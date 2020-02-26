"Образование, культура, правда - три кита украинской стратегии реинтеграции оккупированного Крыма, - Коляда..."

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий, об этом заявила сегодня министр Оксана Коляда во время "Age of Crimea Forum 2020".

"Образование, культура, правда (доступ к информации) - вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания - дети и молодежь. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе пропаганда всегда побеждает правду, а сила преодолевает идеи "гандизма". Однако в долгосрочной перспективе - правда всегда побеждает. Задача украинской власти обеспечить доступ к качественным украинским образовательным и общественным услугам", - подчеркнула Коляда.

Сегодня на временно оккупированных территориях (части Луганской, Донецкой областей и Крымского полуостроа) проживает около 1 миллиона детей. Из них более 300 тыс. родившихся после 2014 года.

По мнению министра все эти дети находятся под постоянным воздействием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужой повестки дня.

Для усиления поощрения детей, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, разработана и вынесена на рассмотрение Концепция реинтеграции детей и молодежи.

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