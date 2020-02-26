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Все про:законопроект (2345) подростки (183) Слуга народа (683) Булах (1)

 Нардеп от "Слуги народа" Булах, бывший офис которой пытались взорвать из-за законопроекта о подростках: "Будет новый комплексный проект закона"

Лада Булах рассказала о "видеообращениях в стиле ИГИЛ" и взрывах возле своего бывшего офиса. Депутат видит причины в законопроекте №2684, расширяющем права подростков на получение медицинской помощи, и анонсирует новый комплексный законопроект.

Об этом Лада Булах рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее словам, "текста в этом документе было чуть больше, чем на страницу". Проект закона содержал 2 главных тезиса, пояснила Булах.

"Во-первых, я предложила имплементацию рекомендации Всемирной организации здравоохранения считать людей с 10 до 18 лет уже не детьми, а подростками. Второй момент — это всего лишь приведение других законов в соответствие с Гражданским кодексом в части права подростков с 14 лет совершать сделки в виде заключения декларации с семейным врачом по выбору самого подростка", — пояснила депутат.

Из-за этого законопроекта ей стали угрожать, рассказала Булах.

"Сначала это были видеообращение в стиле главарей террористов ИГИЛ. Затем были плакаты под офисом партнерской благотворительной организации, а впоследствии были и взрывы возле офиса, где я раньше работала", — поделилась она.

На фоне этого часть СМИ писали о законопроекте неправду вплоть до "истерии в прессе", отмечает Булах.

"Утверждали, якобы мой законопроект позволяет менять пол с 14 лет (ни даже намека на эту чушь в документе нет!), разрешает аборты с 10 лет (надо же такое выдумать!), дает возможность подросткам избегать обязательного лечения (у нас вообще не существует обязательного лечения, кроме опасных психиатрических случаев и только по решению суда, поэтому в моем законопроекте вообще об этом не говорилось и не могло идти!)", — подчеркнула она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах

По словам нардепа, кампания против законопроекта дала "положительный результат".

"Мои коллеги решили пойти значительно дальше: разработать масштабный законопроект, который решает целый комплекс проблем подростков. Для этого уже создана межкомитетская рабочая группа", — рассказала она.

Ожидается, что первое заседание этой группы состоится уже в этот четверг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 января неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах.

Источник: https://censor.net.ua/n3178039
 
 
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Пля а я всё думал кого он мне напоминает Нардеп от "Слуги народа" Булах, бывший офис которой пытались взорвать из-за законопроекта о подростках: "Будет новый комплексный проект закона" - Цензор.НЕТ 842

Нардеп от "Слуги народа" Булах, бывший офис которой пытались взорвать из-за законопроекта о подростках: "Будет новый комплексный проект закона" - Цензор.НЕТ 8938
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А что? Похож. Или похожа. Не знаю, как правильно в данном случае.
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ты что в детстве вообще книжек не читал(а)? не знак как спросить правильно
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Наверное, я не совсем верно высказался. Я о Булах.
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она же из Зе команды, значит волшебник изумрудного города к ней тоже относится
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Хочешь удивить родителей? Не забудь поменять пол. То-то родители удивятся...С другой стороны, теперь родители будут просто вынуждены проверять у деток уроки, интересоваться жизнью деток, а возможные перекосы исправлять уже в момент, когда они только проявляются. Например, с помощью ремня. Многим помогает.
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Даешь право подросткам менять почку на айфон!
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