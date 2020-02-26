 95% преступников, приговоренных не к заключению, а к пробации, не совершают повторные правонарушения

Об этом заявил на брифинге директор Государственного учреждения "Центр пробации" Олег Янчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодняшний день досудебные доклады, подготовленные Центром пробации, активно принимаются во внимание судами на стадии судебного процесса. Сотрудники пробации собирают информацию с характеристикой обвиняемого, причинами, которые привели к совершению преступления, предоставляют заключение о возможности исправления человека без тюремного заключения.

Надзорная пробация, связанная с контролем людей, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, также доказала на практике свою эффективность.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице. ФОТОрепортаж

Янчук обратил внимание, что пробация применяется исключительно к тем людям, которые не совершали преступлений, связанных с насилием, не представляют опасности жизни и здоровью других людей.

"Мы сегодня можем заявить, что 95% людей, которые находятся на пробации, не нарушают условия и обязательства, возложенные на них законом и судом, не совершают повторных правонарушений", - сообщил директор Центра.

Он подчеркнул, что это является хорошим результатом. В настоящее время, как рассказал Янчук, пробацию проходит 61 тыс. человек, что вдвое больше, чем число находящихся в местах лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Осужденных хотят перевести на "индивидуальную систему содержания", - Минюст