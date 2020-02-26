EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  80  0
Все про:Крым (22403) репрессии (2064) политзаключенные (1413) крымские татары (2254) Коляда Оксана (39)

 Оккупанты преследуют по политическим и религиозным мотивам 90 крымчан, - Коляда

По политическим и религиозным мотивам в Крыму преследуется по меньшей мере 90 человек, и их количество постоянно растет.

Об этом во время Форума Age of Crimea (Время Крыма), который посвящен Дню крымского сопротивления российской оккупации, заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным правозащитников, в 2019 году на полуострове зафиксированы 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, так называемых бесед, 335 случаев ареста, 33 вынесены приговоры в отношении политзаключенных Крыма, 252 случая продления сроков содержания под стражей. Известно о 578 случаях нарушения прав на справедливый суд, 90 случаев - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 69 этапирований политзаключенных", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Образование, культура, правда - три кита украинской стратегии реинтеграции оккупированного Крыма, - Коляда

По ее словам, по политическим и религиозным мотивам на полуострове преследуются сегодня по меньшей мере 90 человек, и их количество постоянно растет.

"Среди них - Нариман Мемедеминов, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Руслан Сулейманов, а также правозащитники Эмир-Усеин Куку и Сервер Мустафаев", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3178042
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх