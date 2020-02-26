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 Политика Украины
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 "Новый канал" оспорил внесение российской телеведущей Варнавы в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года", - сказано в сообщении

Так, истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.

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Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.

Варнава - российская телеведущая, киноактриса, участница и хореограф шоу "Comedy Woman". В 2014 году она стала ведущей украинского телевизионного проекта "Кто сверху?" на Новом канале.

В марте 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину сроком на пять лет из-за выступления в оккупированном Крыму.

21 марта 2019 года Министерство культуры Украины дополнило Варнавой "черный список" лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178028
 
 
 Топ комментарии
 
Ссучивание продолжается бешеными темпами.
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Нах она нам всралась, у нас своих варнав как грязи
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тільки півень допоможе і то по ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Ссучивание продолжается бешеными темпами.
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тільки півень допоможе і то по ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Нах она нам всралась, у нас своих варнав как грязи
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захотелось ей и рыбку съесть и на х-й сесть .
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Мнение Притульі не может стоять вьіше закона, если Варнава его нарушила.
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Варнава работала на новом в паре с Притулой, к которому вообще нет вопросов по его проукраинской позиции. Варнава есть или ее нет, мне как-то все равно, но если бы притулв за неё поручился, я б ее впустила с испытательным сроком
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"Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України - Цензор.НЕТ 7392
вы считаете у нас своих таких не хватает шалав
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Пинчук и его канал СТБ перестали изображать из себя патриотов.
Эта клоунесса нарушила закон Украиньі, вьіступая в оккупированном Крьму.

ПреЗедент показал дурной пример, пустив в Украину украинофоба Добронравова.
Пинчуковцьі решили, что и им можно тащить в страну всякую дрянь.
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Зебілам по цимбалам. Он Татьяна Лайф її б впустила.
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Лучше бы этих московских хохлов Кроликов не пустили ..
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Це кліп Кікіморова Фільки вони там потім роздягаються. Ну ні для кого не є таємницею що мистецтво у рашкі це суміш порно з поцріотизмом і дебілізмом
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Надеемся ОАСК перед заседанием посмотрит клипец Киркорова, и это повлияет на решение "Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України - Цензор.НЕТ 5597
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Зебілкам таке подобається. Це їхня ліга ***********.
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Новый не смотрю. А Михаила Петровича тоже запретили и внесли в базу Миротворец?!
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