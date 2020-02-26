 Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
"Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%", - говорится в исследовании.
В то же время возвращение территорий "Л/ДНР" под контроль Украины силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР") поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).
Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пост ГАИ был на Чонгаре и все
а до этого каждый год
Правильно, большинство украинцев против навязываемых особых статусов и украинская власть обязана с этим считаться.
Ну... Если сделать скидку на когнитивные способности - ну, мог, да. Допускаю.
Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман, чтобы утрясать какие-нибудь офшорные дела с деньгами своими, или "Квартала", или, там, не знаю, Коломойского?
О, да. Верю. Вполне себе верю.
Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман, чтобы там встретиться с Николаем Патрушевым и провести тайные переговоры по сливанию Украины?
Мне эта версия кажется наименее вероятной.
Там, где есть выбор из глупости и конспирологии, я всегда выбираю глупость. Работает в 98 процентах случаев. Потому что иначе - если Президент за спиной общества ведет кулуарные переговоры с руководителями врага - это всё, сливайте воду. Дальше ехать некуда. Слишком серьезное обвинение. Для таких обвинений нужны уже совсем железобетонные доказательства. Что-нибудь типа фотографии жаха в десны с Патрушевым. Пока их нет, пациент считается живым.
Я все-таки предпочитаю вариант с банальным совпадением чартера. Можете считать это моей иррациональной религиозной верой во все хорошее.
Но тут мы возвращаемся к тому, с чего начали.
Итак, снова - мы понятия не имеем, зачем руководитель государства летал в Оман, за чей счет, что он там делал, с кем встречался, о чем договаривался.
А черт его знает.
Точно так же, как мы понятие не имеем, о чем Владимир Зеленский говорил с Путиным, с Коломойским, с Сурковым, о чем договаривался, что решили.
А черт его знает.
Точно так же, как мы не знаем, закупаем ли мы напрямую газ у России, кто закупает, в чьих интересах, кто бенефициар.
А черт его знает.
Ну и далее по списку, я его уже приводил.
И вот смотрите, какая получается штука.
Порошенко, конечно, барыга, вор, коррупционер, липецкая фабрика, кровавый бизнес, торговля на войне, шоколад и прочее, я уж и забыл что там еще.
Но, согласитесь, даже самым упоротым порохофобам в голову не придет обвинять этого чудовищного человека в том, что он тайно летал на Мальдивы, чтобы встречаться там с Патрушевым и договариваться о сдаче Украины.
Ну потому что даже самым яростным борцам с коррупцией понятно, что это бред.
Этого не может быть, просто потому, что этого не может быть.
И вот давайте зададимся вопросом. Почему в одном случае обвинение в предательстве страны выглядит явным бредом, а во втором случае - вполне себе вероятным развитием событий?
А это, друзья мои, называется "репутация".
И такой она у вас стала всего за девять месяцев.
Вот єщьо нємножко сдадімся - і тогда боєвікі пєрєстанут пострєлівать
Все равно там одни руины!
Это провокация !
Центр Разумкова уже не считает Крымчан и Донетчан украинцами!
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".