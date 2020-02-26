 ОП о совершившем самоподжог мужчине: По предварительным данным, он из Сумщины и имел проблемы с местными властями

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личность мужчины.

"По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", - добавили в ОП.

Напомним, ранее мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве.

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