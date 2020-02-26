 Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санитарным врачом Украины

Об этом сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня персонально этот человек будет, в том числе, коммуницировать с вами, и координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб для того, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения", - сказал премьер.
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Для стада.
ВЕЛИКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ, *** !!!!!!!!!!!!!!!