 Посольство проверяет информацию о задержании в РФ 4 украинцев за производство наркотиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил 26 февраля директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Наше посольство в РФ пока проверяет эту информацию. Официальных сообщений от местных властей по данному инциденту наши диппредставительства в России не получали", - отметил он.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали большую нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти тонну синтетических наркотиков, среди задержанных - якобы граждане Украины.