 ОП о совершившем самоподжог мужчине: По предварительным данным, он из Сумщины и имел проблемы с местными властями

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность мужчины.
"По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", - добавили в ОП.
Напомним, ранее мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве.
хоть зелеными их назови, хоть евросвинарчуками
медведчук тому доказательство
куле с них взять
местные - плохие!
в Киеве - хорошие!!!
если он так думал, нафиг себя бензином поливать?
теперь в дурку определят
https://censor.net.ua/news/3134299/zelenskiyi_uvolil_naznachennogo_14_dneyi_nazad_vrio_glavy_sumskoyi_oga_akperova_i_naznachil_na_ego_mesto
І ця шайка дуже сильно давить на неугодних політиків - таких, як мер Глухова Мішель Терещенко чи мер Конотопа, свободівець та ветеран АТО Семеніхін... Семеніхіна орли молотковські навіть побили, що він в реанімації кілька тижнів лежав!
Ну так шо, прблемы с властями или законом?
Мендель писала, зуб даю
Ничего не меняется, да погибнет УРСР-2. Ибо походу, у нас уже чет такое как была "совковая Украина".
Замолчать, обвинить, переобуться = ням-ням(пипл должен хавать)
Вот в Закарпатье в свалявском районе есть санаторий КВИТКА полонины , там главврач считает себя царем и богом закарпатья. Качает воду Лужанскую из браконьерских скважин и нал возит в Киев в прокуратуру и АП.
Нарезали людям земли от села, они начали строиться , вложили гроши- главврач всю местную власть подключил ( за гроши) - и полицию, и мэрию, и т д чтобы мешать строиться людям. Люди уже 15 лет не могут завершить свои дома Голову села довёл до смерти. Ужас от этих местных князьков - вот мужик и не выдержал
а мог опоздать на підпал самого себя ?