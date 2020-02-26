 Дрался, матерился и выкрикивал антисемитские лозунги, - полиция задержала пьяного винничанина, который ворвался в синагогу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"В помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из присутствующих", — сказано в сообщении.

Нарушителем оказался 43 летний местный житель. Экспертиза показала, что он был пьян.

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Полицейские открыли два уголовных производства — по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

"За такие действия правонарушителю, с которым проводят следственные действия, грозит до пяти лет лишения свободы", — добавили в полиции.

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