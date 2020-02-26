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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бородянский Владимир (103) Государственное агентство развития туризма (1) Олеськив (1)

 Конкурс на должность главы Госагентства развития туризма выиграла Марьяна Олеськив

Кабинет министров определил Марьяну Олеськив победителем конкурса на должность главы Государственного агентства развития туризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Согласно данным на сайте Львовского городского совета, Марьяна Олеськив с марта 2016 года работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия "Центр развития туризма". В течение 1999-2004 годов она училась во Львовском национальном университете им. И. Франко по специальности "Экономика предприятия".

В дальнейшем несколько лет работала в одной из столичных компаний руководительницей отдела по работе с корпоративными клиентами. Поэтому в течение 2009-2010 годах как частная предпринимательница организовывала мероприятия и проводила политический консалтинг.

С 2011 года работала в Одесском городском совете как руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления культуры и туризма.

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2 января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило к участию в конкурсах на должности руководителей семи новосозданных профильных институтов.

Речь шла о Государственном агентстве Украины по вопросам искусств, Государственном агентстве Украины по вопросам художественного образования, Государственном агентстве развития молодежи и гражданского общества.

Кроме того, руководителей искали в Государственное агентство спорта, Государственное агентство развития туризма, Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия.

Конкурс на должность главы Госагентства развития туризма выиграла Марьяна Олеськив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177995
 
 
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Интересно в штатах или германии, или в других развитых странах есть госагенство по развитию туризма?
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в Одесском городском совете как руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления культуры и туризма.
Конкурс на должность главы Госагентства развития туризма выиграла Марьяна Олеськив - Цензор.НЕТ 6557

И на сколько за этот период поднялась культура в Одессе?
А туризм?
Когда уже начнем назначать лучших в своем деле.
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"В одесский оперный театр приходит певица:
- Скажите, где же тут у вас диван, на котором голоса проверяют?"(с)
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