 Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - полиция задержала пьяного винничанина, который ворвался в синагогу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
"В помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из присутствующих", — сказано в сообщении.
Нарушителем оказался 43 летний местный житель. Экспертиза показала, что он был пьян.
Читайте на Цензор.НЕТ: Уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе, - Зеленский
Полицейские открыли два уголовных производства — по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
"За такие действия правонарушителю, с которым проводят следственные действия, грозит до пяти лет лишения свободы", — добавили в полиции.
Также на Цензор.НЕТ: В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста, - посол Израиля в Украине Лион. ФОТО
Судебная реформа уже реформирована другим человеком.
Петр Алексеевич Порошенко в свое время бодро отчитался об этом.
Горе ото яке.
Нет, ещё работаю!
ментальный сионизм
Легко устроить.
У нас не Рашка, сами же "пострадавшие" попросят шоб не садили(в Рашке девок посадили за оскорбление правослабных) чудака.
Хватался за голову и вопил, что ж они делают!
Скоро нас всех будут бить!