 Украинским больницам предлагают закупить коронавирус-тесты с реагентами российского производства, которые не проверялись на инфицированных, - нардеп от "Голоса" Устинова. ФОТО+ДОКУМЕНТЫ

Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Устиновой в решении СНБО по коронавирусу от 11 февраля сделаны ошибки в названии компании и фамилии ее руководителя: "Вместо Диаген написали Диоген, а вместо Ярыш - Ярош!"





Нардеп утверждает, что сделали это специально, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить как будто украинские тест-системы для диагностики коронавируса.

"И понятно почему, ведь эта компания имеет такое же отношение к производству тест-систем, как я к космосу. Официальное лицо компании - Александр Коляда, только ширма. Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо, вернее "доверенное" лицо - бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировано это все в спальном районе Киева", - пишет Устинова.

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По информации нардепа настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине, а курирует вопрос новоназначенный заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

"По больницам в регионах уже пошло письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тыс. грн. + реагенты российского происхождения "Реверта - L" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.

Но хуже всего даже не это, а то, что эти тест-системы вообще не тестировались на инфицированных пациентах, ведь их пока не обнаружено, а зарубежные партнеры образцы для тестирования пока не предоставили", - отмечает Устинова.



















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