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 Политика Украины
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 "Хотели сорвать обмен", - Пристайко об эскалации на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что попытка прорыва российских оккупантов 18 февраля через линию разграничения в Луганской области была попыткой сорвать переговоры о следующем обмене заложниками.

Об этом Пристайко сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, последняя провокация на Донбассе, когда оккупанты пытались 18 февраля прорваться через линию разграничения, была направлена на срыв договоренностей, которые реализуются после встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Сейчас самая большая договоренность, которую мы ожидаем и над которой мы работаем, - это массовый обмен людей. Это очень сложная, очень чувствительная тема, которую легко сорвать проведением какой такой операции, в результате которой гибнут люди, как это произошло (в Луганской области)", - сказал Пристайко.

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"Простая и довольно примитивная провокация с убийством нашего солдата, по мнению ее организаторов, может привести к срыву этого процесса. Мы держимся до сих пор, имея более высокую цель", - отметил глава МИД.

Он уточнил, что провокация на Донбассе была совершена со стороны Российской Федерации и тех войск и наемников, которых поддерживает, финансирует, вооружает и обучает Россия.

Он добавил, что Украина хочет освободить тех, кто находится на территории оккупированного Донбасса, Крыма и в тюрьмах РФ.

Глава МИД сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не коммуницировал с президентом России Владимиром Путиным после этой провокации, но до нее у них был телефонный разговор. При этом его спросили, коммуницировала ли в целом Украина с Россией после этой провокации.

"Украина не только с Россией коммуницировала, Украина коммуницировала везде. Я только что вернулся из Нью-Йорка, где я встретился с генеральным секретарем ООН... с многими нашими коллегами. В каждом случае мы сообщали, что произошло, почему это происходит, показываем каждый раз каждую происходящую провокацию. Доносим, если провокации будут происходить - то сам мирный процесс под угрозой", - подчеркнул Пристайко.

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Также глава МИД уточнил, что со своим российским коллегой Сергеем Лавровым встречи не проводил.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3178034
 
 
 Топ комментарии
 
Гнилі відмазки від підхуйловника
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Они хотели убивать украинцев а за это надо НАКАЗЫВАТЬ ,как это делают израильтяне .
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это шото новое, яб такое не придумал, в шапито 95 теперь каждый выпущенный кацапами снаряд посвятят какому то великому событию нелоха42
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Щось всі Зєсранці стали патріотами. Проаналізували закриті чстини соцдосліджень?
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З жовтня 2019 по лютий 2020 року кількість прихильників Особливого статусу Лугандону в Україні зменшилося з 26% до 21%, а кількість противників зросла з 56% до 62%. Нехіло Зєля з Пуйлом поборолися за "мір любой ценой!!!"
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Они хотели убивать украинцев а за это надо НАКАЗЫВАТЬ ,как это делают израильтяне .
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если бы у нас в окопах сидели израильтяне то так бы и було
а так как они в основном командуют ... ну ты поняв
деньги куют
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Ты уже отошла от поздравлений в день настоящих мужчин, зашился?
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26 февраля 2020Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты
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это шото новое, яб такое не придумал, в шапито 95 теперь каждый выпущенный кацапами снаряд посвятят какому то великому событию нелоха42
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дристайка, вони просто свинособаки, тому нападати та вбівати - це їх спосіб життя.
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Истину галаголит зелёное чмо! Это была провокация от неизвестно кого, что бы подставить русских братьев!
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А как же "Я увидел в его глазах.." ?
Вот так всегда и начинается, сперва - глаза в глаза, потом - губы в губы,
а дальше - страшно и подумать.. "Хотели сорвать обмен", - Пристайко об эскалации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9627
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Простая и довольно примитивная провокация с убийством нашего солдата, по мнению ее организаторов, может привести к срыву этого процесса. Мы держимся до сих пор, имея более высокую цель", - отметил глава МИД.
Тебя бы ***** на место этого солдата. Интересно чтобы ты запел про высокую цель.

Расскажи про неё его родителям.
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тоже резануло...аж запекло!
кому провокация и высокая цели.... а кому единственная жизнь!!!
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Приспайко, кому ти брешеш ?
Вас просто поставили на коліна і вовтузять пикою по багну.
Ригіанали тепер скрізь - завдяки Зеленському. Боротись за державу теперішня влада не здатна.
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Мозгов не хватает даже соврать НОРМАЛЬНО по своей должности и окладу.
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Судя по заявам, этого "можновладця", порошком его добкин-младший снабжает!
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Тада. Больше кацапам ничего от Украины не надо.
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Хто ж ці невідомі сили,що щось там зривають ? Якісь невідомі диверсанти в складі армійських корпусів на Донбасі,що підпорядковуються Південному ВО рф ?
Чи невідомі порохоботи ЗСУ,що не захотіли віддавати без бою свої СП ?
Хто ці невідомі ? чому пан міністр не хоче ділитись інформацією ? Засекречено ?
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Такой обмен, позорище а не обмен, знаем уже кого вы там наменяли уроды
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т.е. это не война вообще идет?
это все - попытка сорвать обмен?
ой ржу не могу с ИДИОТА!!!!
Придурок, лугандонцы без московского соизволения и не пернут!!!!
И без этого же соизволения никакого обмена не будет!!!!
И повлиять никто на это не может!!!
рашка доказала, что х-й она на все ложила!!!!
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