 Никаких заявлений я не писал. С Тигипко встреча была, - Гончарук о своей возможной отставке. ВИДЕО

Об этом он рассказал журналистам по результатам заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.
"Сколько себя помню, меня увольняют... Правительство работает в обычном режиме. Мы каждый день наступаем на хвост какой-то коррупционной лавочке... Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос о его возможной отставке.
Он также сказал, что виделся с Сергеем Тигипко: "За последний месяц встретился приблизительно с 20 людьми. Нам нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве, людьми, которые понимают, что такое промышленность. Поэтому общение было со многими".
Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
і уйєду куда-нібуддь...
Чертовски хатитца поработать!!
Источник:https://censor.net.ua/n3177907
Хуже точно уже не будет.
Иначе к новому году уже будем в составе мордора.
он шо хуже Зеленского?)
А, забыл -- с опытом политической-дипломатической работы.
вот!
Он также обвинил в некомпетентности премьера Гончарука..
"Кто может быть хуже, чем Гончарук, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Зеленский уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Зеленский уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.
ссыль брось,почитаю
больше года новости
за это время много чего поменялось
еще у него нет бизнеса и сватов в отличаи от некоторых
про личные отношения с ****** вообще молчу
или ты за минский мир?
псы. зачетно мемекаешь кстати)
ты просто не помнишь?
контуженый? не?
Более того...оно еще имеет амбиции...
Поэтому оманский осел его премьером никогда не назначит...
какие еще доказательства нужны?
Петр Алексеич конечно
вор авторитетныйокуенный экономист
только в свою пользу почему то
Что до Петра Алексеича...то при нем были снижены налоги на зарплаты...в два раза...был рост пенсий и зарплат...бюджет дыр не имел....армия была восстановлена с нуля.....да и сам он из миллиардеров стал миллионером...что есть показательно...
ты реально веришь во второе пришествие "святого" Петра в Украину?)
А кто придет...Петя.. Сеня..Турчин...Грося.. по большому счету не важно...эти люди разбираются в экономике...и они Украинцы...а не малоросы...
Зеля говорит что встречался с сепаром Тигибко, пресса пишет что поменяют.., вся Малороссия уже знает...., а он - ПРОДОЛЖАЮ РАБОТАТЬ, ВСЕ ОК...
вот так унижаться и держаться за должность....?
Товарисч Сталин!, произошла чудовищная ошипка...
Я хороший...
Вона в образі сцаря
потому шо немогу!
Игра слов (Часть 1)
Игра слов (Часть 2)
2 цитаты:
1. "...Вот уже год, как на улицах Украины появились предвыборные плакаты зеленого цвета, на которых были написаны короткие предвыборные фразы. Фразы были разными, но построены они были по одному и тому же принципу - без указания конкретного адресата и даже - отправителя.
Например «зробимо їх разом» или «кінець епохи бідності» и далее - в том же стиле. Ну а на словах было сказано «хуже не будет». Заметим, даже эта фраза была исполнена все в том же самом безадресном стиле. Публике это очень понравилось и как потом стало понятно, она за это и проголосовала.
И вот теперь многие начинают прозревать и волать о том, что их обманули, что все получилось ровно наоборот, а некоторые даже устраивают публичные покаяния в стиле «Петр Алексеевич, прости дурака!». Но в эти покаяния я не верю, поскольку никто из этой публики не подтвердил свои пустые слова хоть каким-то поступком, а таскать шнурки на ботинках они научились уже давно и профессионально.
Только вот все эти «обманутые», которые голосовали за «новые лица» и «профессионалов», потерявшие субсидии и, наоборот, получившие фантастические платежки, зря пеняют на нынешнюю власть. Да, профессионалов там нет совершенно, однако если кто-то всерьез думал, что пришедший во власть квартал и лига смеха это и есть профессионалы, то ему следует озаботься поиском хорошего психиатра.
Но вернемся к лозунгам. Вот хотя бы «хуже не будет». Посто на выбор, из утренней ленты извлекаю вот это:
2. "...И просто для контраста. Самокатчик от велосипедиста отличается тем, что он не владеет игрой слов, за что поплатится первым. Лоху речь надо формулировать так, что когда начнутся разборки, ты мог бы спокойно скать: «Я вам ничего этого не обещал, читаем - что тут написано, внимательно читаем!» То же самое и о сказанном вслух. Самокатчики так не умеют и вот простой пример.
Буквально недавно, отвечая на вопрос о том, почему в январе нет обещанного снижения тарифов на газ, из стана самокатчиков было опрометчиво сказано: «Потому, что на европейских хабах поднялась цена на газ». И это - не игра слов и это можно легко проверить.
Вот динамика цен на европейских хабах и она даже на месте не стояла, а падала. Развод проходит там, где он исполняется технично, а если ты пытаешься тупо справлять нужду, выдавая черное за белое, то судьба Паниковского тебя настигнет безусловно и довольно быстро.
И ведь это - лишь маленький пример из просто ежедневного потока бреда наподобие сказанного премьером: «в правительстве нет коррупции». Он бы хоть подумал, какую мину положил под свой самокат! Если у предшественников была коррупция, но не было огромной дыры в бюджете и при этом, социалка финансировалась так, что самокатчикам и не снилось, а у тебя при «отсутствии коррупции» все разваливается, то это значит… Что это значит? Это подпись под собственной никчемностью и бестолковостью всей той публики, которая показывает абсолютное трэш-шоу, за что не возьмется.
В общем в выводе можно отметить вот что. 73% нашей публики куда больше интересует, кого послали матом на пьянке, чем то, за что они голосуют, вернее - что написано в лозунгах, за которые они отдали свои голоса. Вот такие у них приоритеты."
Парламентарий сложил полномочия из-за разочарования действиями коллег нынешнего созыва. фейк?
почему то вообще не осуждаю на этот раз Святослава
прав на 100% разгонять эту раду надо к куям собачьим
- Доктор, у меня провалы в памяти.
- И как часто?
- Что часто?
- Провалы.
- Какие провалы?
И Портнов и Тигипко- все хотят доить украинцев
А Тигипко и Портнову ещё детей надо за рубежом содержать и обучать. НАДО ВОЙТИ В ИХ ПОЛОЖЕНИЕ , да Зебилы?
Якщо самокатний уйде і економіка не завалиться при ньому то треба буде дуже непопулярні рішення для її стабілізації. Тобто новий прем'єр буде як Яценюк свого часу. Чиста і концентрована ненависть від адептів ковбаси по 2.2 і безкоштовнї комуналки йому гарантована майже одразу.
Або має все завалити самокатний і тоді можна сміливо казати що вся та ..опа то все папєрєднікі.
А чого Володька мовчить?)
имхо краще одного Володькі може бути тiльки два Володькі!))
кацапи просто всруться від заздристі))