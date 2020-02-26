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 Общество, Здоровье
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Все про:грипп (468) Минздрав (2221) ОРВИ (163)

 За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 10 человек, с начала эпидсезона - 48, - Минздрав

За прошедшую неделю (17.02-23.02) ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 000 населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.

Также отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в г. Киев сохраняется не эпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

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В Минздраве также напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости. https://bit.ly/2RXBxxs .

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 25 из 71 образца материалов определены вирусы гриппа: 13 - типа А (Н1) pdm09, 9 - типа а не субтипированный, 3 - типа B.

За неделю получено сообщение о десяти летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 48 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3177987
 
 
 Топ комментарии
 
Так тестов нет вот и диагноз грипп, эти будут как про чернобыль врать и утаивать до последнего
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
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от осложнений гриппа как то по другому умирают чем от короновируса?
или от гриппа только в Украине? а во всех других странах от короновируса?
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.
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По данным CDC, в США от гриппа и его осложнений ежегодно умирают не менее 12 тыс. человек, при этом в сезоне 2017-2018 годов погибли 61 тыс. человек, а 45 млн заболели.
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Все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а грипп это рутина, что с ним бороться.
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Всюди йде хвиля коронавірусу, а в Україні ГРВІ.
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у нас попы кааак помолились, так и нет. вирусовнет(тм.)
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В рік від ГРВІ - у світі помирає 600 000 - 12000 000 людей... А від китайського грипу за три місяці 3000.. Питання від чого помирають в Україні?
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Так тестов нет вот и диагноз грипп, эти будут как про чернобыль врать и утаивать до последнего
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от осложнений гриппа как то по другому умирают чем от короновируса?
или от гриппа только в Украине? а во всех других странах от короновируса?
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Та понятно шо любая смерть от кашля = "грипп", потомушо "нетутестов". Ах да, тесты завезли? Просто нету тех кто умеет их использовать, тесты то разошлись по феофаниям то.
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Тесты разошлись по своим, как и всё в этой стране.
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Щоб відповісти на запитання чи є коронавірус в Україні досить порівняти показники захворюваності та смертності від ГРВІ за аналогічний період 2019 року. А ті показники значно нижчі ніж тепер. От і все.
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