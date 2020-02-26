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 Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова

62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

"Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают - 11%", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США, - опрос Центра Разумкова

В то же время возвращение территорий "Л/ДНР" под контроль Украины силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР") поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3178019
 
   
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тільки сьогодні це стало відомо..?
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а цей сирожа при петрику теж рулив, хто як виглядає..?
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Почесний залізничник Лєщенко орієнтується в типах потягів. І за ці лажові коментарі воно отримує більше ніж 300 тис. грн. на місяць...
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ви дійсно усі базпамятні барани, чи прикидаєтесь..?
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как приятно будет увидеть снова "новое" лицо комсомольского дедушки Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9841
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порасползалась мразь.. их и нигде не жалуют в том же шайтанате
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А они еще думают... Все о народе думают! Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1223
Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4015
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Голодающие...Наследие царского режима?
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плюнуть бы в рожу.................... их избирателям
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Пытаются его назад запихнуть, а это практически невозможно
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Донбасс - земля Украины. А пьяницы и дебилы- рашевские.
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Лучшее решение - отгородиться и никаких экономических связей! Тем более пенсий и нашей биометрики! К сожалению - это утопия.
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рфия всё больше напоминает латиноамериканские государства середины 20 века - вроде все атрибуты демократии присутствуют (выборы, парламент, президент, типа независимый суд), но уже в младших классах понимают что всё это фуфло, а на самом деле страной правит хунта
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Многим пожилым людям невозможно что-то доказать . Проще подождать .
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Зверь , какой коронавирус ? Они в живут своей эпохе . Многие нянчат внуков .
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У Крыма полная автономия была, а не какой-то статус. И что?
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Крым полностью зависел от Украины . Вся их автономия заключалась в смешном шлагбауме на въезде и менты на дороге в другой форме .
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не было ни шлагбаума ни другой формы
Пост ГАИ был на Чонгаре и все
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Автономия заключалась в беспределе местных князьков-бандитов, ложивших хер на киевскую власть таких же бандитов. Впрочем, как и на Донбассе..
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каждому региону - особый статус. Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 161 и на фиг нам не нужен будет "призедент".
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Почему каждому региону? Я не хочу подчиняться Региону. Даешь особый статус каждому селу а лучше каждой улице и дому

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Донбас це земля України, але швидко провести вибори там не вийде. Мабуть там треба планувати санітарну зони та починати вчити СН обслуговувати населення. Прихильники та зевиборці закатуйте рукави та починайте перевиховувати сепарів.
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яким чином - механізми.... у кАцапів є таке : горбатого могила "виправляе"
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В разрез с неактуальными минскими соглашениями.
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Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей

