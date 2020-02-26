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 Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", — сказал он.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 чел., а за пределами КНР — на 427 чел.

Читайте на Цензор.НЕТ: У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178010
 
 
 Топ комментарии
 
Х.йло - Ухань. Сцарь - Корона. В заметили, как перекликается ?..
Совпадение ? Не думаю..(с)
Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6777
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Тепер увесь Світ знаходиться у середньовіччі Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7693
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Натворили китайцы дел.
Долго весь мир выкашливать будет
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У меня такое впечатление что балончики с коронным вирусом кем то возятся по миру. и распыляются как то стремно Иран Италия.. вдруг зк 4 тысячи км и бамц и срочная мгновенная эпидемия.. так не бывает без периода инкубации и несколько десятков заболевших и смерти.. так не бывает только если это не бактеорологические оружие.....
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Х.йло - Ухань. Сцарь - Корона. В заметили, как перекликается ?..
Совпадение ? Не думаю..(с)

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Там смешнее. Corona это эпиграмма racoon, как назывался город в игре Обитель Зла. А эмблема центра эпидемиологии в Ухане это копия корпорации Амбрелла из этой игры. Реальность копирует искусство.
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Тепер увесь Світ знаходиться у середньовіччі Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7693
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А мы никогда и не уходили от этого. Спасибо тем докторам, которые в девятнадцатом веке вылечили холеры и оспы, а власти какими были такими и остались.
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Учитывая то, какие меры карантина предпринимаютс в Китае - это не удивительно.
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Это естественно. Люди сейчас часто мигрируют самолетами, поездами, автобусами контактируют плотно, поэтому и быстрое распространение вируса. Только в Украине зеленые депутаты не верят и говорят о коронабесии. Думаю, что эта "умная" депутатша, которая такое пер-нула, заболеет точно. Бог не теля.
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Много где не верят. Сами ВОЗ говорят, что вирус фигня. Вот пару часов назад министр здравоохранения Бразилии, где обнаружен первый заболевший, сказал что это просто грипп.
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Натворили китайцы дел.
Долго весь мир выкашливать будет
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Откуда ты знаешь , что китайцы? Может их просто заразили искусственно выведенным вирусом.
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А вот и интеллект сои во всей красе
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А ти тіпа в темі, кацапура?!)))) пшел нах. Водкі нєт!
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Вирус обнаружил доктор, который уже помер. Когда он начал об этом говорить, то ему начали угрожать судом и закрывать рот.
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Дома нужно сидеть , а не шляться где ни попадя !
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Таку статистику, ....... в и в .......
Скупаться или не скупаться, вот в чем вопрос(стоит на берегу Ганга в противогазе Путин в лыжи обутый).(но лыжи не едут....)

да ну - они даже не знают что там у корейцев(те что чучхе) или в Казахстане.
ВОЗ обосрался.
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КОРОНОВИРУС - ПРОФИЛАКТИКА

Дядя и племянник одного из моих одноклассников окончил магистратуру и работает в больнице Шэньчжэня. Он переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Он просто позвонил мне и сказал, чтобы я сказал друзьям: если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть новым типом коронавирусной пневмонии, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморк. Это самый простой способ определить. Пожалуйста, расскажите своим друзьям, что если вы знаете больше о медицинских знаниях, вы будете более осведомлены об идентификации и профилактике. Ссылка на декана
Repost
На этот раз вирус Ухань не является термостойким и будет убит при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Вы можете сказать своим друзьям и родственникам пить больше горячей воды, чтобы предотвратить это. Иди под солнцем. В последнее время было холодно, и пить горячую воду тоже очень удобно. Это не лекарство и полезно для тела. Питьевая горячая вода эффективна для всех вирусов. Постарайся не пить лед, помни!

Совет врача по коронавирусу:

1. Он достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только функция N95) должна быть в состоянии отфильтровать ее. Однако, когда тот, кто заражен, чихает перед вами, пройдет 3 метра (около 10 футов), прежде чем он упадет на землю и больше не будет летать.

2. Когда вирус упадет на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Для зимней одежды, которая не требует ежедневной стирки, вы можете положить ее на солнце, чтобы убить вирус.

Информация о симптомах пневмонии, вызванной коронавирусом:

1. Сначала это заразит горло, затем у горла будет чувство сухости ангины, которое продлится 3-4 дня

2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, капать в трахею и попадать в легкие, вызывая воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.

3. При пневмонии возникают высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность. Вы почувствуете, что тонете в воде. Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть это ощущение.

О профилактике:

1. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до людей, поэтому вам нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках в течение 5-10 минут, но за эти 5-10 минут может произойти многое (вы можете потереть глаза или выбрать нос неосознанно).
2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло Бетадином, чтобы устранить или минимизировать микробы, пока они еще находятся в горле (перед тем, как капать в легкие).

Ребята, будьте очень осторожны и пейте много воды.
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Когда вирус достигает какой-то критической точки заражения, то никакие меры защиты не помогают. Тут нужно понадеяться только на сильный иммунитет и что твой организм не заразится. Оттого все эти маски раньше или позже станут бесполезными.
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Ну конечно, а то как же. Вы же, долболятлы, этот вирус сами самолётами по всему миру поразвозили. Ещё и обосрали людей которые хоть как-то пытались защититься.
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ВОЗ, как и ООН или вот ОБСЕ прекрасно работают на тоталитарные режимы, которые врут. Китай, Иран, Северная Корея или вот Россия на Донбассе.
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Новость только увидел. Четырнадцать процентов выздоровевших в Китае заражаются снова. Вирус не создает иммунитет.
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Почув таку версію, що істерія навколо вірусу створена штучно, щоб прикрити на час економічний колапс в Китаї, котрий вже почався.
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Китайцам это как раз невыгодно. Они устроили карантин только под давлением извне.
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В них вже економічний колапс-це об'явили в новинах в Америці. Про версію вірусу почув вчора по радіо від економічного експерта. Просто з'єдную датс.
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На Wall Street акції впали драматично і це пов'язують з вірусом, а не з економічним колапсом, котрий намічався задовго і про загрозу котрого мовчали.
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И правильно делают. Так как падение перевозок приведет к резкому сокращению экономики.
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Самая свежая новость. Обнаруженный в Китае пациент из Ирана путешествовал по Москве до этого. Так что ждите в Москве заразу. Москва самый большой город Европы, там живет 12 миллионов человек.
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Во Франции умерло двое. В Иране 25летняя медсестра.
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