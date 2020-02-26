 На границе обнаружили несколько случаев повышенной температуры, на Закарпатье изолировали автобус с людьми, - главный санитарный врач Ляшко

Об этом рассказал на брифинге по итогам заседания правительства главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже сегодня имеем результаты температурных скринингов. У нас было выявлено несколько случаев повышения температуры в пункте пропуска Тиса, а также в Черновцах. Все системы от пограничников к медицинской службы сработали оперативно. Например, на Закарпатье был изолирован весь автобус, где было два человека с больными. Пока им не провели дополнительные обследования и исследования в Ужгородской инфекционной больницы, они были там изолированы. Установлено диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекциею и всех отпустят. В то же время мы собираем их контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам", - рассказал Ляшко.
може подзвонить куди следує?
Ляшко скотиняка де тилихфоны горячей линии для сознательных граждан?
приїхали учора, оглянули усіх котів та собак
зробили усім счеплення від сказу
БЕЗКОШТОВНО!
ну и нах нам потрібна ця санєпидемстанцiя?
ковбасу відбирати?
це звичайна кацапська історія.
подивіться які ще урядовці є на росії, яких нема в Україні - впевнений в найближчий час в Україні будуть сформовані такі ж самі міністерства, управління, комітети й т.інш.
Направляют издалека (на улице) кому на лицо, кому на руку и отпускают. Инструкцию на термометр явно не читали. А там написано много чего интересного:
1. Направлять только на лоб перпендикулярно с близкого расстояния.
2. Измерения проводить в помещении. Перед измерениями сам термометр должен находится в помещении не менее 30 мин.
3. Лоб не должен быть потным.
4. Учитывать точность измерений, которая равна 0,2...0,4 град. в лучшем случае. (Не путать с с разрешающей способностью в 0,1 град!) Например, если термометр показывает 37,5 град, реальная температура находится в пределах 37,1...37,9 град. Если допустимым пределом принято считать 37,2 град, в этом случае температуру надо перемерять контактным термометром (точность измерения - 0,1 град.).