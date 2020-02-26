 Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам, - глава правления Крумханзл

Об этом изданию Financial Times рассказал глава правления Приватбанка Петр Крумханзл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Крумханзл подчеркнул, что есть "реальный риск" возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.
"Для кредиторов и иностранных инвесторов дело Приватбанка стало индикатором искренности президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реформирования экономики", - говорится в статье Financial Times.
По словам Крумханзла, если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на 5.5 млрд долларов, то может не получить этих денег.
"Если ситуация пойдет не так, как планировалось, то очень велика вероятность, что Украина не получит денег МВФ", - подчеркнул он.
Он заявляет, что в таком случае доверие к украинскому правительству будет подорвано, и инвесторы начнут выводить свои деньги из страны.
Это, по его словам, будет ударом для финансовго сектора и приведет к девальвации гривни.
"Под давлением западных доноров Зеленский заявил, что поддерживает национализацию Приватбанка, но он был менее категоричен относительно гарантий того, что ее нельзя отменить", - пишет издание.
"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую имеет он, исходит от его окружения", - сказал глава правления ПриватБанка.
18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
ВСЕ предприниматели уйдут от пархатого сепара бени. ВСЕ помнят ублюдка беню, его вывод по 100 лямов и НЕВОЗМОЖНОСТЬ снять со счета СВОИ деньги.
Ни копейки пархатому скоту-сепару
Забрехалися вже всі...
))
2) У 2015 році він хоче за свій подвиг багато ніщачков. Але йому не обломилося. Олігархів поступово відтісняють від центру прийняття рішень (от я зараз не кажу, що все стало класно та ідеально, але саме вплив Коломойського/Пінчука/Ахмєтова зменшився)
3) 2015-й - Коломойський розсварився з Порошенком остаточно і починає готувати виборчий проект «Слуга народу»; Рейтинги Порошенка зриваються в піке;
4) Два подєльнічка - Коломойський і Боголюбов у 2015-2016рр. виводять на підставні фірми через кредити гроші ПриватБанку. Фактично банкрутують власний банк. Там трошки капнуло в офшорку Кварталу95, співвласником якої на той час був Найвеличніший лідер **********;
5) Нацбанк констатує банкрутство ПриватБанку і у режимі форсмажору пропонує націоналізувати банк. Для того, щоб не поховати банківську систему країни (70% зарплатних карт - у ПриватБанку). ВЛАСНИКИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ. УГОДА ПІДПИСУЄТЬСЯ, Нацбанк вливає в ПриватБанк понад 155 мільярдів гривень. Для порівняння: у бюджеті 2017 року - це було більше, ніж бюджет оборони і МВС разом узятих. Вони хакнули нас на річний бюджет сектору обороноздатності!!!
6) ПриватБанк, новим власником якого є Україна - почав судитися з колишніми власниками;
7) Міжнародні суди стали арештовувати активи Коломойського по всьому світу, щоб потім через суди повернути Україні збитки (власне ті 155 мільярдів)
8) Україна 21 квітня 2019 року обирає президентом Зеленського. Коломойський повертається в Україну і активно говорить про те, що бонус за його виграш - повернення ПриватБанку через суд через процедурні неточності при оформленні угоди про націоналізацію.
9) Експерти стверджують, що Коломойському як такий банк потрібен, щоб зайти у нього на день і одночасно відкликати усі судові позови ПриватБанку. Фактично роблячи «чистими» вкрадені гроші
10) Міжнародний валютний фонд дипломатично натякав, що для нової багатомільярдної програми з Україною державі треба прийняти закон, який би унеможливлював передачу збанкрутілих банків колишнім власникам.
11) 8-го грудня 2019 року перед поїздкою на зустріч Зеленського у Норманський формат у Парижі МВФ заявив про свою підтримку Україні
12) 19 грудня 6-й апеляційний суд відклав розгляд справи. Нічия.
13) У цей час руками депутатів Деркача і Дубінського ініціюється створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) по розслідуванню корупції у Національному банку та державних банках (особливо милі старання тут Дубінського, коли він кричить, що Коломойський гарнюня, НБУ - плохіши). Проходить купа проплачених акцій.
14) Від підприємств Коломойського одночасно подаються СОТНІ позовів до судів проти ПриватБанку. Крім інформаційної атаки йде атака юридична.
15) В Україні - турборежим по друкуванню законів. Але так званий Антиколомойський закон довго топиться в комітетах, обростає поправками. Хоча у МВФ є своя версія і вони наполягають на тому, щоб бороди Коломойського не було видно на сторінках тексту. Але ж є вірний артемон Олександр Дубінський, який на рельси лягає, щоб цей закон або не пройшов, або пройшов у лайт-версії.
Виявляється, що делегація МВФ залишилася на сьогодні завтра в Україні.
Їх прокачують і вмовляють погодитись на закон, при якому банк Коломойському не повертають.
Але прописана нова фішечка: колишнім власникам можна судитися з НБУ і їм можуть повернути розмір збитку. А як він розраховується прописати забули. Отут нам жаба й цицьки дасть. Бо, після прийняття альтернативного варіанту суди іноземної юрисдикції будуть приймати рішення на користь України - а суди в Україні - на користь Коломойського. Бартер грошових знаків. Взаємозалік.
Багато кіпішу - але усі - розходяться краями.
Злий Коломойський не отримує ПриватБанк. Не треба сваритися Володимиру Олександровичу та Ігорю Валерійовичу.
Хороша влада якби відстояла інтереси народу
Добрий МВФ дає нам новий кредит.
Коломойський отримує «компенсацію» у 2 млрд.
І тільки народ України втрачає надію на повернення 5-ти мільярдів доларів, вкрадених Коломойським.
у 3х реченнях:
1. Беня начебто не отримує ПриватБанк (він йому й даром не потрібен пустий - бо тоді НБУ виведе вкладені 150млрд).
2. Добрий МВФ дає нам новий кредит.
3. Коломойський отримує «компенсацію» у $2 млрд - заплатить знов таки народ
Коломойский и Боголюбов будут "производить" снаряды, которыми Бубочка НЕ будет стрелять!
А реальные миллионы из бюджета за это получать.
Еще больше бабла наварят, чем за "Приват".
- Зачем?!
- Лохторат отвлекать от возврата моей прелести будем.
Если национализацию Приватбанка отменят, Украине угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни."
- глас вопиющего в Зе-пустіне Украина ...
Девальвація - чуть пізніше, коли платіжний баланс екснпорту/імпорту буде обвалено