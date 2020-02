 Украина ожидает в этом году решения ЕСПЧ по рассмотрению "крымского дела"

Об этом заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил на форуме Age of Crimea, посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации, сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на "Укринформ".

"У "крымского дела" уже прошло первое заседание ЕСПЧ, на котором стороны выразили свою позицию относительно приемлемости. Сейчас мы ожидаем, в частности, решение о приемлемости, и мы надеемся получить его в этом году", — сказал Лищина.

Он уточнил, что заседание по приемлемости в "донбасском деле" Украина также ожидает в этом году. "Мы надеемся получить его где-то осенью этого года. Точной информации нет, но есть некоторые намеки, что это произойдет осенью", — добавил замминистра.

По его словам, необходимость такого межгосударственного заявления возникла, в частности, в связи с массовым характером нарушений в Крыму, особенно в первые дни оккупации.

Лищина отметил, что есть определенные проблемы со сбором информации по этому вопросу. Но, по его словам, для сбора информации о захвате Крыма Россией были задействованы все возможные каналы, собраны все возможные свидетели, а видеоматериалы подавались только в случае их подтверждения соответствующими свидетельствами.

По его словам, внимание уделено именно захвату, поскольку РФ по Крыму признает наличие эффективного контроля со своей стороны. "Но здесь они сами не очень уверены, с какой даты: либо с 18 марта, когда был подписан договор о принятии Крыма в РФ, или с 21 марта 2014 года — когда вступил в силу закон о присоединении Крыма. Еще они ссылаются на 16-е число — когда был проведен "референдум". И в одном месте у них в позиции очень интересно написано: что эффективный контроль — с 21-го числа, но уже с 18-го числа органы Крыма, которые были сначала украинским законными органами, как они считают, под председательством Аксенова, они стали с 16-го "на путь независимости" ... — и 18-го числа они уже стал российскими органами. Но эффективный контроль РФ получила только 21 числа. Кто контролировал Крым с 18 по 21 — не очень понятно", — пояснил Лищина.

Он отметил, что главным обстоятельством является "boots on the ground", то есть, наличие войск на определенной территории, которые контролируют эту территорию. "И в этой части РФ достаточно трудно говорить, что у нее не было "boots on the ground", потому что сам президент РФ в фильм "Крым. Путь на родину" прямо заявляет, что это были российские войска, которые контролировали Крым в то время. Поэтому, собственно, по Крыму позиция РФ достаточно шаткая, они сами это понимают", — добавил замминистра.

По Донбассу, по его словам, история другая. "Конечно, потому что "их там нет", а если "их там есть", то надо накапливать просто очень большой объем информации, чтобы все же доказать европейскому суду, что "их там все-таки есть", — подчеркнул Лищина .

Как сообщалось, 11 сентября 2019 года в Европейском суде по правам человека в Страсбурге завершились предварительные слушания по делу "Украина против России" о нарушении российским оккупационным режимом прав человека в Крыму.