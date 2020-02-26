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 На границе обнаружили несколько случаев повышенной температуры, на Закарпатье изолировали автобус с людьми, - главный санитарный врач Ляшко

В Закарпатской и Черновицкой областях в пунктах пропуска на границе были обнаружены несколько случаев повышение температуры у граждан.

Об этом рассказал на брифинге по итогам заседания правительства главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сегодня имеем результаты температурных скринингов. У нас было выявлено несколько случаев повышения температуры в пункте пропуска Тиса, а также в Черновцах. Все системы от пограничников к медицинской службы сработали оперативно. Например, на Закарпатье был изолирован весь автобус, где было два человека с больными. Пока им не провели дополнительные обследования и исследования в Ужгородской инфекционной больницы, они были там изолированы. Установлено диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекциею и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам", - рассказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178012
 
   
 Топ комментарии
 
у нас на работе генеральный директор сидит в соплях и с температурой
може подзвонить куди следує?
Ляшко скотиняка де тилихфоны горячей линии для сознательных граждан?
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Дополнительные исследования видно были в виде крика на санврачей и те сказали -выйдить вон
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"...и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам ". И это ВЫСЕР ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА? Это ОБЫЧНЫЙ НЕГРАМОТНЫЙ ЗЕЛЕНОСРАКИЙ КЛОУН !
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у нас на работе генеральный директор сидит в соплях и с температурой
може подзвонить куди следує?
Ляшко скотиняка де тилихфоны горячей линии для сознательных граждан?
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О, санстанции все закрыли еще соевые деятели, санврачей нет, так Ляшка поставили керувать медициной и коронавирусом? Цирк на дроте. Ляшко пусть Зелю сначала полечит, может мозги вправит.
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Для чего были эти санстанции? деньги и продукты собирать?
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Вот из-за таких как ты тупых они и закрыты. Там работали ЭПИДЕМИОЛОГИ, санврачи, которые контролировали все инфекции в стране, предупреждали их распространение, которые сейчас при коронавирусной инфекции нужны как воздух.А их нет. И Зеля будет со своего дурного ума предупреждать эту инфекцию своими клоунскими методами и тебя будет лечить по полной. )
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у нас эпідемія сказу у сосідньому селi
приїхали учора, оглянули усіх котів та собак
зробили усім счеплення від сказу
БЕЗКОШТОВНО!
ну и нах нам потрібна ця санєпидемстанцiя?
ковбасу відбирати?
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Дополнительные исследования видно были в виде крика на санврачей и те сказали -выйдить вон
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"...и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам ". И это ВЫСЕР ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА? Это ОБЫЧНЫЙ НЕГРАМОТНЫЙ ЗЕЛЕНОСРАКИЙ КЛОУН !
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Кароч, теперь так: простыл - врачилам на глаза не попадайся! Здобули! На кордоні виявили кілька випадків підвищеної температури, на Закарпатті ізолювали автобус із людьми, - головний санітарний лікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9946
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санжари теж вже пора відпускати, раз аналізи нічого не показують.
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Смешная диагностика . Весна . Каждый пятый с температурой .
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по країні нехай бігають зі своєю температурою. і нехай сидять у своїй країні.
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Ну теперь я спокоен. Вылечат ежели заболею.
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главный санитарный врач Виктор Ляшко Источник: https://censor.net.ua/n3178012
це звичайна кацапська історія.
подивіться які ще урядовці є на росії, яких нема в Україні - впевнений в найближчий час в Україні будуть сформовані такі ж самі міністерства, управління, комітети й т.інш.
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В теленовостях о работе Закарпатского пункта пропуска показали, как пограничники измеряют температуру бесконтактными термометрами. Полная профанация!.
Направляют издалека (на улице) кому на лицо, кому на руку и отпускают. Инструкцию на термометр явно не читали. А там написано много чего интересного:
1. Направлять только на лоб перпендикулярно с близкого расстояния.
2. Измерения проводить в помещении. Перед измерениями сам термометр должен находится в помещении не менее 30 мин.
3. Лоб не должен быть потным.
4. Учитывать точность измерений, которая равна 0,2...0,4 град. в лучшем случае. (Не путать с с разрешающей способностью в 0,1 град!) Например, если термометр показывает 37,5 град, реальная температура находится в пределах 37,1...37,9 град. Если допустимым пределом принято считать 37,2 град, в этом случае температуру надо перемерять контактным термометром (точность измерения - 0,1 град.).
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