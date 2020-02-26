 Тест-системы на коронавирус сначала будут направлены во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, отвечая на вопрос о распределении тест-систем для выявления коронавируса по областям Украины.

По его словам, это должен быть поэтапный процесс, поскольку необходимо проводить определенное обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров.

"Мы ожидаем, что в конце этой недели или в начале следующей недели такие тест-системы будут, прежде всего, направлены в три основные области. Это Львовская, Черновцы и Закарпатская область. Это первые регионы, которые получат такие тест-системы. И мы сначала проведем соответствующее обучение, и после этого они смогут работать на локальном уровне", - сказал он.

На вопрос, почему были выбраны именно эти регионы, Кузин пояснил, что это регионы, где "наибольшее количество, по нашей информации, людей, работавших в Италии".

"Мы также ожидаем возвращения таких людей в связи с ситуацией в Италии", - добавил он.

Кузин заверил, что "пока таких тест-систем достаточно", их хватает на оперативные цели. При этом, по его словам, Всемирная организация здравоохранения готова предоставить дополнительное количество тест-систем в течение 2-3 рабочих дней.

"Мы также надеемся, что в ближайшее время мы сможем подтвердить валидность наших национальных производителей. И это будет также дополнительная опция по использованию тест-систем, которые есть. Также на мировом рынке уже начинают появляться быстрые тесты на новый коронавирус, и это также одна из опций, которую, возможно, сможем использовать в ближайшее время", - подытожил руководитель ЦОЗ.

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