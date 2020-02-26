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 Политика Украины, Здоровье
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 У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов

У эвакуированных из Китая граждан, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус: 48 из них здоровы, результаты остальных еще не готовы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу были взяты 89 проб у тех людей, которые приехали из Ухани, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению", - рассказал Данилов.

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Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в медцентре в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Источник: https://censor.net.ua/n3177996
 
   
 Топ комментарии
 
Нет или не обнаружен?
Видишь суслика? А он есть! У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 9964
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в воюющей стране секретарь СНБО занимается короновирусом
он хоть в курсе сколько наших войнов за эту неделю положили?
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Так завезите еще, вы же стремитесь к тому, чтобы вирус появился в Украине.
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Нет или не обнаружен?
Видишь суслика? А он есть! У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 9964
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- У вас несчастние случаи на производстве били?
- Неееет.....
- Будут !

(К/к "Операция И и другие приключения Шурика")
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в воюющей стране секретарь СНБО занимается короновирусом
он хоть в курсе сколько наших войнов за эту неделю положили?
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Брехун оманський війну вже закінчив. Які проблеми?
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знаю
остались только единичные провакации
готовимся к выборам вовсю
а школы с изучением донецкого языка будут?
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Скалецька дарма сиділа в інкубаторі, шолі?
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Так завезите еще, вы же стремитесь к тому, чтобы вирус появился в Украине.
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Коронавирус сделал больше чем ваши переговорщики и миролюбцы. Цена на нефть упала до $53 и продолжает снижаться. Еще немного и ***** будет визжать как Демон недорезаный от безысходности. Поетому ***** так торопит Украину с капитуляцией чтобы хоть как то своему лохторату спеть песню о очередной победе
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Из сегодняшнего. Кто-то уже начинает понимать, что приходит полная задница.

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.

А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.
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Да там в этой "зелёной команде " Разумков и выглядит наиболее адекватным .
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Он хоть немного "прошел по лестнице" государственного управления и имеет хоть элементарные базовые знания и понятия по теме. В отличие от остальных профанов и откровенных хапуг.
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