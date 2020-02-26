 Из-за импортных квот на Авдеевском коксохимзаводе дефицит серной кислоты

В феврале на предприятие было отгружено 387 т серной кислоты при потребности в 1020т. Ее недостаток ставит под угрозу полноценную деятельность предприятия, говорится в письме директора АКХЗ Е. Миндры на имя министра экономики Т. Милованова и торгового представителя Т. Качки.

Основным поставщиком серной кислоты в адрес АКХЗ является фирма "Торгсервис", которая выступает эксклюзивным посредником украинского производителя серной кислоты госпредприятия "Восточный ГОК". Однако на ГП "Восточный ГОК" была остановка производства, и предприятие не справилось с поставками необходимого объема серной кислоты.

В то же время в Украине действуют квоты на импорт серной кислоты, которые ограничили возможности покрывать дефицит на украинском рынке за счет импортных поставок, пишет uaprom.info.

"В случае отсутствия достаточного количества серной кислоты последствия будут следующими: неизбежна остановка технологического процесса очистки коксового газа от аммиака, что повлечет за собой остановку процессов улавливания бензольных углеводородов и сероводорода, как следствие прекращения передачи очищенного коксового газа на металлургические предприятия/цеха по его сжиганию . Неочищенный коксовый газ уже в месячный срок приведет к выходу из строя газоподводящей аппаратуры коксовых батарей и существенного снижения температуры, что недопустимо для полноценной деятельности предприятия. Поэтому крайне важно, чтобы наше предприятие получало серную кислоту вовремя и в надлежащих объемах", - говорится в письме.

Правительство решило отменить квоты на импорт серной кислоты и олеума 21 февраля, и теперь рассматривает возможность введения пошлин на замену. Против этого выступает ряд промышленных предприятий. Так, "Укрметаллургпром" ранее обращался к Милованову с просьбой о скорейшей отмене квотирования импортных поставок серной кислоты украинским потребителям и замене его на импортную пошлину в размере не выше 5%.