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 Посольство проверяет информацию о задержании в РФ 4 украинцев за производство наркотиков

Посольство Украины в РФ проверяет информацию о якобы задержании во Владимирской области "украинских наркопроизводителей и торговцев" и изъятие почти тонны синтетических наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил 26 февраля директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Наше посольство в РФ пока проверяет эту информацию. Официальных сообщений от местных властей по данному инциденту наши диппредставительства в России не получали", - отметил он.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали большую нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти тонну синтетических наркотиков, среди задержанных - якобы граждане Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178038
 
 
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Нарколыга не бросит их в беде. Пойдут в обмен.
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В рашке украинцев нет, там могут быть только хохлы и малороссы
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просто чуваки не поделились с фсб, поэтому и прикрыли лавочку
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