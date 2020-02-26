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 Фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы на питчинге, - Бородянский

Фильмы о Крыме будут получать дополнительные баллы на питчинге, заявляет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Кино о Крыме, его истории и современные вызовы полуострова, связанные с временной оккупацией, будут получать дополнительные баллы на питчинге, начиная с этого года", сказал Бородянский на Age of Crimea в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

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"Этот документ и станет правовой поддержкой и основой для защиты украинских культурных ценностей во временно оккупированном Крыму и предоставит возможность привлечь страну агрессора к ответственности", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина будет противодействовать незаконным археологическим раскопкам на оккупированной территории и вывозу украинских культурных ценностей в Россию.

Бородянский сообщил, что в этом году будут организованы онлайн курсы украинского и крымскотатарского языков для детей и взрослых, живущих на полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/n3177986
 
 
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Питчинг...
Министр культуры, а скабрезными матюками разговаривает
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на фото такое выражение, будто по питчингу надавали..
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та пох
делайте что хотите
только воду не включайте
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Закрийте цьому дебілу пельку в кінці кінців...»пітчінг», пля!!!!
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питчинге/ обезъянник цирка Коломойского: Мое поведение не должно вызывать буллинг и харассмент, - Мендель.
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ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК?Фільми про Крим отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8940 Фільми про Крим отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8635
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Они сами эти говнословечки генерят, или где?
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