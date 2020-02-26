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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (22403) Донбасс (20784) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (43) Коляда Оксана (39)

 Образование, культура, правда - три кита украинской стратегии реинтеграции оккупированного Крыма, - Коляда

Все дети, проживающие в оккупированном Крыму, находятся под влиянием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужой повестки дня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий, об этом заявила сегодня министр Оксана Коляда во время "Age of Crimea Forum 2020".

"Образование, культура, правда (доступ к информации) - вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания - дети и молодежь. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе пропаганда всегда побеждает правду, а сила преодолевает идеи "гандизма". Однако в долгосрочной перспективе - правда всегда побеждает. Задача украинской власти обеспечить доступ к качественным украинским образовательным и общественным услугам", - подчеркнула Коляда.

Сегодня на временно оккупированных территориях (части Луганской, Донецкой областей и Крымского полуостроа) проживает около 1 миллиона детей. Из них более 300 тыс. родившихся после 2014 года.

По мнению министра все эти дети находятся под постоянным воздействием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужой повестки дня.

Для усиления поощрения детей, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, разработана и вынесена на рассмотрение Концепция реинтеграции детей и молодежи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178021
 
 
 Топ комментарии
 
На спутнике закодировали украинские каналы . Победа зели в информационной войне ?
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Оно захвачено.

Какой дурак реинтегрирует захваченное ?

Это как делать ремонт вещи, которую украли
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Никогда не говори никогда, а уж тем более 'ноль шансов'
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ой , сколько этого "забобонного" дерьма ...- назовите реальные механизмы и время - плыз, жду....
п.с
да , можно блаблакать , что вот кАцапстан завтра распадется, или пУтлер здохнет - убют, - и что.... и да - еще можно и об Нострадамусе , Падишахе, и Осле рассказать ...- от этого во- рту "халвы" не прибавится
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Путлер все равно сдохнет- или вы думаете, что оно бессмертно?

Кацапстан таки распадётся. И это не из-за нострадамусовых предсказаний, а просто это огромная махина с максимум централизации на одно лицо долго не протянет, прогресс невозможно остановить , никак уже не закрыться от информации. К тому же мировые корпорации и общие организации защиты станут преемниками государств вообще. Например, нато - всемизвестный альянс такого плана.

Глобализация уже идёт. Общая валюта, знание языков, свобода передвижения- все это признаки уже не присущие никаким тюрьмам народов.

Да, будет какая-то минимальная функция государства возможно. Но не так, как это на мордоре.

Я лично думаю, что все будет гораздо скорее, чем мы думаем, и мы сами , а не наши дети/внуки сможем посмотреть на это.
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На спутнике закодировали украинские каналы . Победа зели в информационной войне ?
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Это бунт олигархов:-владельцев каналов. Ничего страшного, когда увидят свою новую выгоду, стремящкюмя к нулю, сами все раскодируют
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Не увидят . Доход с трансляции для них копейки .
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да суки народа еще не то сделают .не понравилась кричалка слава украине а слава кпсслучше.
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Оно захвачено.

Какой дурак реинтегрирует захваченное ?

Это как делать ремонт вещи, которую украли
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Я бы добавил и финансовую составляющую.
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Денег нет. Ни здесь, ни там. Добавлять нечего.
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Щоб ці кити плавали треба пустити воду. Коли кити допливуть до Криму - там їх пустять на тараньку.
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Кримським ватанам та їх союзникам ************ "какаяразніца", яка буде в нас освіта, рівень культури та правди.
Ці потвори живуть за принципом хробаків-гельмінтів, яким пофіг, хто їх хазіян - бомж чи мільярдер.
Крим можна буде повернути лише одним способом - силовим, після розпаду лаптєстану, не раніше
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А своїм прикладом демонструєте зовсім зворотнє...як і попєрєднікі..
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Нічого ви не зробите....це не переможе масовану пропаганду.
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"Образование, культура, правда - три кита украинской стратегии реинтеграции оккупированного Крыма, - Коляда..."

Дебіл, на першому плані ЕКОНОМІКА. Зробіть з України щось на подобі Швейцарії і тоді буде і культура і освіта і тд.
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Южная Корея сделала.

Как это помогло в вопросе с Северной Кореей ?
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они решили потягаться с коцапской пропагандой и заселением коцапами?
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Какой бред. Эти три слова вообще ниочем не говорят крысчанам.
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Экономические свободы должны быть основой!!! Правду на хлеб не намажешь!
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ну допустим завтра Украина экономически опередит Германию.

в Крыму начнётся восстание за присоединение к Украине ?
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В Калининграде началось восстание за присоединение к Германии?
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Образование, культура, правда

С крымскими кацапами это не сработает.
Образование - корочка.
Культура - пустой звук.
Правда - не нужна.

Кацапы уже много лет ездят за кордон и не понимают почему там лучше, чем на Роисе. И они продолжают ездить на Запад и ненавидеть его.
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