Правильно, большинство украинцев против навязываемых особых статусов и украинская власть обязана с этим считаться.
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Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман просто отдохнуть?
Ну... Если сделать скидку на когнитивные способности - ну, мог, да. Допускаю.
Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман, чтобы утрясать какие-нибудь офшорные дела с деньгами своими, или "Квартала", или, там, не знаю, Коломойского?
О, да. Верю. Вполне себе верю.
Мог ли Владимир Зеленский летать в Оман, чтобы там встретиться с Николаем Патрушевым и провести тайные переговоры по сливанию Украины?
Мне эта версия кажется наименее вероятной.
Там, где есть выбор из глупости и конспирологии, я всегда выбираю глупость. Работает в 98 процентах случаев. Потому что иначе - если Президент за спиной общества ведет кулуарные переговоры с руководителями врага - это всё, сливайте воду. Дальше ехать некуда. Слишком серьезное обвинение. Для таких обвинений нужны уже совсем железобетонные доказательства. Что-нибудь типа фотографии жаха в десны с Патрушевым. Пока их нет, пациент считается живым.
Я все-таки предпочитаю вариант с банальным совпадением чартера. Можете считать это моей иррациональной религиозной верой во все хорошее.
Но тут мы возвращаемся к тому, с чего начали.
Итак, снова - мы понятия не имеем, зачем руководитель государства летал в Оман, за чей счет, что он там делал, с кем встречался, о чем договаривался.
А черт его знает.
Точно так же, как мы понятие не имеем, о чем Владимир Зеленский говорил с Путиным, с Коломойским, с Сурковым, о чем договаривался, что решили.
А черт его знает.
Точно так же, как мы не знаем, закупаем ли мы напрямую газ у России, кто закупает, в чьих интересах, кто бенефициар.
А черт его знает.
Ну и далее по списку, я его уже приводил.
И вот смотрите, какая получается штука.
Порошенко, конечно, барыга, вор, коррупционер, липецкая фабрика, кровавый бизнес, торговля на войне, шоколад и прочее, я уж и забыл что там еще.
Но, согласитесь, даже самым упоротым порохофобам в голову не придет обвинять этого чудовищного человека в том, что он тайно летал на Мальдивы, чтобы встречаться там с Патрушевым и договариваться о сдаче Украины.
Ну потому что даже самым яростным борцам с коррупцией понятно, что это бред.
Этого не может быть, просто потому, что этого не может быть.
И вот давайте зададимся вопросом. Почему в одном случае обвинение в предательстве страны выглядит явным бредом, а во втором случае - вполне себе вероятным развитием событий?
А это, друзья мои, называется "репутация".
И такой она у вас стала всего за девять месяцев.
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на счет фотографий не волнуйтесь - они скоро будут..... )
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все как бы да Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4844 - но 2 !!! "борта" ... и мЕртветчука тоже ( Дочь в это время там отдыхала... Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4844 ) - такие совпадения в определенных "структурах" трактуют по-разному... Но если повелся и встречался, то все , он на таком яКоре в дупе - что соскочить можно только в....
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Когда говорят или пишут Разумков - это сразу можно понимать БРЕХНЯ под заказ.
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А кто его вообще поддерживает кроме 12% рыгов? К тому же рыги так же поддерживают окупацию Украины и крыма только ето не значит что нужно прислушиваться к ихним пожеланиям
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Зебил вначале правления ссылался на референдум а теперь ставят перед фактом о совместном патрулировании и выборах а про волю народа не вспоминает
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Пашинського пам'ятаєте? Цікаве пише: поки він був в СІЗО, за цей час прокрутили оборудку на 125 млн.грн.Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2806Особый статус Донбасса не поддерживают более 60% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7376
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Обьявить временно оккупированными Макшанией и досвидос, до лучших времен.
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Штаб ООС: 25 лютого збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. Без втрат.
Вот єщьо нємножко сдадімся - і тогда боєвікі пєрєстанут пострєлівать
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По захисниках Мар'їнки російсько-окупаційні війська з 6-ї ранку за 35 хвилин випустили 11 120-мм мін, а також здійснили 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету. Ще один раз на цій ділянці фронту окупанти відкривали вогонь зі спг після 9-ї години.
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В країні десь +/-15% смердючого кацапья.
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Шото мине здаётся, шо до Димы начинает доходить, что он поддерживал на выборах!
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а кого это ипет? ермаки с патрушевыми уже все порешали......
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Да зачем луганду возвращать силовым? Подождем 5-10 лет, там все сдохнут или разъедутся....
Все равно там одни руины!
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А шо это такое. И за чей счет. Или снова способ обворовать страну сначала за войну теперь налог на мир.
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не поддерживают более 60% украинцев
Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8081
Это провокация !
Центр Разумкова уже не считает Крымчан и Донетчан украинцами!
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я тоже не считаю крымчан и донетчан Украинцами....... потому, что их там уже нет.....
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и кстати....., вы даже себе не представляете, что они думают об Украинцах.....
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Єдиний вихід, уникнути ганьби, щоб внуки не плювались на світлини сцикливих дідів, під прикриттям власної ядерної зброї - загальна мобілізація. Решта варіантів фарс та позор на віки.
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Особый статус. Первая ассоциация:
Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3480
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Болт с завода имени товарища Петровского в рот ,чтобы башка не качалась а не особый статус ... Особливий статус Донбасу не підтримують понад 60% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6771
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21% слабоумных, кого история ничему не учит... А более 60% вполне вменяемых... Зе с друганамиследует крепко подумать...
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Опитування - це така фігня! Нещодавно мене опитувала якась соціологічна служба. Було таке питання: "Яку проблему в Україні потрібно вирішити в першу чергу?". Першим номером в списку відповідей стояло "Забезпечити мир на Донбасі". Останнім - "Підвищити добробут населення". Не треба до гадалки ходити, яка буде відповідь. Звісно, люди обирають те, що стоїть під номером 1. Я запитав, чому немає варіанта "Забезпечити професійність влади". Чому немає "Забезпесити верховенство права"? Тому обрав "Побороти корупцію"
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О каком нахер мире, особом статусе, говорит Зленский, только стена, плотные минные поля и никаких переходов, пенсий, соцвыплат, торговли... и только при условии полного безоговорочного возврата территорий Донбасса и Крыма, с Россией можно о чем то говорить...
https://news.rambler.ru/ukraine/43744026-v-minske-proydet-zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-donbassu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала попытки Киева разработать новую редакцию Минских соглашений и добиться ввода миротворцев ООН в Донбасс оторванными от реальности. "К сожалению, новый руководитель украинского МИД не сделал выводов из печального опыта своего предшественника, продолжая настаивать на абсолютно бессмысленных и оторванных от реальности сценариях", - отметила она.
"Мы не раз заявляли, что республики будут расценивать несогласованное присутствие иностранных вооруженных сил как акт агрессии, итогом которого может стать только новый виток эскалации вооруженного противостояния, - напомнила глава МИД ДНР. - Единственным способом прекратить кровопролитие остается четкое и неуклонное выполнение Минских соглашений, в которых нет никаких упоминаний о международных миротворческих силах".
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Если верить результатам этого опроса - примерно 15% в мыслях живут в другой стране.
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