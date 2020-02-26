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 Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из жилых кварталов на Донбассе, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов разрушается личное имущество, а также происходит дополнительное минирование подступов к позициям.

При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из собственных минных полей подорвался военнослужащий 1 АК. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, с начала суток 4 обстрела, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3177978
 
 
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Куда разводить , с кем договариваться , нес кем. Может как Эрдоган , а то Умиротворение агрессора Блин.
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а шо ОБСЕ говорит по этому поводу?
фиксировать надо это все и в ООН
если сами не можем, надо просить союзников
завязывать пора с минскими соглашениями
имхо без них вопрос разрулится быстрее
если мордор захочет напасть, то он и так нападет
им пох любые соглашения и меморандумы
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Оравшие "Путян-ввяди" не являются мирными жителями, а являются коллаборантами и пособниками оккупантов. Ответный огонь должен открываться немедленно и по всем тем местам, откуда стреляют по позициям ВСУ. Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из жилых кварталов на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 2482
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