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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11650) отставка (2512) Гончарук_Алексей (746)

 Никаких заявлений я не писал. С Тигипко встреча была, - Гончарук о своей возможной отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал слухи о его возможной замене в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал журналистам по результатам заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько себя помню, меня увольняют... Правительство работает в обычном режиме. Мы каждый день наступаем на хвост какой-то коррупционной лавочке... Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос о его возможной отставке.

Он также сказал, что виделся с Сергеем Тигипко: "За последний месяц встретился приблизительно с 20 людьми. Нам нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве, людьми, которые понимают, что такое промышленность. Поэтому общение было со многими".

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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3178003
 
 
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ну раз не писав, значить залишились тобі лічені дні))
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бібіпка як відображення нових ****** у владі
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Да , правительство ищет Людей которые Знают , что такое Промышленность . Жесть.
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Як не писав?!! А зеленський казав, що ви всі його команда заяви понаписували, а йому залишається лише дату поставити і свій підпис.
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