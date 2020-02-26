 Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

"Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США, - опрос Центра Разумкова

В то же время возвращение территорий "Л/ДНР" под контроль Украины силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР") поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.