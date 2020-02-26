"Образование, культура, правда - три кита украинской стратегии реинтеграции оккупированного Крыма, - Коляда..."

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий, об этом заявила сегодня министр Оксана Коляда во время "Age of Crimea Forum 2020".
"Образование, культура, правда (доступ к информации) - вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания - дети и молодежь. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе пропаганда всегда побеждает правду, а сила преодолевает идеи "гандизма". Однако в долгосрочной перспективе - правда всегда побеждает. Задача украинской власти обеспечить доступ к качественным украинским образовательным и общественным услугам", - подчеркнула Коляда.
Сегодня на временно оккупированных территориях (части Луганской, Донецкой областей и Крымского полуостроа) проживает около 1 миллиона детей. Из них более 300 тыс. родившихся после 2014 года.
По мнению министра все эти дети находятся под постоянным воздействием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужой повестки дня.
Для усиления поощрения детей, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, разработана и вынесена на рассмотрение Концепция реинтеграции детей и молодежи.
п.с
да , можно блаблакать , что вот кАцапстан завтра распадется, или пУтлер здохнет - убют, - и что.... и да - еще можно и об Нострадамусе , Падишахе, и Осле рассказать ...- от этого во- рту "халвы" не прибавится
Кацапстан таки распадётся. И это не из-за нострадамусовых предсказаний, а просто это огромная махина с максимум централизации на одно лицо долго не протянет, прогресс невозможно остановить , никак уже не закрыться от информации. К тому же мировые корпорации и общие организации защиты станут преемниками государств вообще. Например, нато - всемизвестный альянс такого плана.
Глобализация уже идёт. Общая валюта, знание языков, свобода передвижения- все это признаки уже не присущие никаким тюрьмам народов.
Да, будет какая-то минимальная функция государства возможно. Но не так, как это на мордоре.
Я лично думаю, что все будет гораздо скорее, чем мы думаем, и мы сами , а не наши дети/внуки сможем посмотреть на это.
Какой дурак реинтегрирует захваченное ?
Это как делать ремонт вещи, которую украли
Ці потвори живуть за принципом хробаків-гельмінтів, яким пофіг, хто їх хазіян - бомж чи мільярдер.
Крим можна буде повернути лише одним способом - силовим, після розпаду лаптєстану, не раніше
Дебіл, на першому плані ЕКОНОМІКА. Зробіть з України щось на подобі Швейцарії і тоді буде і культура і освіта і тд.
Как это помогло в вопросе с Северной Кореей ?
Вы Премьера слышали?
в Крыму начнётся восстание за присоединение к Украине ?
С крымскими кацапами это не сработает.
Образование - корочка.
Культура - пустой звук.
Правда - не нужна.
Кацапы уже много лет ездят за кордон и не понимают почему там лучше, чем на Роисе. И они продолжают ездить на Запад и ненавидеть его.