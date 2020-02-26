EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  188  8
Все про:идеология (38) Слуга народа (683) Кравчук Евгения (27)

 Нашу идеологию мы вернули к президентским выборам, когда в Зеленском увидел каждый что-то свое, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сейчас идеология партии является умеренностью во всем.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Уже полгода прошло, а мы решили, что в принципе наша идеология - она ​​такая, умеренность во всем. Этот центризм. С идеологией мы фактически вернулись к выборам президентским, когда каждый избиратель увидел в кандидате Владимире Зеленскому, что-то свое. Мы не хотим бросаться в какие-то крайности. Не надо радикальности", - сказала нардеп.

Больше читайте в полной версии интервью Цензор.НЕТ.

Напмним, 15 февраля партия "Слуга народа" избрала в качестве своей идеологии "украинский центризм".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Источник: https://censor.net.ua/n3178045
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дура, это на выборах как то прокатило -по быстрому, пока никто ни во что не врубился) сейчас с&ки урода только смерть свою приблизят таким образом...
 показать весь комментарий
 
 
Вислюцизм? Это не идеология. Это просто вислюцизм.
 показать весь комментарий
 
ничего я в нем своего не увидел от слова совсем
и квартал его 95 тоже гавно
просто скажите спасибо Петру Алексеевичу за место у корыта
он наверное просто решил что так для Украины будет лучше(
 показать весь комментарий
 
Тобто ідеології нема? А як на сюмене, ідеологія очевидна - гмабуй усе, що дають грабувати, роби все, за що не будеш відповідати, оргуц усім, за що дають гроші чи інші преференції і головне - по давай народу це все у форматі шоу.
 показать весь комментарий
 
- Нет-с, свой талант у всех...
- У вас?
- Два-с:
- Умеренность и аккуратность.
- Чудеснейшие два! и стоят наших всех.
 показать весь комментарий
 
Идеологию??????
А в Трускавце не учили, что у шоблы идеологии не бывает)))))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх