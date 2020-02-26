 44% украинцев считают события на Донбассе войной между Украиной и Россией, 10% - между РФ и США, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

"44% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% - война между Россией и США, и 6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в исследовании.

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Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.