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Все про:антисемитизм (166) Винница (486) Нацполиция (11005) пьянство (733) синагога (24)

 Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - полиция задержала пьяного винничанина, который ворвался в синагогу

Полиция начала два производства. Мужчине инкриминируют хулиганство и разжигание межнациональной розни, ему грозит до пяти лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"В помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из присутствующих", — сказано в сообщении.

Нарушителем оказался 43 летний местный житель. Экспертиза показала, что он был пьян.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе, - Зеленский

Полицейские открыли два уголовных производства — по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

"За такие действия правонарушителю, с которым проводят следственные действия, грозит до пяти лет лишения свободы", — добавили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178026
 
 
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Правосудие по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Ніколи не купуйте кільця кальмарів біля синагоги..
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Ой, боюсь не он один , Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 2112вчера покупал фидер ,такого наслушался про Зеленского и евреев ,что мама не горюй , Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 2112с такими раскладами дело может кончиться и погромами ...
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Да нада былабы обрезанийо ему сделать!! 🤣
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Правосудие по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Продажность судов - наша проблема. А олигархам очень удобно, естественно.
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Не по адресу.
Судебная реформа уже реформирована другим человеком.
Петр Алексеевич Порошенко в свое время бодро отчитался об этом.
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Порошенко /Сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана.И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент-Зеленский.
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По адресу -Порошенко начал реформировать, а зебоба все загнал снова в дупу
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он свидетели житипоновому тут цілими сутками вигукують антиукраїнські лозунги.. и нічьо
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антиукраънський лозунг "Слава Українї - Героям слава" ?
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ти як слово український написам, кацапська твоя душа
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Ой, боюсь не он один , Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 2112вчера покупал фидер ,такого наслушался про Зеленского и евреев ,что мама не горюй , Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 2112с такими раскладами дело может кончиться и погромами ...
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От блин.. ну какой с Зебила еврей? позорище сплошное..
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Ну это евреи всех пытаются убедить, что они все гении. На самом деле - как и у любого народа есть умные, а есть на которых природа отдыхает.
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Ніколи не купуйте кільця кальмарів біля синагоги..
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Внимание, кольца кальмаров, продающиеся возле синагоги- не кольца кальмаров!!! Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - пьяный винничанин ворвался в синагогу - Цензор.НЕТ 4653
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Антісємітскіє? Кричав: «Долой мальдівского мародьора Вальцмана!» ?
Горе ото яке.
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Мойше, ты уже устроился?
Нет, ещё работаю!
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Что вы хотели? Украина первая страна в мире по употреблению алкоголя.
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Ти там бояришніком нє очєнь увлєкайся...
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Ты это жителям Новых Санжар напиши😁😁
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Україна щоста, москалі 4-і, перші білоруси.
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Без Донбасу з Кримом, ми на 59 місці, москалі перші.
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Синагога ворвалась в кресло президента уклонением от призыва, кацапизмом и игрой *ем на рояле. Но это ж можно.
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Нормальные евреи,коих подавляющее большинство,должны быть в первую очередь заинтересованы в усмирении апетитов представителей их национальности у власти,коих тоже большинство. Потому как ободранные до нитки, будут бить всех. Антисемитизм рожден не на голом месте.
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Антисемитизм - традиция длиной в несколько тысяч лет
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Может стоит задуматься наконец,почему,и что есть тому причиной?
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так шо тут думать ))))

ментальный сионизм
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Потрібно мужика відпустити. Він думав що попав в Офіс ПреЗЕдента!
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И шо ему никто не дал в морду Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 1993 обмельчал народ
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Вт шо, таки не хотите иметь в Виннице синагогу?
Легко устроить.
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Ну и что он на арабов там кричал?(арабы - тоже семитский народ, притом их в десятки раз больше чем "оригиналов").
У нас не Рашка, сами же "пострадавшие" попросят шоб не садили(в Рашке девок посадили за оскорбление правослабных) чудака.
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Боря, я ж и говорю шо в наше время не садили , воспитывали и отпускали Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 8247 А толку садить , шобы он потом обозленным вышел на весь белый свет Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 9136
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...Рыбановича, червонца, пропиховшика, спивуна, вафлича, задунайскага, мама любит скорость,гепина, допина, пионера андрушку алесина и др.прокремлеских ксено-и украинофобов-от 5-рки и до упора,.. Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу - Цензор.НЕТ 8349..без удо и на черные зоны..
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Вот к какому печальному результату привело избрание презиком Украины еврея.
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По зомбоящику на днях выступал червоненко.
Хватался за голову и вопил, что ж они делают!
Скоро нас всех будут бить!
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