EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1424  11
Все про:заключение (119) пенитенциарная служба (178) пробация (1)

 95% преступников, приговоренных не к заключению, а к пробации, не совершают повторные правонарушения

За последние 5 лет Украина сумела построить систему пробации, альтернативную системе заключения. Подавляющее большинство украинцев, проходящих пробацию, после этого не нарушают закон.

Об этом заявил на брифинге директор Государственного учреждения "Центр пробации" Олег Янчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодняшний день досудебные доклады, подготовленные Центром пробации, активно принимаются во внимание судами на стадии судебного процесса. Сотрудники пробации собирают информацию с характеристикой обвиняемого, причинами, которые привели к совершению преступления, предоставляют заключение о возможности исправления человека без тюремного заключения.

Надзорная пробация, связанная с контролем людей, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, также доказала на практике свою эффективность.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице. ФОТОрепортаж

Янчук обратил внимание, что пробация применяется исключительно к тем людям, которые не совершали преступлений, связанных с насилием, не представляют опасности жизни и здоровью других людей.

"Мы сегодня можем заявить, что 95% людей, которые находятся на пробации, не нарушают условия и обязательства, возложенные на них законом и судом, не совершают повторных правонарушений", - сообщил директор Центра.

Он подчеркнул, что это является хорошим результатом. В настоящее время, как рассказал Янчук, пробацию проходит 61 тыс. человек, что вдвое больше, чем число находящихся в местах лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Осужденных хотят перевести на "индивидуальную систему содержания", - Минюст

Источник: https://censor.net.ua/n3178016
 
 
 Топ комментарии
 
Пиздьож повний, безпринципний і дебільний!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я так понимаю, готовится "холодное лето 2020"?
 показать весь комментарий
 
Египет намерен мягче реагировать на экономические преступления. Там обещают больше не бросать за решетку бизнесменов, уличенных в махинациях с деньгами.Так в стране надеются улучшить инвестиционный климат .
 показать весь комментарий
 
Конечно повторно не совершают, они награбили на всю жизнь, вот оказывается почему ни одной посадки СВИНАРЧУКАМ и ............................................................................................
 показать весь комментарий
 
вот к примеру чиновник..., украл 100 лямов из бюджета, с ним поговорили и отпустили.... и он перестает красть.....
 показать весь комментарий
 
Подавляющее большинство украинцев, проходящих пробацию, после этого не нарушают закон.

Точнее, - больше не попадаются. Это - разные вещи...
 показать весь комментарий
 
панове ті хто на пробації це в більшості з тих хто не платить аліменти або від них ухиляється. Ті що мають важкі кримінальні статті сюди не потрапляють.
 показать весь комментарий
 
Моя б воля - любой рецидив - смертная казнь. Одно дело, когда оступился человек, а другое - когда сделал осознанный выбор.
 показать весь комментарий
 
Не совершают или научились не попадаться?
 показать весь комментарий
 
Потому, что большинство совершают преступления несознательно (по незнанию, невниманию, забывчивости) и/или без злого умысла. На производстве, на дорогах и тд. Большинство людей даже не отдают себе отчета в том, что нарушают закон буквально ежедневно (пусть не криминал, но админ точно).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх