EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3166  16
Все про:школа (2001) Минобразования (1181)

 "Украина" вместо "отечества": МОН изменило название школьного предмета

Отныне ученики украинских школ будут изучать обновленный предмет "Защита Украины" вместо "Защиты Отечества".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобразования, соответствующее постановление правительство приняло 26 февраля.

"Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защиту Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - заявила министр образования и науки Анна Новосад.

Читайте также: На ремонт уборных в школах Киева выделили более 73 млн грн, – КГГА

"Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленный "Защита Украины", отображались и в учебниках, по которым учатся ученики. Так изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно", - добавила министр.

"Защита Украины" - обязательный для изучения в 10-11 классах предмет. По данным Минобразования, его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3177983
 
   
 Топ комментарии
 
а що, замінити отєчество на батьківщину - слабо?

 показать весь комментарий
 
а до цього всі роки війни було Захист Отєчєства.
Класна декомунізація
 показать весь комментарий
 
В освіті всі керівники - комуняки. Особливо ті, що у вишиванках
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а до цього всі роки війни було Захист Отєчєства.
Класна декомунізація
 показать весь комментарий
 
 
В освіті всі керівники - комуняки. Особливо ті, що у вишиванках
 показать весь комментарий
 
 
батькивщина от слова - "батьки", типо папы, но вот как раз папы и проср..ли УНР, например. а потом были рабами.
Так что тут - правильно изменили, через 30 лет то.
 показать весь комментарий
 
 
Да правильно но толку?
у нас нету среднего радиуса(ракет), так что мона автомать(опечатка) разложить и взвести за 15 сек., но ракета все равно потолще будет
 показать весь комментарий
 
Висловлюйтесь корректніше: «Мабуть в Україні зараз повториться випадок, як з ракетним комплексом «Сапсан».
Це коли громадянин РФ Павєл Лєбєдєв, і за сумісництвом Міністр оборони України за часів Януковича, заборонив роботи по створенню багатофункціонального українського ОТРК «Сапсан», на стадії виготовлення його зразків».
Дєтотак.
 показать весь комментарий
 
 
б*же, а тот "сапсан" как бы ориентировался?(наведение)
да рашкам любой инженер сдаст, грубо говоря "коды", а уже РЭБ сделают "сапсаны" как те "Калибры". просто вторые сами падают, а нашим бы "помогли" упасть.
У Норвегии Рашка затопила корвет путем РЭБ. Не знал что-ли?
 показать весь комментарий
 
У нас такого предмета ещё не было. Это, наверное, в старших классах.
 показать весь комментарий
 
 
это типа школьной военки, у нас в гимназии было
 показать весь комментарий
 
Если министр образования делает акцент на подобные предметы, наши дети и внуки останутся в 20-м веке
 показать весь комментарий
 
Головне, щоб не в Нєдороссіі у складі Пєдороссіі.
 показать весь комментарий
 
 
Це означає,що Україна вже не наша Вітчизна...Якщо вже їх розділяють...потрошку призвичаюючи українців до цієї думки...
 показать весь комментарий
 
это значит что защищать надо Украину, а не свое отечество, а у многих оно разное, много приезжих.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх