 На границе обнаружили несколько случаев повышенной температуры, на Закарпатье изолировали автобус с людьми, - главный санитарный врач Ляшко

Об этом рассказал на брифинге по итогам заседания правительства главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сегодня имеем результаты температурных скринингов. У нас было выявлено несколько случаев повышения температуры в пункте пропуска Тиса, а также в Черновцах. Все системы от пограничников к медицинской службы сработали оперативно. Например, на Закарпатье был изолирован весь автобус, где было два человека с больными. Пока им не провели дополнительные обследования и исследования в Ужгородской инфекционной больницы, они были там изолированы. Установлено диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекциею и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам", - рассказал Ляшко.

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