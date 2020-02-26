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 Киевские новости
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Все про:Киев (18619) мост (593)

 Дополнительная проверка мостов на аварийность началась в Киеве, - КГГА

В Киеве специалисты КП "Киевавтодормост" начали дополнительные обследования мостов на предмет их аварийности. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр госадминистрации.

"В последние дни завершены дополнительные обследования на 9 искусственных сооружениях. В частности, Индустриальный, Лыбидской путепроводы, сооружения возле станций метро "Позняки" и "Осокорки". Особое внимание к Дегтяревскому путепроводу. На этих объектах демонтировали части слабого бетона. Работы ведутся круглосуточно", - рассказал Густелев.

Он добавил, что сейчас такие работы ведутся на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении возле станции метро "Харьковская".

Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Сейчас в Киеве 101 такое сооружение.

"Сейчас работы идут на 5 сооружениях, требующих капитального ремонта и реконструкции. В частности: Борщаговский путепровод, мост метро через Русановский пролив, пешеходный мост у кинотеатра "Лейпциг", пешеходный мост на пересечении ул. Василенко и просп. Любомира Гузара, а также путепровод возле станции метро "Шулявская". Поэтому до конца этого года количество искусственных сооружений 5-й категории уменьшится", - заявил замглавы КГГА.

По его словам, особое внимание уделено конструктиву сооружений. Заменяют не только асфальтовое покрытие. Обновляют монолитную плиту автопроезда, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение и тому подобное.

Также читайте: Дегтяревский путепровод капитально отремонтируют, остальные мосты столицы дополнительно обследуют на аварийность, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3178030
 
 
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Надо строить новые мосты . Ремонт старых - освоение бюджета .
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в прошлом году уже была тотальная проверка. хоть одного проверяющего натянут за халатность?
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