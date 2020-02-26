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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2221) СЭС (135) Ляшко Виктор (13) Зоряна Скалецкая (96)

 Замглавы Минздрава Ляшко будет назначен главным санитарным врачом Украины, - Скалецкая

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко будет назначен главным санитарным врачом.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение о восстановлении этой должности было принято "по просьбе президента".

Я с сентября постоянно говорила специалистам в Минздраве о необходимости подготовить инструкцию и порядок реагирования на эпидемические угрозы и опасности. ... На сегодня у нас уже есть несколько разработанных документов и проект закона о системе общественного здоровья, который должен упорядочить эти вопросы и дал бы четкий ответ на то, каким должен быть контроль. То есть, на сегодня принятие решения о назначении санитарного врача является необходимым шагом, пока мы не получим новый закон", - рассказала Скалецкая.

На вопрос журналиста, будет ли это ее заместитель Виктор Ляшко, Скалецкая ответила утвердительно.

"Да. То есть это будет уже определенная контролируемая ситуация. Но я надеюсь, что парламент поддержит законопроект и он очень быстро пройдет все необходимые процедуры. СЭС отменили из-за ее недостатков, однако вместо того, чтобы исправить их, саму систему фактически просто ликвидировали, не заменив чем-то другим, не дав ответ - а как эти функции должны выполняться?" - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санэпидслужбу в Украине восстанавливать не будут, - замглавы Минздрава Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3177990
 
 
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Танцевал сын Порошенко, а 20 миллиардов недополучил в бюджет почему-то Зеленский
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тут это....
по ходу кирдык наступает...



Замглавы Минздрава Ляшко будет назначен главным санитарным врачом Украины, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2399 Адам Смит

@_Smithchenko

·46 мин

Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС.
Жопа, причем полная.
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Как со спортзала ролики пилить, так зе Херой.
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****** треба головним санітаром-ветеринаром по Скотинякам!
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Это по-нашему. Сан службы так и нет. Санитарных специальностей в медвузах нет. Но будет НАЧАЛЬНИК!
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країна знає лише одного Ляшка - єдиного і неповторного !!!!
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Вот уже полгода "антикорупционер" Чюмак главный военный прокурор. Шото не слышно про его подвиги
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На прием к министру похорон здоровья только так можно попасть
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Дура з карантину вже вийшла, чи вона звідти "вещает"?
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