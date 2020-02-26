 Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из жилых кварталов на Донбассе, - ГУР

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.
Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов разрушается личное имущество, а также происходит дополнительное минирование подступов к позициям.
При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из собственных минных полей подорвался военнослужащий 1 АК. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил
фиксировать надо это все и в ООН
если сами не можем, надо просить союзников
завязывать пора с минскими соглашениями
имхо без них вопрос разрулится быстрее
если мордор захочет напасть, то он и так нападет
им пох любые соглашения и меморандумы