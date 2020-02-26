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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:поджог (704) Офис Президента (271)

 ОП о совершившем самоподжог мужчине: По предварительным данным, он из Сумщины и имел проблемы с местными властями

У мужчины, который поджег себя возле здания Офиса Президента легкие ожоги, его доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личность мужчины.

"По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", - добавили в ОП.

Напомним, ранее мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве. ВИДЕО

ОП о совершившем самоподжог мужчине: По предварительным данным, он из Сумщины и имел проблемы с местными властями 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177998
 
 
 Топ комментарии
 
как элегантно переводят стрелки - имел проблемы с местной властью
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местные
куле с них взять
местные - плохие!
в Киеве - хорошие!!!
если он так думал, нафиг себя бензином поливать?
теперь в дурку определят
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как элегантно переводят стрелки - имел проблемы с местной властью
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На Сумщині місцева влада у більшості своїй давно вже позеленіла...
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рыги как сидели везде так и сидят
хоть зелеными их назови, хоть евросвинарчуками
медведчук тому доказательство
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Ну да, смотрящі за Сумщиною - Деркач і Молоток, обоє ригами були свого часу...
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местные
куле с них взять
местные - плохие!
в Киеве - хорошие!!!
если он так думал, нафиг себя бензином поливать?
теперь в дурку определят
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Сумщину на жаль давно між собою поділили екс-риги Деркач і Молоток, які недавно дуже швидко перефарбувалися в зелене...

І ця шайка дуже сильно давить на неугодних політиків - таких, як мер Глухова Мішель Терещенко чи мер Конотопа, свободівець та ветеран АТО Семеніхін... Семеніхіна орли молотковські навіть побили, що він в реанімації кілька тижнів лежав!
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эээ, "Трамп, даваай "Джавелины", дэнги давай!!1"

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Легко отделался значит, его счастье, что вовремя потушили.
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Ну так знав - медработніки мітингують, допоможуть. А взагалі то молодець. Ідейний парень КулакОВ, підпалює себе і бігає кричить - Ай, памагите!!! Провокатор або той кому лікарі повинні допомагати з хворою головою цього Джордано Бруно.
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..Сильрады, земельные комиссии тамошние-кубло ворья по всей Украине притом...там работы прокураторам и всем следакам-силовикам - лет на 50!!!..
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С законом или местными властями? Вещи разные... напимер, здесь у нас рулит в жопу раненный гепа, и у харьковчан с ним проблемы. Дело даже не в уборной с аквариумом за 5 лимониев... сам гепа - проблема...
Ну так шо, прблемы с властями или законом?
Мендель писала, зуб даю
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Так и в совке говорили что поджегший себя против вторжения орд в ЧСЛ = шото он как-то очень злым был.
Ничего не меняется, да погибнет УРСР-2. Ибо походу, у нас уже чет такое как была "совковая Украина".
Замолчать, обвинить, переобуться = ням-ням(пипл должен хавать)
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Ох уж эти местные власти.

Вот в Закарпатье в свалявском районе есть санаторий КВИТКА полонины , там главврач считает себя царем и богом закарпатья. Качает воду Лужанскую из браконьерских скважин и нал возит в Киев в прокуратуру и АП.
Нарезали людям земли от села, они начали строиться , вложили гроши- главврач всю местную власть подключил ( за гроши) - и полицию, и мэрию, и т д чтобы мешать строиться людям. Люди уже 15 лет не могут завершить свои дома Голову села довёл до смерти. Ужас от этих местных князьков - вот мужик и не выдержал
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ясно короче..... виноват мужчина, т.к. имел проблемы с властями...... причем именно с "властями", а не с "законом"......
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Ось восени оберемо гарну місцеву владу і зажівьом.
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вот новая тема для увода в сторону от провалов в экономике
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Он дал интервью,вопрос с землёй ,какие то докуменнты пропали на паи у селян,и нигде они не могут добиться справедливости,журналистка Даша брала у него интервью на нашем канале.
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"... з'явився за кілька хвилин до підпалу"


а мог опоздать на підпал самого себя ?
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