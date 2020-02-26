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 Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова. ФОТО+ДОКУМЕНТЫ

Украинцев могут начать тестировать на наличие коронавируса непроверенным тест-системами с реагентами российского происхождения.

Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Устиновой в решении СНБО по коронавирусу от 11 февраля сделаны ошибки в названии компании и фамилии ее руководителя: "Вместо Диаген написали Диоген, а вместо Ярыш - Ярош!"

Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 01
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 02

Нардеп утверждает, что сделали это специально, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить как будто украинские тест-системы для диагностики коронавируса.

"И понятно почему, ведь эта компания имеет такое же отношение к производству тест-систем, как я к космосу. Официальное лицо компании - Александр Коляда, только ширма. Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо, вернее "доверенное" лицо - бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировано это все в спальном районе Киева", - пишет Устинова.

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По информации нардепа настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине, а курирует вопрос новоназначенный заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

"По больницам в регионах уже пошло письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тыс. грн. + реагенты российского происхождения "Реверта - L" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.

Но хуже всего даже не это, а то, что эти тест-системы вообще не тестировались на инфицированных пациентах, ведь их пока не обнаружено, а зарубежные партнеры образцы для тестирования пока не предоставили", - отмечает Устинова.

Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 03
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 04
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 05
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 06
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 07Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 08
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 09
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 10
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 11
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 12

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Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от Голоса Устинова 13

Источник: https://censor.net.ua/n3178029
 
 
 Топ комментарии
 
Это ужас что они творят. У агрессора закупают то, что можно купить в Китае или ЕС. Что за гниды,эти зеленые твари с высоченными зарплатами и заоблачными премиями, которые они сами себе и назначили за хреновую работу.
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Только одна мысль пришла...
Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 6464
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Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства....

Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 702
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Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства....

Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 702
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В офіційному документі наші рнбошники змінили назву підприємства та прізвище керівника з Діаген та Яриш - на Діоген та Ярош, щоб ніхто не знайшов росіский слід.
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ну таки эта контора и фуфловитамины продаёт через аптеки типа швейцарских-
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Пусть Зеля со своими зелеными клоунами в Раде и в правительстве выкупает эти кацапские коронавирусы.Клоуны конченые.
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Это ужас что они творят. У агрессора закупают то, что можно купить в Китае или ЕС. Что за гниды,эти зеленые твари с высоченными зарплатами и заоблачными премиями, которые они сами себе и назначили за хреновую работу.
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Та мне пох, я ни за того не голосовала ни за другого.
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Просто уголовно-медицинский позор какой то, клинический...
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Что там с рейтингом зели ? До новых выборов дотянем ?
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1. Шо такое "голос"?
2. Почему при пэтрусе произошла регистрация кацапский конторы?
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реєсруватись можна кожному.
а от що робить в РНБО азірівський соратник ?
і досі все на Петьку будеш спихувать ?
втбхали вам кацащину на виборах, а ви свої ротяки повідкривали.
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проверым на парашенки, шоб дожил до суда
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Я в шоці...
В нас влада вже вмонтувалась в росію.
Але зелені довбні все одно скажуть, що зради нема.
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Погуглил. Новосибирский "Вектор" достаточно древняя и солидная контора. Если нормальные тесты, то почему бы и не купить? Тем более там копейки, это ж не уголь и т.п. вещи, которые на сотни миллионов закупаем.
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Так їх ж не тестували, як можна взнати, чи нормальні вони?
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Если бы российские тесты испытывали только на зебобиках, то полностью поддерживаю. Но от российской заразы могут пострадать и нормальные люди.
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Короновірус-тести російського виробництва?...здивували...у нас ПриЗЕдент російського виробництва...
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Угу, вы еще вату и бинты там покупайте.
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С ватой проблем нет и небыло никогда.Её просто в избытке.
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Меня терзают смутные сомненья, откуда на Рашке взялись коронавирус-тесты, притом так быстро? Особенно что про сам вирус на Рашке официально не зафиксирован. Возможно что ето один из очередных рычагов которым ***** давит на мир Українським лікарням пропонують закупити коронавірус-тести з реагентами російського виробництва, які не перевірялися на інфікованих, - нардепка від "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 6296
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так у нас не має аналога по ПЛР. Амплісенс був, тепер компанія переназвана на Лайтджин, + Вектор бест Україна та сама русня...
якісніше ніж набори амплісеновських наборів у нас на жаль не має.
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Идет борьба между поставщиками за крупный заказ , путем поливания конкурента. А народ на ветке в г-но исходится. Выдохните .
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Кто предлогают, опуели или как, выявить и наказать
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РНБО, а значить зеленський, єрмак, данілов, радуцький, скалецька, сивоха, королевська та інше. Хто буде карати? Вони на цьому кацапському фуфелі нагріють рученята, за рахунок переляканого наріду.
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наконец то заработала бизнес составляющая суета, а то начало складываться впечатление, что на этом никто не прикурит, а будет только патриотическая составляющая.
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Котята Чечетова бьются головой об стенку....
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