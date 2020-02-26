 Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам, - глава правления Крумханзл

Об этом изданию Financial Times рассказал глава правления Приватбанка Петр Крумханзл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Крумханзл подчеркнул, что есть "реальный риск" возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.

"Для кредиторов и иностранных инвесторов дело Приватбанка стало индикатором искренности президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реформирования экономики", - говорится в статье Financial Times.

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По словам Крумханзла, если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на 5.5 млрд долларов, то может не получить этих денег.

"Если ситуация пойдет не так, как планировалось, то очень велика вероятность, что Украина не получит денег МВФ", - подчеркнул он.

Он заявляет, что в таком случае доверие к украинскому правительству будет подорвано, и инвесторы начнут выводить свои деньги из страны.

Это, по его словам, будет ударом для финансовго сектора и приведет к девальвации гривни.

"Под давлением западных доноров Зеленский заявил, что поддерживает национализацию Приватбанка, но он был менее категоричен относительно гарантий того, что ее нельзя отменить", - пишет издание.

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"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую имеет он, исходит от его окружения", - сказал глава правления ПриватБанка.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".