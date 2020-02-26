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 Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санитарным врачом Украины

Кабинет министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарным врачом страны.

Об этом сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня персонально этот человек будет, в том числе, коммуницировать с вами, и координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб для того, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения", - сказал премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177992
 
 
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Так хотя бы врач и работал в санитарно-эпидемиологической сфере
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26.02.20 13:59 назначил Ляшко /26.02.20 13:49 Ляшко будет назначен/ Кто чаще кукрекает-тот лучше работает.
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А, так це не той Ляшко...
Того би на зооветеринара якраз.
Для стада.
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Ого, а кто он? 95 квартал не поздравляет, странно
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Лікар, закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця у 2003 році. У 2015 році закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України (факультет Державне управління у галузі охорони здоров'я). Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров'я. Післядипломна освіта 2017 - Барселонський курс ВООЗ з посилення систем охорони здоров'я для покращення контролю та лікування туберкульозу.2016 - слухач курсу тематичного удосконалення "******* аспекти громадського здоров'я", який організував Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у співпраці з Каліфорнійським університетом (м. Сан-Франциско).2014 - Bureau Veritas отримав сертифікат внутрішнього аудитора: Food Safety System Certification 22000 of Food Safety Management System, acknowledged by GFSI (based on ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 and ISO 19011:2011 Standards).Успішно завершив навчання в Літній школі «Управління в трансформованій системі охорони здоров'я» (18-22.06.2014) та в двох Зимових школах "Громадське здоров'я в Україні" (18-23.01.2016 та 30.01-04.02.2017) з отриманням сертифікатів за підписом Міністра охорони здоров'я.
ВЕЛИКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ, *** !!!!!!!!!!!!!!!
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