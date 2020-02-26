 Никаких заявлений я не писал. С Тигипко встреча была, - Гончарук о своей возможной отставке

Об этом он рассказал журналистам по результатам заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько себя помню, меня увольняют... Правительство работает в обычном режиме. Мы каждый день наступаем на хвост какой-то коррупционной лавочке... Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос о его возможной отставке.

Он также сказал, что виделся с Сергеем Тигипко: "За последний месяц встретился приблизительно с 20 людьми. Нам нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве, людьми, которые понимают, что такое промышленность. Поэтому общение было со многими".

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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.