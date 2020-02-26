 У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу были взяты 89 проб у тех людей, которые приехали из Ухани, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению", - рассказал Данилов.
Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в медцентре в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.
Видишь суслика? А он есть!
- Неееет.....
- Будут !
(К/к "Операция И и другие приключения Шурика")
он хоть в курсе сколько наших войнов за эту неделю положили?
остались только единичные провакации
готовимся к выборам вовсю
а школы с изучением донецкого языка будут?
У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы, пишет Украинская правда.
По данным издания, Разумков сказал Зеленскому, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов из президентской фракции Слуга народа.
Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают «слуги народа», и хочет, чтобы более активную позицию по «зашкварам» занимала партия.
Издание отмечает, что на это Зеленский посоветовал Разумкову уволиться, если тому что-то не нравится.
А Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.
А учитывая последние новости о сватании на место премьера то Хорошковского то Тигипка , о рапорте Хомчака, о поиске замены Пристайло -- у бубочки уже мандраж вовсю пошел. Команда сыплется. Срочно нужны стрелочники.