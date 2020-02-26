 Оккупанты преследуют по политическим и религиозным мотивам 90 крымчан, - Коляда

Об этом во время Форума Age of Crimea (Время Крыма), который посвящен Дню крымского сопротивления российской оккупации, заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным правозащитников, в 2019 году на полуострове зафиксированы 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, так называемых бесед, 335 случаев ареста, 33 вынесены приговоры в отношении политзаключенных Крыма, 252 случая продления сроков содержания под стражей. Известно о 578 случаях нарушения прав на справедливый суд, 90 случаев - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 69 этапирований политзаключенных", - сказала она.

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По ее словам, по политическим и религиозным мотивам на полуострове преследуются сегодня по меньшей мере 90 человек, и их количество постоянно растет.

"Среди них - Нариман Мемедеминов, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Руслан Сулейманов, а также правозащитники Эмир-Усеин Куку и Сервер Мустафаев", - сказала она.