазь со своих "таблеточек", болван.
Тогда, возможно, дойдет - ЕСЛИ ТЫ ЧЕГО "ПОМЕНЯЛ", ТО ЭТО НЕ ЗАНЧИТ, ЧТО ПОМЕНЯЛ К ЛУЧШЕМУ.

Чем гордишься? - развалом и кризисом?
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Йому тільки за здачу 1 округу опонентам дали 1,5млн $ хабаря. Уявіть, у скількох схемах він ще приймав участь. Оці нещасні 200к гривень для нього пил.
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Брехун отбелиться хочет. Хабарей не стало жить тяжело, Сволоч!
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Жукій повертається

Що у нас нового питає фейсбук. А в нас нічого нового. Просто в черговий раз проспект Григоренка перейменовано рішенням міськради на проспект Жукія.

Закон України про декомунізацію? Міськрада не зважає на нього.
Рішення суду про незаконність такого минулого рішення? "Пфф, а що ви нам зробите?"- питають харківські депутати.
Забаганка Кернеса? - "Так наш володарю! Виконуємо!"

Таким чином ми можемо зробити висновок, що в Харкові немає міськради, а є лише Гепа та його міньони.
Дякуємо тим 8 депутатам, що проголосували проти. Сподіваємось, що ви і надалі будете чинити спротив Гепі та його міньонам.

А ми будемо продовжувати боротись за те, щоб міський голова дотримувався букви закона. Знову і знову виходити на пікети, знову і знову подавати заяви в суд. Бо питання стоїть вже не стільки про недопустимість увічнення імені Жукова, скільки про беззаконість дій міської влади під гарною обгорткою.
Демократична Сокира. Харків.
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А я бачу в політиці клоунів, нероб та нездар, розбавлених вкрапленнями колишніх ригіаналів, пов'язаних з рашкою, відвертих українофобів, потенційних зрадників, служак олігархів.
Оце так оновили ви систему !
Не даремно ж ні рада, ні уряд, ні всі правоохоронні структури мають низький рейтинг довіри.
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кива жопоблок и тигипка - это перезагрузка и новые лица что-ли
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гнида бурятская, главное, чего ты достиг, это освоил хуцпу.
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Как была Диктатура Олигархата, так и осталась.
Как работал народ за еду, одежду и кров - ничего не изменилось. Многим даже на это не хватает.
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"Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве"

ага, звание заслуженного адвоката он тоже типа "честно" получил))
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Домінуюча в Україні олігархічна система влади ніколи і нікому не дозволить
її перезапускати: лише історичний могильщик олігархату Його Величність Середній клас, прийде час, перезапустить систему влади й політичну у тому числі.
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Ще декілька таких рішучих перезапусків системи і нашою політичною системою будуть займатися расєяни))
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Сегодня день жополиза и блюдолиза имени Сн так глубоко лизнуть это профи весь мир с них смеется, а они наполеоны ничего что памперсные зато пафоса хоть отбавляй Завдяки рішучості Зеленського ми провели перезапуск політичної системи, - Богдан про результати своєї роботи - Цензор.НЕТ 6231
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В українській мові слово "перезавантажили" означає взяти вантаж з одного місця і покласти його в інше...Оце "зелені" і зробили - з одного плеча українського народу перетягнули ярмо на друге плече...чи пак на карк...вони ж центристи...
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Шо, бидло, далі над нами смієшся! Ах ти ж троль свинорилий!
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Ти, *****...т тільки докерувався до того, що нормальний льві'янин плюне тобі у пащу...
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На каком основании нас (работающих пенсионеров) лишают индексации? Это дискриминация тех, кто вынужден работать, продолжает платить налоги. Тем самым нарушается статья 42 Закона Украины об обязательном пенсионном обеспеченииЗавдяки рішучості Зеленського ми провели перезапуск політичної системи, - Богдан про результати своєї роботи - Цензор.НЕТ 3464
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